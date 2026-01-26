Mohlo by vás také zajímat
- ANALÝZA
Madurem to začalo. Jaké mohou nastat tři scénáře vývoje ekonomik v Latinské Americe?
Po zajetí Nicoláse Madura speciálními jednotkami Spojených států Washington potvrdil aktivaci „Trumpova dodatku“ k Monroeově doktríně. Co to však v kombinaci s dalšími geopolitickými událostmi bude znamenat pro hospodářství Latinské Ameriky? Allianz Trade přichází v nejnovější analýze se třemi scénáři, které mohou nyní nastat.
Po operaci Absolute Resolve ve Venezuele, rozsáhlého útoku, který vedl k zajetí prezidenta Nicoláse Madura, si Washington nadále udržuje rozšířenou vojenskou přítomnost v celém Karibiku a Latinské Americe.
Činí tak formou námořních zákroků proti plavidlům podezřelým z pašování drog. Zvyšuje také vojenskou prezenci v zemích jako jsou Paraguay, Guatemala a Panama. Tyto manévry označili američtí úředníci a analytici jako součást Trumpova dodatku k Monroeově doktríně z 19. století. Jeho cílem bylo (a je) upevnit prvenství USA v západní hemisféře.
V této souvislosti nadcházející revize obchodních dohod s USA, nabitý volební kalendář (Kostarika, Kolumbie, Peru a Brazílie) a bezpečnostní hrozby představují významná rizika pro růstové vyhlídky regionu, místní měny a dlouhodobé výnosy.
Jaké jsou tedy tři potenciální scénáře makroekonomického vývoje pro Latinskou Ameriku?
Základní scénář (60% pravděpodobnost)
Nejpravděpodobnější scénář předpokládá omezená rizika poklesu v důsledku rostoucí nejistoty. Ta vede k utlumené důvěře podnikatelů a vyčkávacímu postoji v oblasti investic.
Inflační tlaky by měly vzrůst pouze mírně v důsledku kombinace volatility vstupních nákladů a odloženého uvolnění měnové politiky v Brazílii a Kolumbii, vzhledem k blížícím se volbám.
V základním scénáři Allianz Trade očekává, že ekonomický růst regionu v roce 2026 bude v souladu s rokem 2025 (2,3 procenta oproti 2,5 ). V roce 2027 pak zrychlí na opět na 2,5 procenta.
TABULKA: Růst HDP v Latinské Americe podle základního scénáře
Výhled pro roky 2025 až 2027, v procentech.
Zdroj: MMF, Allianz Research
Odolnost poptávky bude i nadále příjemně překvapovat v několika ekonomikách. Zejména v Brazílii a andských státech, a to díky potenciálnímu snížení úrokových sazeb. V Argentině, Kolumbii a Mexiku se objevují nepříznivé vlivy v podobě utlumené spotřeby a fiskálních obav.
Riziko platební neschopnosti států mírně roste v zemích se slabší fiskální pozicí. Tedy zemích jako je Argentina, nebo s křehkou rovnováhou, jako je Kolumbie. Slabost amerického dolaru snížila riziko nesplácení, ale může zhoršit konkurenceschopnost tamních podniků.
Inflační faktor ve hře
Především v těch zemích, kde se stále vysoká inflace kombinuje s vysokými místními náklady (případ Brazílie). Insolvence podniků dosáhnou vrcholu v roce 2026 (3 procenta po 12procentním nárůstu v roce 2025). V roce 2027 pak mírně poklesnou (o 7 procent).
Geopolitické napětí, revize obchodních dohod s USA a důležité volby budou mít dopad na dluhové financování a místní měny. Politické násilí, zejména organizovaný zločin, násilí proti politikům a či vojenské konflikty s paramilitárními skupinami, mohou zhoršit podnikatelské prostředí a snížit celkovou důvěru v regionu.
I přes potenciální posun k více tržně orientovanému vedení v nadcházejících volbách ve státech regionu by investoři neměli očekávat okamžité uvolnění fiskálních tlaků. Vyšší dovoz mezitím může způsobit propad obchodní bilance. A to zejména v jižní části Jižní Ameriky. Trhy tak zůstanou opatrné, s rozdíly v úrokových sazbách státních dluhopisů blízkými historickým minimům a utlumenými investicemi.
Negativní scénář (pravděpodobnost: 25 %)
Pokud však dojde k dalším zásahům ze strany USA, mohl by nastat negativní scénář, který by vyvolal pokles HDP o 0,5 procentního bodu. Pokud se geopolitické napětí s USA rozšíří i do dalších zemí, může dojít k dlouhodobé nestabilitě v regionu a k odlivu kapitálu.
