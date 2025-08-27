peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

Mohlo by vás také zajímat

SOUHRN
shares views

Panasonic otevřel nový závod v Plzni; Nvidia se stále překonává a česká ekonomika potěšila aneb souhrn ekonomických událostí 35. týdne 2025

Libor Akrman 29. srpna 2025

Colt CZ kupuje od Pražáka část Synthesie; PPF vzdala boj o koupi ProSieben; Agrofert musí vrátit dotace; Trump chce odvolat…

SOUHRN
shares views

Indové mají zájem o Zentivu; Kellner junior prodal podíl v PPF a dohoda mezi USA a a EU uzavřena aneb souhrn ekonomických událostí 33. a 34. týdne 2025

Libor Akrman 24. srpna 2025

Prazdroj od října zdraží; USA a EU uzavřely obchodní dohodu; ČBA zlepšila odhad české ekonomiky; Strnad rozšíří výrobní impérium v…

KOMENTÁŘ
shares views

Pan “Příliš pozdě” jede do Jackson Hole

Jan Čermák 18. srpna 2025

Americké horské středisko Jackson Hole bude tento týden hostit každoroční sympozium centrálních bankéřů. A pozornost trhů i celého finančního světa…

  • ANALÝZA

 Sázka na krizi, která se nevyplácí

Státní dluhopisy jsou nástrojem diverzifikace portfolia. Obvykle je vnímáme jako bezpečné aktivum, které v době tržního propadu vyvažuje pokles rizikových aktiv, například akcií. V současné době sílí poptávka po amerických dluhopisech jako reakce na vystoupení šéfa Fedu Jerome Powella v Jackson Hole. Co dál se děje na trhu s dluhopisy?

Makléř se drží za hlavu při pohledu na vývoj na finančních trzích při finanční krizi, která vypukla v půli roku 2008. (Ilustrační foto) Zdroj: iStock

Napsal Jan Berka
-
naposledy aktualizováno 27. 8. 2025 11:13
americká ekonomika dluhopisy ETF Fed inflace inflační očekávání Jerome Powell úrokové sazby vládní dluhopisy

Není tomu tak dávno, co jsem opakovaně narážel na investory předvídající krizi americké ekonomiky. Nejprve v souvislosti s vysokými sazbami, následně s politikou Donalda Trumpa.

Oblíbenou sázkou těchto „doomsayerů“ byly americké státní dluhopisy s nejdelší splatností. Bohužel pro ně se tato sázka nevyplatila. A podle nás se příliš nevyplatí ani v nejbližší době.

Státní dluhopisy jsou nástrojem diverzifikace portfolia. Obvykle je vnímáme jako bezpečné aktivum, které v době tržního propadu vyvažuje pokles rizikových aktiv, například akcií.

Letos jsme zažili chvíli, kdy se tato představa rozpadla jako domeček z karet. Stalo se tak v dubnu, kdy Donald Trump představil svou vizi celní politiky. Ta na trhu vyvolala paniku, která vešla ve známost jako „Sell America“. Tehdejší výprodej zasáhl nejen americké akcie, ale také dluhopisy a dolar.

Chuť riskovat je zpět

Současná situace je jiná. Investoři mají opět chuť riskovat a vidíme to nejen na hlavních akciových indexech, ale i u některých státních dluhopisů.

Poptávka po amerických dluhopisech zesílila především u střednědobých splatností (od jednoho roku do deseti let). Hlavním faktorem je sázka na pokles amerických sazeb, kterou umocnilo vystoupení guvernéra americké centrální banky Jeroma Powella na sympoziu v Jackson Hole.

Jeho zmínka o rizicích pro výhled trhu práce, na která jsme mimochodem upozorňovali ještě před vystoupením, navnadila trh na rychlejší pokles sazeb. Ten však v současném prostředí příliš nepřeje dluhopisům s nejdelší splatností.

Riziko stagflačního scénáře

Rizikem americké ekonomiky je stagflační scénář, tedy kombinace slabého růstu a zvýšené inflace. Vyšší tempo růstu cen je podporováno především dopady americké celní politiky, která se již postupně projevuje v obnoveném růstu cen zboží.

Potenciální snížení sazeb pak představuje riziko, že se stane dalším proinflačním faktorem – což je přesně to, co cenám dluhopisů vůbec nesvědčí. Převaha proinflačních rizik, a dokonce i výhled jejich zesílení nejen v krátkém, ale zejména v dlouhém období, naznačuje minimálně zvýšené či dále rostoucí výnosy dluhopisů s nejdelší splatností.

Investoři je obvykle obchodují prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF). Nejznámější z nich je TLT, který nakupuje americké státní dluhopisy se splatností 20 a více let. Za poslední rok cena tohoto ETF klesla o více než deset procent, za posledních šest měsíců o více než pět procent. Za poslední měsíc sice TLT zaznamenalo růst o zhruba procento, na výraznější rally v nejbližších dnech to ale podle nás nevypadá.

Nejisté inflační očekávání

Proč? Klíčovým faktorem jsou rizika vyšší inflace po delší dobu. Ta jsou patrná nejen ve spotřebitelských očekáváních, ale i ve speciálních tržních instrumentech zaměřených na inflační výhled.

Vyšší inflační očekávání nedovolí výnosům státních dluhopisů klesnout, a tedy jejich ceně růst. To je hlavní problém všech sázek na růst ETF, jako je TLT. Aby mohl tento instrument zaznamenat mnohými očekávaný silný růst, musela by nastat krize americké ekonomiky. A na tu to, navzdory všem rizikům největšího hospodářství světa, v nejbližší době rozhodně nevypadá.

Výše uvedený pohled se týká především kratšího investičního horizontu. U dlouhodobých portfolií nadále počítáme s diverzifikační rolí státních dluhopisů, které sehrávají klíčovou úlohu právě ve chvílích, kdy udeří krize.

Historie nás více než poučila, že v takových okamžicích centrální banky zasahují – nejen snižováním sazeb, ale i nákupy vybraných aktiv. A právě to představuje plusové body zejména pro dluhopisový trh.

Jan Berka

hlavní ekonom skupiny Roklen Více...

Další příspěvky od autora:

Změny ve vedení Fedu. Kdo bude příštím šéfem americké centrální banky?

Michl chce do ČNB bitcoin. K užitku je centrální bance asi jako zlato

Více k tématu:

Panasonic otevřel nový závod v Plzni; Nvidia se stále překonává a česká ekonomika potěšila aneb souhrn ekonomických událostí 35. týdne 2025

Pan “Příliš pozdě” jede do Jackson Hole

Ufff. Dohoda EU a USA na dovozních clech je na světě a vítězů je celá řada

Všimli jsme si, že používáte AdBlock. Reklamy jsou však pro náš server důležitým zdrojem příjmů, díky nimž můžeme tvořit bezplatný a kvalitní obsah pro naše čtenáře.

Prosíme, podpořte nás a při návštěvě Peak.cz pozastavte nástroj AdBlock.

Moc děkujeme.
Redakce Peak.cz

Pokračovat na článek Povolit reklamu
redakce
sledujte nás
peak week newsletter Souhrn toho nejdůležitějšího
každý pátek ve vašem e-mailu. Přihlásit odběr
© 2017 PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu PEAK NEWS MEDIA, s.r.o. zakázáno.