Zvládne nová německá vláda vyléčit nemocného muže Evropy?

Parlamentní volby v Německu vyhrála s 28,6 procenta hlasů konzervativní unie CDU/CSU, jejíž lídr Friedrich Merz zřejmě míří do kancléřského křesla. Druhá skončila s 20,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), označovaná za pravicově populistickou až krajně pravicovou. Pro třetí Sociálnědemokratickou stranu Německa (SPD) kancléře Olafa Scholze hlasovalo 16,4 procenta voličů, což je pro tuto stranu nejhorší výsledek ve volbách do Spolkového sněmu. Co nyní Německo může čekat? Odpovědi nabízí analytik ČSOB Dominik Rusínko.