Prymula odpískal (nejen) kulturu, Kellner opět vládne Nově a Poláci zaklekli na Gazprom aneb souhrn událostí 41. týdne

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

neštěstí nechodí po horách ale po lidech, a tak koronavirus ovládl (nejen) Česko. Jednotkou času se stalo 14 dní, což je doba, s níž operuje každé nové ochranné opatření. Naposledy se omezily volnočasové aktivity, kulturní akce, své „dostalo“ i školství a pochopitelně i restaurace. Navíc ministr zdravotnictví Roman Prymula chystá projekt testování v podstatě všech obyvatel. Na jednu stranu projekt ambiciózní a správný, na stranu druhou i poněkud utopický. Jak sám Prymula prohlásil v České televizi, nelze k testování lidi nijak přinutit. A že by Češi něco udělali dobrovolně, nehrozí. Nebo do hry vstoupí peníze z půlbilionového schodku?

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Pilulka na STARTu

Lékárenská a technologická společnost Pilulka.cz spustila úpis akcií na trhu START pražské burzy. Firma v něm nabídne až 800 tisíc akcií, ukončení příjmu objednávek je stanoveno na úterý 20. října. Prvním obchodním dnem bude pondělí 26. října. Cenové rozpětí nabídky je 350 až 424 korun za akcii.

Smazaný burzovní titul

Investiční skupina PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera může převzít mediální společnost CME, která v Česku vlastní televizní stanici Nova. Svolení k dokončení fúze získala od Evropské komise. Čtvrtek se tak stal posledním dnem, kdy se s akciemi CME obchodovalo na pražské burze. Akcie zaniknou v den dokončení fúze, čemuž by mělo dojít příští úterý. Jejich majitelé dostanou za každou akcii plnění ve výši 4,58 USD (cca 105,50 Kč).

Rozbuška na dně Baltu

Polský antimonopolní úřad vyměřil ruské plynárenské společnosti Gazprom rekordní pokutu přes 29 mld. zlotých (asi 175 mld. Kč) za výstavbu plynovodu Nord Stream 2 bez jeho povolení. Gazprom se sankcí nesouhlasí a proti rozhodnutí se odvolá. Polsko považuje projekt Nord Stream 2, který má po dně Baltského moře přivádět zemní plyn z Ruska do Německa, za hrozbu pro energetickou bezpečnost Evropy. Plynovod podle Varšavy posílí už tak dominantní pozici firmy Gazprom na trhu. Plyn z Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.

Kurzarbeit po poslaneckou palbou

Sněmovna v úvodním kole sice podpořila vládní předlohu takzvaného kurzarbeitu, jeho pravidla však chtějí ještě měnit. Návrh pravidel zkrácené práce s příspěvkem státu posoudí sociální a na návrh opozice také hospodářský výbor. K novele se sešly dvě desítky pozměňovacích návrhů a očekává se, že změn bude ještě více. Kurzarbeit tak nabírá zpoždění. Podle původních představ kabinetu měl být zaveden od listopadu a navázat tak na dočasný podpůrný program Antivirus. Nyní není ani jisté, zda budou nová pravidla kurzarbeitu schválena tak, aby byla účinná od ledna.

NAPSALI JSME PRO VÁS:

Nouzový stav a jeho dopad na českou ekonomiku a kurz koruny

Hlavní město chce scelit nevyužívané lokality. Jednou z nich má být Trojmezí

České dluhopisy v zahraničí táhnou. Plány vlády směřují k tomu, že by zájem mohl opadnout

Sazka usiluje o britskou loterii

Sázková společnost Sazka Group ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka podala přihlášku na provozování britské státní loterie. Soutěž na nového provozovatele, který by získal licenci platnou od roku 2023, měla být původně vyhlášena již na jaře tohoto roku, nicméně v důsledku koronavirové pandemie byla několikrát odložena.

Kostra za tři čtvrtě miliardy

Londýnská aukční síň Christie’s zorganizovala v New Yorku dražbu jedné z největších a nejzachovalejších koster Tyranosaura rexe. Pozůstatky pravěkého predátora pojmenovaného Stan se vydražily za celkem 31,8 mil. USD (asi 733 mil. Kč). Částka čtyřnásobně překonala dosavadní rekord aukce dinosauří kostry z října 1997. Aukční síň Sotheby’s tehdy v Chicagu vydražila kosterní pozůstatky tyranosaura nazvaného Sue za 8,4 mil. USD (asi 194 mil. Kč).

Kellnerovy „pletky“

Velké přeskupení pod křídly Petra Kellnera je dovršeno. Společnost Benxy, která pod značkou Zonky zprostředkovává půjčky mezi lidmi, se stala dceřinou společností Air Bank. Obě firmy jsou součástí skupiny PPF nejbohatšího Čecha. Značka Zonky zůstane zachována, přeskupení má pouze zjednodušit přístup klientům Air Bank ke službám Zonky a naopak.

Královské dělení

Technologický gigant IBM se rozdělí na dvě samostatné veřejně obchodované společnosti. Z jeho divize cloudových služeb, která dlouhodobě dosahuje vyšší ziskové marže, se vyčlení do samostatné firmy. Završí tak letité úsilí o opuštění svých dřívějších aktivit a orientaci na infrastrukturální technologické služby. V souvislosti s oddělením očekává firma mimořádné výdaje 2,5 mld. USD. IBM za třetí čtvrtletí očekává výnosy 17,6 mld. USD a očištěný zisk na akcii 2,58 USD.

