Damoklův meč nad Slovenskem? Zavedení cel na evropská auta

Poté, co americký prezident Donald Trump uvalil cla ve výši 25 procent vůči Kanadě a Mexiku a rovněž dovozními cly neušetřil Čínu, očekává celý svět, že dalším terčem bude Evropa. Co by to znamenalo zejména pro autoprůmysl, rozebírá ve svém komentáři hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.