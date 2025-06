Němečtí zbrojaři vyvinuli nabíječky pro auta. Budou v obrubníku a chtějí s nimi dobíjet Evropu

Pokud je něco brzdou v rozvoji elektromobility, pak je to (kromě vyšších cen samotných elektromobilů) potřebná infrastruktura dobíjecích stanic. Ve vývoji je celá řada řešení a s jedním z nich přichází německá především zbrojní firma Rheinmetall.

Ta po více než ročním testování v Kolíně nad Rýnem ukončila pilotní projekt čtyř nabíjecích stanic, které jsou umístěné v chodníkovém obrubníku. Firma se sice zaměřuje na produkci vojenských strojů a munice, ale zároveň se angažuje i v oblasti dopravy. Tzv. Curb Charger se ukázal nejen jako výkonná nabíječka, spolehlivá za každého počasí, ale i využívaná řidiči elektromobilů, když během roku prošla skoro třemi tisíci nabíjení.

Christoph Müller, generální ředitel divize Power Systems společnosti Rheinmetall, k tomu dodal, že výhodou je integrace nabíječky do standardního obrubníku. „Umožňuje tak nabíjení elektromobilů přímo u silnice – bez zásahů do pěší zóny nebo kompromisů z hlediska bezpečnosti či estetiky. Takto přispíváme k přechodu na elektromobilitu inovativním řešením. Jde o prostorově úsporné, robustní i bezbariérové řešení – integrovaná do stávajících městských struktur.“