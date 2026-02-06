peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

shares views

shares views

shares views

  • GLOSA

Finanční trhy v procesu OO – ozdravného odpákování

Finanční trhy zažívají od začátku roku poměrně turbulentní vývoj, který neznamená plošný propad, ale spíše naznačuje větší změny pod povrchem. Vysoká volatilita je k vidění především u drahých kovů a kryptoměn. Svůj pohled k dění připojuje i Jan Berka, hlavní ekonom Portu.

Velká finanční krize pomohla od roku 2012 uvést do praxe klíčové reformy institucí, které posílily rámec eurozóny. (Ilustrační foto) Zdroj: iStock

Napsal Jan Berka
-
naposledy aktualizováno 6. 2. 2026 12:09
drahé kovy finanční trhy kryptoměny ocenění spekulanti volatilita

Na finančních trzích se rozjel proces s názvem deleveraging, tedy snižování finanční páky.

Vidíme to nejen v americkém technologickém sektoru, ale i na bitcoinu a u drahých kovů – zlata a zejména stříbra. Kombinace několika silných výprodejů napříč trhy má negativní dopady i na ostatní aktiva.

Dlouhodobý investor si takzvaně sedí na rukou a ví, že může nakupovat levněji. Klíčové pro nás je, že v datech zatím nevidíme jasný zlom směrem k zásadnímu zpomalení, které by mohlo vyústit v ekonomický propad, ani známky systémového stresu, jenž by narušoval finanční stabilitu.

Fokus na investice

U amerických technologických firem si zvykáme na to, že se trh i přes velmi silný růst tržeb a zisků soustředí na investice. Pokud bude pokračovat navyšování capexu bez přesvědčivých důkazů, že přinese očekávané výsledky a návratnost, může to být pro nervóznější část trhu důvodem k prodeji.

Bitcoin si v prostředí „risk-off“ jen těžko najde rychlý katalyzátor k růstu. Stříbro naopak potřebuje pročistit přepákované a spekulativní pozice – často i ty, které stavěly na představě nekonečného růstu.

Aktuální propad proto vnímám jako ozdravný: odfiltruje přehnané sázky, sníží spekulativní prémii a vytvoří prostor pro návrat k racionálnějšímu oceňování. Pro dlouhodobého investora to může znamenat jediné – lepší příležitost nakoupit se slevou, až se trh zklidní.

Jan Berka

hlavní ekonom skupiny Roklen Více...

