 Sázka na krizi, která se nevyplácí

Není tomu tak dávno, co jsem opakovaně narážel na investory předvídající krizi americké ekonomiky. Nejprve v souvislosti s vysokými sazbami, následně s politikou Donalda Trumpa.
Oblíbenou sázkou těchto „doomsayerů“ byly americké státní dluhopisy s nejdelší splatností. Bohužel pro ně se tato sázka nevyplatila. A podle nás se příliš nevyplatí ani v nejbližší době.
Státní dluhopisy jsou nástrojem diverzifikace portfolia. Obvykle je vnímáme jako bezpečné aktivum, které v době tržního propadu vyvažuje pokles rizikových aktiv, například akcií.
Letos jsme zažili chvíli, kdy se tato představa rozpadla jako domeček z karet. Stalo se tak v dubnu, kdy Donald Trump představil svou vizi celní politiky. Ta na trhu vyvolala paniku, která vešla ve známost jako „Sell America“. Tehdejší výprodej zasáhl nejen americké akcie, ale také dluhopisy a dolar.
Chuť riskovat je zpět
Současná situace je jiná. Investoři mají opět chuť riskovat a vidíme to nejen na hlavních akciových indexech, ale i u některých státních dluhopisů.
Poptávka po amerických dluhopisech zesílila především u střednědobých splatností (od jednoho roku do deseti let). Hlavním faktorem je sázka na pokles amerických sazeb, kterou umocnilo vystoupení guvernéra americké centrální banky Jeroma Powella na sympoziu v Jackson Hole.
Jeho zmínka o rizicích pro výhled trhu práce, na která jsme mimochodem upozorňovali ještě před vystoupením, navnadila trh na rychlejší pokles sazeb. Ten však v současném prostředí příliš nepřeje dluhopisům s nejdelší splatností.
Riziko stagflačního scénáře
Rizikem americké ekonomiky je stagflační scénář, tedy kombinace slabého růstu a zvýšené inflace. Vyšší tempo růstu cen je podporováno především dopady americké celní politiky, která se již postupně projevuje v obnoveném růstu cen zboží.
Potenciální snížení sazeb pak představuje riziko, že se stane dalším proinflačním faktorem – což je přesně to, co cenám dluhopisů vůbec nesvědčí. Převaha proinflačních rizik, a dokonce i výhled jejich zesílení nejen v krátkém, ale zejména v dlouhém období, naznačuje minimálně zvýšené či dále rostoucí výnosy dluhopisů s nejdelší splatností.
Investoři je obvykle obchodují prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF). Nejznámější z nich je TLT, který nakupuje americké státní dluhopisy se splatností 20 a více let. Za poslední rok cena tohoto ETF klesla o více než deset procent, za posledních šest měsíců o více než pět procent. Za poslední měsíc sice TLT zaznamenalo růst o zhruba procento, na výraznější rally v nejbližších dnech to ale podle nás nevypadá.
Nejisté inflační očekávání
Proč? Klíčovým faktorem jsou rizika vyšší inflace po delší dobu. Ta jsou patrná nejen ve spotřebitelských očekáváních, ale i ve speciálních tržních instrumentech zaměřených na inflační výhled.
Vyšší inflační očekávání nedovolí výnosům státních dluhopisů klesnout, a tedy jejich ceně růst. To je hlavní problém všech sázek na růst ETF, jako je TLT. Aby mohl tento instrument zaznamenat mnohými očekávaný silný růst, musela by nastat krize americké ekonomiky. A na tu to, navzdory všem rizikům největšího hospodářství světa, v nejbližší době rozhodně nevypadá.
Výše uvedený pohled se týká především kratšího investičního horizontu. U dlouhodobých portfolií nadále počítáme s diverzifikační rolí státních dluhopisů, které sehrávají klíčovou úlohu právě ve chvílích, kdy udeří krize.
Historie nás více než poučila, že v takových okamžicích centrální banky zasahují – nejen snižováním sazeb, ale i nákupy vybraných aktiv. A právě to představuje plusové body zejména pro dluhopisový trh.