Musk se znovu opřel do Trumpa. Ten mu oplácí hrozbou deportace. Funguje ještě v USA demokracie?

Nejbohatší muž světa Elon Musk se znovu opřel do Donalda Trumpa a republikánů. Stalo se tak poté, co se ukázalo, že Senát místo, aby utlumil růst dluhu v následujících letech, patrně udělá pravý opak.

Připomeňme si, že Elon Musk byl velkým podpůrcem a největším finančním donorem v předvolební kampani Donalda Trumpa. Šéf Tesly a SpaceX totiž uvěřil, že Trump dodrží své předvolební sliby. Tedy, že ukončí inflaci a potažmo monstrózní cyklus stále většího zadlužování se Spojených států.

Falešný hrdina?

Na své síti X (původně Twitter) vymalovával Trumpa jako jakého si hrdinu, který zachrání Ameriku. Trump přitom ve své kampani ostře kritizoval svého demokratického předchůdce Joe Bidena právě za rapidní zadlužování USA a s tím související inflaci, která ochudila většinu obyvatel Západu.

Na základě toho – a se štědrou pomocí Muska – Trump nakonec zcela jednoznačně zvítězil v prezidentských volbách na podzim 2024. Ovšem od té doby jejich spojenectví začalo uvadat. Ukazuje se, že Trump nehodlá dodržet všechny své sliby a vlastně se nebojí činit pravý opak toho co slíbil.

Rozpočtový balíček Trumpovy vlády na další léta nazvaný „Big Beautiful Bill“ (dále jen „BBB“), který Trump velmi urputně prosazuje totiž povede k rapidnímu růstu amerického dluhu v dalších letech.

První trhliny

První trhliny ve spojenectví Trump-Musk se ukázaly na počátku června. Elon Musk začal náhle kritizovat Trumpa a jeho návrh rozpočtového balíčku BBB. Trumpa osočil z toho, že vůbec neřeší dluhovou situaci země, jak dříve slíbil. Navíc prosazuje změny v rámci znění návrhu těsně před samotným hlasováním v dolní komoře Kongresu.

Trump reagoval na Muskovu kritiku poněkud zmateně a vnímal to jako nečekané a neoprávněné výtky. Během krátké doby se ale jejich vzájemný konflikt vyostřil. Dokonce do té míry, že Elon začal spojovat Trumpa s pedofilním miliardářem Jeffreym Epsteinem. Opačně zase Trump vyhrožoval Muskovi, že ukončí vládní kontrakty s jeho SpaceX a přestane dotovat elektromobily Tesla.

Nicméně během pár dnů se situace uklidnila. Musk přiznal, že to možná se svojí reakcí přehnal a Trump tuto symbolickou omluvu přijal.

Partnerství se dále drolí

Po několikatýdenní přestávce se v posledních dnech konflikt znovu rozhořel. Zákon „BBB“ se v horní komoře Kongresu dočkal úprav do ještě horší podoby, než zněl jeho původní návrh.

Mnozí včetně Musku naopak doufali, že právě Senát (byť ovládaný republikány) upraví BBB do podoby, která zbrzdí růst státního dluhu v dalších letech. Bohužel se ale stal pravý opak. Senát naopak požaduje ještě vyšší zadlužení Spojených států a to o 0,5 – 1,0 bilion dolarů více, než s čím počítala původní verze.

V reakci na to, Elon Musk v pondělí znovu zahájil ostrou kritiku republikánů a rozpočtového balíčku. Zašel tak daleko, že prohlásil následující: „Každý člen Kongresu, který vedl kampaň za snížení vládních výdajů a pak okamžitě hlasoval pro největší zvýšení dluhu v historii, by se měl stydět! A příští rok prohrají primárky i kdyby to měla být ta poslední věc, kterou na této zemi udělám“.

Krátce na to též dodal „Vzhledem k šíleným výdajům tohoto zákona, který zvyšuje dluhový strop o rekordních PĚT BILIONŮ DOLARŮ, je zřejmé, že žijeme v zemi jedné strany – Partaje Prasátka Porkyho!!! (PORKY PIG PARTY, pozn. red.) Je čas na novou politickou stranu, které skutečně záleží na lidech“.

O několik hodin později uvedl podle stanice CNN, že pokud „projde šílený zákon o výdajích, hned druhý den vznikne Americká strana“. „Naše země potřebuje alternativu k demokraticko-republikánské unistraně, aby lidé skutečně měli HLAS,“ napsal nejbohatší muž světa.

Trump dlouho neváhal a zareagoval, že nechá prověřit vládní dotace Tesle. Dodal také, že bez vládních prostředků Muskovy firmy zbankrotují a on se bude muset „vrátit zpět do své rodné Afriky“.

Dvoustranický demokratický systém selhává?

Dvoustranický demokratický systém, který dlouhodobě v USA funguje tak možná nyní čeká test svých limitů. Volení političtí reprezentanti lidu jsou nuceni konat v zájmu voličů. Ovšem kvůli vysoké sofistikovanosti systému volič často neví, co ve finále funguje v jeho vlastní prospěch a naopak.

Řízení se tak v současném politickém systému ujímají lidé, kteří ale řízení příliš nerozumí. Vyšší důchody, vládní příspěvky a výpomoci, nižší daně a dotace a další se jeví jako úleva ve ztížených životních podmínkách spoustě lidem.

Ovšem i rozpočet funguje jako rovnice. Když na jedné straně něco přibyde, musí dojít ke kompenzaci na straně druhé. Již dlouho tuto kompenzaci „řeší“ rostoucí vládní dluh. Málokterý Američan si ale uvědomuje, že vládní dluh je ve skutečnosti masivní skrytá daň. A tu platí především chudší domácnosti a střední třída. A právě tito lidé vyvolávají onu potřebu po státním zásahu.

Systém je nemocný

Ať už Trump někdy chtěl nebo nechtěl dodržet své předvolební sliby, skutečnou otázkou je, zda by vůbec mohl. Prezident v USA nemá absolutní moc a potřebuje na své straně mít Kongres, aby mohl prosadit zásadní politické změny.

Bohužel se ale domnívám, že Kongres v současné době není schopen jakkoli systém ozdravit, protože by to znamenalo konat proti vůli lidu, kteří kongresmany zvolili do jejich funkce.

Pro správné fungování demokratických systémů je velmi důležité, aby voliči byli, pokud možno co nejvíce sofistikovaní. Realita ale ukazuje, že komplexita politických rozhodnutí je velmi náročná na zpracování i pro odborníky, natož pro průměrné voliče.

Rozhodují tedy Američané ještě vůbec o svém osudu? Nebo si na trůn dosadili monstrózní karikaturu ve formě neprůhledného, extrémně složitého a rigidního byrokratického systému, který si razí svoji vlastní cestu?