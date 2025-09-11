Mohlo by vás také zajímat
Obavy investorů ženou ceny drahých kovů vzhůruKryštof Míšek 9. září 2025
Ceny drahých kovů – zlata, stříbra a platiny – v posledních týdnech výrazně rostou. Jaké jsou za tím důvody a…
Toyota bude v ČR vyrábět nový elektromobil; EK směřuje k dohodě s Mercosurem a Google nemusí prodávat Chrome aneb souhrn ekonomických událostí 36. týdne 2025Libor Akrman 8. září 2025
ČEZ kupuje Gas Distribution; zemřela ikona módního designu - Giorgio Armani; Kraft Heinz se zase po 10 letech zase rozdělí;…
Rychlý růst mezd ČNB nepotěší, snižování sazeb se odkládáJan Bureš 3. září 2025
Průměrná hrubá nominální mzda vzrostla ve druhém čtvrtletí roku o 7,8 % na 49 400 Kč a atakuje tak symbolickou…
- ANALÝZA
Fed znovu šlápne na plyn. Mračna se stahují nad USA
Data jasně naznačují, že americký trh práce výrazně slábne. Důvodem je patrně konzervativnější nábor firem vlivem nejistot, ale i slabší nabídka pracovní síly kvůli odlivu migrantů z USA.
Šéf Fedu Jerome Powell na silně sledovaném sympoziu v Jackson Hole nedávno vzkázal trhům, že se další snižování úrokových sazeb konečně blíží realitě. To kontrastuje s jeho projevem v červenci po zasedání guvernérů Fedu . Tehdy nepřímo naznačil, že trhy mohou být rády za to, že se úrokové sazby nezvedají, natož aby se snižovaly.
Rétorika Fedu se tedy ostře otočila a není to nutně kvůli nátlaku Donalda Trumpa.
Revize statistik
Tuto náhlou otočku v rétorice zapříčinily spíše extrémní revize ve statistikách počtu pracovních míst v USA. Během posledních měsíců tam bylo revizemi odstraněno z původních oficiálních odhadů přibližně 280 000 míst.
Podle nejnovějších zářijových dat úřadu práce (BLS – Bureau of Labor Statistics) tak v květnu a červnu přibylo v zemi pouze anemických 6 000 pracovních míst, oproti původním odhadům ve výši 286 000.
Červen byl dokonce podle zářijových revizí záporný (-13 000), což se stalo poprvé od pandemie. Ačkoli v červenci data byla zase v lepší formě, ty srpnové znovu výrazně zklamaly.
Minulý týden v pátek nová sada zveřejněných dat ukázala, že Spojené státy v srpnu zaznamenaly čistý přírůstek pracovních pozic ve výši pouze 22 000, což je výrazně pod tržním očekáváním a celková nezaměstnanost lehce vzrostla na 4leté maximum (4,3 %).
Jednoduše řečeno, data jasně naznačují, že americký trh práce výrazně slábne. Důvodem je patrně konzervativnější nábor firem vlivem nejistot, ale i slabší nabídka pracovní síly kvůli odlivu migrantů z USA.
Trhy a Trump prahnou po nižších sazbách
Trump agresivně zasahuje do nezávislosti Fedu a patrně chce postupně nahradit nepohodlné guvernéry a samotného šéfa Fedu. Na jejich místa zamíří ti, kdo přistoupí k výraznému snižování sazeb.
Americký prezident pravděpodobně doufá, že tím vykompenzuje zpomalení ekonomické aktivity plynoucí z celních válek a sníží dluhové náklady USA. Za správných podmínek to fungovat může, ale pokud to s tím tlakem přežene, může se dočkat opačného výsledku.
Snížená důvěra v americké instituce a Fed totiž může paradoxně zdražit americký dluh. A také vyvolat vyšší inflaci v případě, že jsou vyšší sazby skutečně potřeba. Ovšem výše uvedená data naznačují, že Spojené státy spíše v současné chvíli koketují s recesí než hyperinflací.
