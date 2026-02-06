Finanční trhy v procesu OO – ozdravného odpákování

Mohlo by vás také zajímat
GLOSA
shares views
Pohled na druhý břeh aneb s čím trhy v roce 2026 spíše nepočítajíJan Čermák, Jan Bureš 30. prosince 2025
S blížícím se koncem roku se zpravidla roztrhne pytel s rádoby analýzami toho, jaké scénáře a události nás mohou potkat…
ANALÝZA
shares views
Jaký byl konec roku na hlavních trzích a v Česku? A výhled na vývoj roku 2026Tomáš Kúdela 30. prosince 2025
Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. FED snížil sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 %, Evropská centrální…
SOUHRN
shares views
Ceny bytů rostou, bitcoin padá a mír pro Ukrajinu aneb souhrn ekonomických událostí 47. týdneJan Strouhal 23. listopadu 2025
Francie vyrazila proti AI; bitcoin zažívá nejhorší měsíc za pět let; ceny nových bytů stále rostou, vydražil se nejdražší komiks;…