Energie pro českou budoucnost? Dukovany II – průšvih jako Brno

Hokejovou terminologií vypadala situace s tendrem na dva jaderné reaktory jednoduše: tým Korea + USA vede nad Francií 6:0 před koncem třetí třetiny, připravuje se předání medailí.

Před měsícem se mě ptal jeden český novinář, jak dopadne podpis kontraktu na dva reaktory v Dukovanech.

„V Česku máme rozhodnuto,“ povídám mu. „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zamítne francouzskou stížnost a druhý den se rychle podepíše česko-korejský kontrakt, aby se Francouzi nestihli odvolat k soudu.“

Pak začaly pronikat na veřejnost detaily dohody Američanů s Korejci. Tato dohoda naprosto měnila korejskou nabídku: je z ní zřejmé, že Korejci nabízeli vloni něco, co jim nepatřilo.

Je také jasné, že z vysoutěžené ceny budou muset Američany vyplatit, z českých peněz. A tím podíl českých firem klesne, na úroveň rozvojových zemí. A je jasné, že desítky procent zakázky dostanou Američané i když Čechům se dnes nabízí podíl na úrovni Bangladéše. Někteří z vlády to nepochopili.

Upravil jsem svoji odpověď: „Kontrakt se podepíše ještě tentýž den, kdy ÚOHS stížnost zamítne, riziko prodlení je příliš velké.“

Realita předčila všechna očekávání: Česko týmu Korea + USA za vítězného stavu 6:0 odvolává brankáře, Francie sází do prázdné brány za pět minut jeden gól za druhým a srovnává stav zápasu.

Kde je ten podpis?

Před dvěma týdny, 24.4. 2025, Petr Mlsna , předseda ÚOHS, zažil svých deset minut mediální slávy a v přímém přenosu rozhodl: „tímto dnem jsou všechna řízení pravomocně skončena.“ A dodal: „Zadavateli Elektrárna Dukovany II v současnosti nic nebrání uzavřít smlouvu s preferovaným dodavatelem, společností KHNP.“ Pak se jal rozebírat, kolik miliard by francouzské EDF muselo složit, kdyby se snad chtělo soudit. „Pan Mlsna je právník, a úředník státu. Určitě tuto zakázku století koordinoval s premiérem,“ říkal jsem si. Mylně.

Dny ubíhaly, nic se veřejně nepodepisovalo. Měl jsem za to, že KHNP a ČEZ/MPO/MF podepsalo rychle dohodu a jen ji nezveřejnilo. „Asi se čeká na oficiální příjezd Korejců a pak tuto podepsanou smlouvu ukáží,“ myslel jsem si.

V tisku proběhla 30. dubna 2025 zpráva, že francouzské EDF zvažuje podání žaloby k soudu. Týden na české straně promarněn.

„Všichni mlčí, určitě se to už podepsálo,“ říkal jsem si. Pokud by se tak stále ještě snad nestalo, stačilo poslat NĚKOHO letadlem z/do Koreji a rychle podepsat. 2. května 2025 opravdu Francouzi žalobu podávají. Stále existuje čas na podpis. Nic.

A 6. května 2025 soud logicky vydává předběžné opatření a avizovaný slavnostní podpis, který byl naplánován na 7. května 2025 se ruší. V době kdy Prahou chodí hloučky korejských vládních a jaderných odborníků, kteří přiletěli s dárkovými taštičkami na „podpis“.

Promarněný tendr století

Premiér Fiala naprosto promarnil „zakázku století své vlády“. Nejen on: ministři Lukáš Vlček a Zbyněk Stanjura mu mocně sekundovali za asistence ÚOHS a ČEZ.

Kdyby byli toto trenéři hokejového týmu, už by se stěhovali do nižší ligy, či spíše okresního přeboru. Kdyby se toto stalo v soukromé firmě, všichni by dnes byli na Úřadu práce.

Váhám mezi alternativami: A/ že jsou všichni opravdu tak neschopní, aby zakázku připravovanou 10 let (první zmínky v prohlášeních Vlády) dokázali za dva týdny totálně zničit. B/ šlo o skrytý vychytralý plán, jen mi není jasné čí. Potěmkin by Fialovi záviděl.

Co bude s korejskými dary?

Co teď ale dělat v situaci, kdy přijeli do Česka stovky Korejců se štědrými dary? Uděláme s nimi podpisovou akci „smluv o kamarádství“, ta přeci soud nezakázal podepsat! A tak se fotilo a podepisovalo, doporučuji se soustředit na výrazy v tvářích komparzistů. S výjimkou ředitele Doosan Power (šestý zleva) je korejská nabídka pro české firmy nevýhodná.

A k tomu se vydávala prohlášení tisku, která ve své nepřipravenosti vyzněla jako etalon trapnosti. Až hysterická prohlášení viníků naznačují, že se jedná o alternativu A, na vychytralost nedošlo.

Pravý důvod – diář premiéra Petra Fialy. Stačí se podívat na akce předsedy vlády a je jasné, že „zakázka století“ u něj měla menší prioritu než jeho doktorandi v Brně:

Pár otázek na závěr

Ptám se, ptám: Nemohl Petr Mlsna posunout své vyhlášení o deset dnů?

Ptám se, ptám: nikoho, opravdu nikoho, z týmu MPO, ČEZ, MF, Úřad vlády dva týdny nenapadlo podpis urychlit?

Ptám se, ptám: ne Francouzi, ale kdo z těchto “energetických stratégů”, bude platit vzniklou škodu?

Tendr je zapomenut, rozjíždí se volební kampaň, dukovanská ostuda elektrárnu nezastaví, zde na fotce z 9. května od Třebíče z FL80 si v oparu sedm chladících věží kouří dál…

Tento článek je privátním názorem autora a NEREPREZENTUJE postoj institucí, na kterých autor působí či s nimi spolupracuje (např. CIIRC ČVUT či FEL ZČU) a ani s těmito institucemi nebyl předem konzultován.