K těmto událostem může dojít ve Střední Americe (včetně Kuby) Ale také v ekonomikách, které čekají citlivé volební cykly. Jako je Kostarika příští měsíc a Guatemala v roce 2027. Mohou tak následovat scénář z loňského prosince v Hondurasu), dále v Kolumbii, Mexiku a Panamě.
Došlo by k narušení provozu přes průplav, což by mělo dopad na dodavatelské řetězce. Také by to vedlo ke zvýšení trestné činnosti podél klíčových koridorů nákladní dopravy a v přístavech.V andských ekonomikách by mohlo být vyhlášen nouzový stav v důsledku zintenzivnění organizovaného zločinu.
Riziko pro fiskální systémy
V tomto negativním scénáři by růst HDP mohl potenciálně klesnout o 0,5 procentního bodu v regionu. A o 1,5 až 2 procentní body v postižených zemích v důsledku větší nestability, otřesů důvěry a přerušení podnikání.
V regionu by spotřebitelské ceny mohly vzrůst o dalších 2–3 procentní body v důsledku vyšších vstupních nákladů. Vzhledem k silné závislosti mnoha ekonomik na soukromé spotřebě a jejich nižší citlivosti na ceny ropy by šok v důvěře spotřebitelů mohl poškodit fiskální systémy mnohem více než dodatečné příjmy z vyšších vývozních cen.
V tomto scénáři by růst Brazílie zůstal stabilní díky místní dynamice, ale úroková sazba Selic by až do konce roku 2027 zůstala v dvouciferných hodnotách. Vlády zvyšují výdaje na bezpečnostní, sociální a nouzová opatření. Výnosy dluhopisů se v Kolumbii a Brazílii stávají neudržitelnými.
V celém regionu může dojít k platební neschopnosti států a kvazistátních subjektů (např. argentinské provincie, agentury v Mexiku). Eskalující riziko konfliktu totiž vyvolá posun k rizikovějšímu postoji. A to povede k rozšíření spreadů latinskoamerických států a oslabení místních měn v důsledku odchodu zahraničních investorů – zejména proto, že současné spready rozvíjejících se trhů jsou na historickém minimu a jejich cena je dokonalá.
Regionální nestabilita zvyšuje pravděpodobnost odlivu kapitálu, vyšší inflace a zvýšených sazeb, což vyvíjí tlak na fiskální rovnováhu a podmínky refinancování. Nárůst platební neschopnosti podniků, zejména v odvětvích spojených s globálními dodavatelskými řetězci.
Pozitivní scénář (pravděpodobnost: 15 %)
Tento scénář by mohl nastat v případě rychlé reorganizace a zvýšení investic. V současné době se dvěma ekonomickým gigantům regionu, Brazílii a Mexiku, daří díky jejich klíčovému významu pro obchod USA a silnému mandátu jejich vedení.
Letos však nad oběma visí Damoklův meč – v jednom případě jde o obnovení USMCA . A v druhém o prezidentské volby, které se téměř přesně kryjí s volbami do Kongresu v USA. Proto je pravděpodobnost scénáře poměrně nízká.
V tomto scénáři by se v letech 2026–2027 zvýšil regionální růst HDP o 0,5 procentního bodu díky obnovené důvěře, obchodním a investičním příležitostem. Rozvoj infrastruktury se zrychluje díky zahraničním investicím do projektů souvisejících s kritickými minerály a měkkými komoditami.
Větší spolupráce mezi nově zvolenými vládami, zejména v jižní části Jižní Ameriky, by podpořila regionální obchod. Role Číny v regionu by byla vyvážena obnoveným zapojením USA a EU. Geopolitická rizika by se v celé Latinské Americe snížila, což by podpořilo kompresi spreadů a stabilizaci měnových kurzů, protože tlaky na odliv kapitálu by ustaly.
Zlepšené politické a obchodní podmínky by posílily důvěru a zlepšily přístup na trh, zejména pro státy s vysokým beta koeficientem, jako jsou Kolumbie, Ekvádor a Peru.
Snížení institucionálního napětí a méně narušení dodavatelských řetězců by posílilo fiskální trajektorie, pomohlo refinancování a snížilo riziko defaultu.
S klesající volatilitou by dluh v místní měně těžil z pevnějšího devizového kurzu a stabilních inflačních očekávání. Počet insolvencí podniků by se snížil, protože podniky by těžily ze zlepšených obchodních podmínek a investic.
Celkově by se region posunul k konstruktivnějšímu úvěrovému prostředí díky větší stabilitě a obnovení investičních toků.