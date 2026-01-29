peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

SOUHRN
shares views

Průlomová obchodní dohoda EU a Indie; Chvaletice nechat, doporučil ČEPS a CSG už je na burze aneb souhrn ekonomických událostí 4. a 5. týdne 2026

Libor Akrman 30. ledna 2026

Letošní schodek rozpočtu bude 310 miliard korun; v čele Fedu Powella vystřídá Kevin Warsh; česká ekonomika roste; zlato a stříbro…

ANALÝZA
shares views

Madurem to začalo. Jaké mohou nastat tři scénáře vývoje ekonomik v Latinské Americe?

Libor Akrman 26. ledna 2026

Po zajetí Nicoláse Madura speciálními jednotkami Spojených států Washington potvrdil aktivaci „Trumpova dodatku“ k Monroeově doktríně. Co to však v…

KOMENTÁŘ
shares views

Napětí nad Atlantikem. Co zmůže Evropa proti Trumpově eskalaci kole Grónska?

Jan Bureš 19. ledna 2026

Napětí kolem Grónska eskaluje kvůli Trumpovým výrokům o nutnosti získat pro Spojené státy tento ostrov, který je poloautonomním územím Dánska.…

  • KOMENTÁŘ

Trumpovi pád dolaru nevadí a dolar zažívá déjà vu. Povede to k změně z Buy America k Bye America?

Americký dolar dál oslabuje a euro se tak v tomto týdnu poprvé od roku 2021 dostalo nad psychologickou hranici 1,2 USD. K poklesu dolaru přispívá nejistota ohledně politického vývoje ve Spojených státech a spekulace o možné intervenci na podporu japonského jenu. A svůj díl přidal i sám Trump, když prohlásil, že mu oslabování nedělá starosti.

Některé kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa připomínají více eskamotérské triky než konstruktivní fiskální politiku. (Ilustrační foto) Zdroj: Shutterstock

Napsal Jan Berka
-
naposledy aktualizováno 29. 1. 2026 12:01
americká ekonomika dolar Donald Trump euro Fed kurz dolaru úrokové sazby

Dolar oslabuje. Opět. Po špatném výkonu v loňském roce odstartovaly zelené bankovky ten letošní dalšími ztrátami. Zda budou větší nebo menší než v předchozím roce, nevíme. Rizika ale zůstávají na straně slabšího dolaru.

Za jeho letošním oslabením nestojí ale vývoj amerických tržních sazeb. Ten by měl naopak – ve srovnání s evropskými sazbami – dolaru spíše pomáhat. Není za tím ani zásadnější změna tržního výhledu sazeb centrální banky, který stále zaceňuje snížení o zhruba půl procentního bodu.

GRAF: Vývoj kurzu dolaru vůči euru za posledních 12 měsíců

Zdroj: tradingeconomics.com

Intervence ve prospěch Japonska?

Klíčový impuls přišel jinde: podle informací z trhu na popud amerického ministerstva financí, které spolupracovalo s japonským ministerstvem, se obchodníci z newyorské pobočky Fedu dotázali bank obchodujících na devizovém trhu, jaký kurz by jim nabídly při nákupu japonských jenů za dolary.

Fed tak po letech zjišťoval podmínky možné devizové intervence ve prospěch japonské měny. Cílem bylo vyslat do trhu signál, že Amerika a Japonsko spolupracují. Japonsku to pomohlo uklidnit kurz jenu, Amerika tím mohla předejít možnému výprodeji na dluhopisovém trhu.

Pokud by totiž Japonsko chtělo intervenovat ve prospěch jenu, jednou z možných variant, jak získat potřebné dolary, by byl prodej amerických státních dluhopisů.

Trump chce slabý dolar

I přesto, že nešlo o intervenci, samotný dotaz rozhýbal spekulace, které navíc přišly do prostředí převládajících rizik slabého dolaru. Vše nakonec korunoval prezident Trump, když uvedl, že je s kurzem dolaru spokojený a v jeho oslabení nevidí žádný problém. Tím v podstatě potvrdil to, o čem se dlouhodobě mluví: že Trump chce slabší kurz podporující americké exportéry.

Oslabení spotového kurzu dolaru nezůstalo jen u japonského jenu, ale přeneslo se i na ostatní páry. Dolar tak letos oslabuje proti měnám zemí skupiny G10, ale i proti velké části rozvojových měn, včetně koruny.

I na opčním trhu výrazně posílily sázky na slabý dolar. Do hry se vložilo také zajišťování devizového rizika u investic do dolarových aktiv. Právě to je ono dolarové déjà vu: zvýšená poptávka po zajištění byla klíčovým faktorem oslabení americké měny v první polovině loňského roku.

Konec úlohy rezervní měny #1?

V souvislosti s výše popsaným se rozjely i spekulace o konci dolaru jako hlavní rezervní měny. Někteří to dokonce dotáhli až k tomu, že slabý dolar bude spouštěčem výprodeje ostatních dolarových aktiv, od akcií až po dluhopisy.

My nesouhlasíme s obojím. Dolar se dlouhodobě drží na podílu přes 55 procent globálních devizových rezerv. Podíl sice velmi pozvolna klesá, nepočítáme však s jakýmkoli zrychlením. Jednoduše proto, že k dolaru neexistuje alternativa – ať už na úrovni mezinárodního obchodu, plateb či samotného investování.

Strach z toho, že se z Buy America stane Bye America, je podle nás přehnaný. Loni se tyto spekulace objevily zejména po uvalení recipročních cel. Nevyplnily se však.

Oficiální zahraniční instituce (například centrální banky) byly za posledních 12 měsíců do listopadu 2025 čistými prodejci amerických cenných papírů v objemu zhruba 51 miliard dolarů. Soukromý zahraniční sektor naopak čistě nakoupil kolem 1,5 bilionu dolarů – přibližně 600 miliard do akcií a 900 miliard do dluhopisů. Taková je realita podle dat amerického ministerstva financí (TIC).

Nečekáme, že by zahraniční poptávka po dolarových aktivech letos zásadně oslabila. Její součástí ale nepochybně bude častější zajišťování kurzového rizika, což může udržovat tlaky na slabší dolar. Jeho využití v globální ekonomice by to ale nemělo jakkoli omezit…

Jan Berka

hlavní ekonom skupiny Roklen Více...

Další příspěvky od autora:

Pokud technologiím dojde dech, Trump i ekonomika USA bude mít problém

Fed už zase začne nakupovat aktiva

Stačila jedna věta šéfa Fedu a trhy zažily nečekané překvapení

Více k tématu:

Madurem to začalo. Jaké mohou nastat tři scénáře vývoje ekonomik v Latinské Americe?

Jaký byl konec roku na hlavních trzích a v Česku? A výhled na vývoj roku 2026

Slabá americká inflace a slabý dolar – jak dopadne do střední Evropy?

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.