Investoři podle všeho vítají výhled na nižší sazby. Akcie společností v sektorech citlivých na úrokové sazby poslední měsíc překonávají indexy S&P 500 a Nasdaq Composite. Týká se to tak například titulů v průmyslovém indexu Dow Jones, nebo indexu menších společností Russell 2000.
Trhy se mohou šeredně plést
Trhy ale mohou být přehnaně optimistické. V teorii nižší úrokové sazby sice se zpožděním 12-18 měsíců podporují ekonomický růst, pokud se dostávají pod rovnovážnou úroveň sazeb.
Ovšem historická analýza prozrazuje, že Fed snižuje výrazným způsobem úrokové sazby zpravidla až když začíná recese. Fed zajišťuje cykličnost ekonomiky, která je zdravá a prospěšná, podobně jako občasné lokální požáry v pralesích. Proto v posledních dekádách přistoupil ke snižování úrokových sazeb výrazným způsobem pouze v recesi.
Tedy za předpokladu, že je Fed stále nezávislý a funguje v podobném režimu jako v minulých mnoha dekádách, cyklus snižování úrokových sazeb může být známkou toho, že guvernéři Fedu již cítí blížící se ekonomickou recesi.
Graf níže ukazuje, že výraznější snižování sazeb skutečně bylo historicky doprovázeno záporným růstem HDP a také rapidně rostoucí mírou nezaměstnanosti.
GRAF: Srovnání vývoje efektivní sazby federálních fondů a míry nezaměstnanosti
Za posledních 60 let, v procentech.
Zdroj: Fred/Fed; BLS
„Nezávislé“ rozhodnutí
Pracovní trh v USA není v optimální kondici a ačkoli míra nezaměstnanosti neroste zatím parabolickým tempem, soukromý sektor je v dlouhodobém útlumu.
Tento útlum ale byl z velké části a stále je kompenzován zvýšenými výdaji veřejného sektoru, což se ještě donedávna odráželo na zdánlivě zdravých statistikách pracovního trhu.
Drtivá většina růstu v počtu pracovních míst během tohoto roku byla v sektoru zdravotnictví. Naopak ve výrobě či stavebnictví celkový počet míst letos klesá. Pokud je ale rozhodnutí o sazbách skutečně ovlivňováno politickými tlaky, například ze strany Trumpovy administrativy, pak rozhodnutí Fedu nemusí být nezávislé.
Tím pádem by nový cyklus snižování sazeb nemusel být nutně předznamenáním ekonomického zpomalení.
Ačkoli trhy tento vývoj vítají a doufají ve snižování sazeb, domníváme se, že v dohledné době to nebude pro americkou ekonomiku významnou podporou. Pokud Fed nakonec zahájí snižování sazeb v září, pravděpodobně zabrání výraznějšímu posilování amerického dolaru vůči ostatním měnám.
A dá centrálním bankám rozvíjejících se trhů větší prostor ke snížení jejich sazeb. To je příhodné pro ocenění akcií rozvíjejících se ekonomik a protiinflačních aktiv jako je zlato, nemovitosti a bitcoin.
Mračna se stahují, ale oslavy opatrně pokračují
Zda Fed jedná nezávisle ve „starém režimu“ nebo pod politickým tlakem v režimu novém bychom měli zjistit v dalších měsících. V závislosti na dalším vývoji pracovního trhu.
U akciových trhů – ačkoli v posledních měsících dosahují opatrně a konzistentně nových rekordů – podkladová síla ale slábne. Je to evidentní například v divergenci technických indikátorů s cenou akcií.
Zatímco tituly zdražují, technické indikátory již delší dobu signalizují slábnutí poptávkové strany a možnou brzkou převahu prodejců. Dopady celní politiky Trumpa se již postupně propisují do statistických dat. Většina analytiků proto předpokládá, že jejich plný účinek uvidíme až ke konci roku nebo na začátku příštího.
Mračna se tak pomalu stahují, všude zatím sucho a oslavy tedy ještě pokračují. Ale případný déšť může mnohé investory zhýčkané sluncem nepříjemně překvapit.