Život s méně než dvěma dolary denně

Koronavirus zřejmě smaže také pokrok v potírání extrémní chudoby ve světě. Pandemie může podle zprávy Světové banky uvrhnout do tohoto stavu v příštím roce až 150 milionů lidí. Asi desetina světové populace by tak měla k dispozici na život méně než dva dolary na den, což představuje hranici extrémní chudoby.

Koronavirus zastavil promítačky

Britská společnost Cineworld kvůli dopadům šíření nového koronaviru dočasně uzavře všechna svá kina ve Spojených státech a Británii. Bez práce tak prozatím zůstane až 45 tisíc lidí. Cineworld je druhým největším provozovatelem kin na světě a prostřednictvím divize Cinema City působí i v České republice. Kina v Česku uzavřou plošně, ale jen na 14 dní, a to kvůli novému protiepidemickému nařízení, které tento týden ohlásil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

POSLECHNĚTE SI NÁŠ NEJNOVĚJŠÍ PODCAST:

Sovkomflot vstoupil na burzu

Největší ruský lodní přepravce Sovkomflot vstoupil na ruskou burzu. Jde o první IPO státní firmy v Rusku od roku 2013. Cena akcií byla stanovena na 105 rublů (31 Kč), což je na spodním konci původního rozpětí, což ohodnotilo společnost na 3,2 mld. USD. Po zahájení obchodování ale akcie podniku ztrácely.

Morgan Stanley se zmocní Eaton Vance

Americká investiční banka Morgan Stanley se dohodla na převzetí investiční společnosti Eaton Vance. V hotovosti a akciích zaplatí asi sedm mld. USD. Eaton Vance spravuje aktiva za více než 500 mld. USD.

Panasonic v divadle

Ještě před vládní stopkou mělo premiéru v pražském divadle Minor představení “Sněhurka is not dead.” Koncept Live Cinema, tedy propojení vizuální techniky, kdy je dění na jevišti promítáno přes kamery prostřednictvím speciálního projektoru Panasonic PT-RZ120BEJ na velké plátno, přináší unikátní zážitek. Otázkou je, kdy se tohoto zážitku opět dočkají diváci.

Ferrero kupuje britská cukrátka

Italský výrobce cukrovinek Ferrero se dohodl na převzetí britského rivala Fox’s Biscuits. Chce si tak rozšířit evropské aktivity a těžit ze zvýšené spotřeby cukrovinek v době, pandemie. Detaily obchodu strany nezveřejnily, podle dřívějších informací zdroje televize Sky News by ale hodnota transakce mohla činit až 300 mil. GBP.

Trumpův timeout

Americký prezident Donald Trump vyzval ministra financí Stevena Mnuchina a další republikánské představitele, aby přestali s demokraty dojednávat podobu fiskální pomoci ekonomice. Zahájit jednání mají až po prezidentských volbách 3. listopadu. „Okamžitě poté, co vyhraju, přijmeme velký stimulační zákon, který se zaměří na pracovité Američany a malé podniky“, uvedl Trump na twitteru. Přitom šance demokratického kandidáta Joea Bidena na získání křesla v Bílém domě jsou vyšší, alespoň to tvrdí odhady profesionálních agentur.

Ropná škatulata

Soukromá společnost Chrysaor se dohodla na převzetí zadlužené těžební firmy Premier Oil. Spojením vznikne největší britský producent ropy a zemního plynu v Severním moři, předstihne společnosti BP i Shell. Záměr ale musí ještě schválit akcionáři a posoudit regulační orgány. Dluh Premier Oil podle agentury Reuters dosahuje asi 1,9 miliardy dolarů a ani vyhlídky nejsou v tomto ohledu při současném propadu poptávky po ropě z důvodu koronavirové pandemie příliš optimistické.

Australská forma kurzarbeitu

Australská vláda v boji proti koronakrizi firmám příští rok zaplatí čtyři miliardy australských dolarů (téměř 66 mld. Kč), aby zaměstnaly lidi mladší 35 let. Canberra chce zemi pomoci vymanit se z rekordní nezaměstnanosti, která se v červenci vyšplhala na 22leté maximum, když činila 7,5 procenta. Mezi lidmi od 15 do 24 let se blížila dokonce 20 procentům, poznamenala agentura Reuters.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

Čím a proč může být Česká zbrojovka zajímavá po vstupu na burzu pro investory?

Firmy řeší, jak dostat lidi zpět do kanceláří: peníze na taxi, domácí testy či strava zdarma

Státní rozpočet 2021: Proč deficit během 14 dní nabobtnal ze 116 na 320 miliard?



Ráj za ráj

Evropská unie rozšířila seznam států nespolupracujících s unijními úřady v daňových otázkách o karibské ostrovní země Anguilla a Barbados. Z listiny států označovaných za daňové ráje naopak vyškrtla Omán a Kajmanské ostrovy. Seznam tak i nadále obsahuje 12 států.

Potrefený Google

Google musí francouzským vydavatelským firmám a tiskovým agenturám platit za využívání jejich obsahu. Rozhodl o tom francouzský odvolací soud, který potvrdil dubnový verdikt antimonopolního úřadu. Google je už dlouho terčem kritiky za to, že ve svém vyhledávači veřejnosti zdarma zpřístupňuje zpravodajství. Rozhodnutí pařížského soudu by mohlo mít odezvu i v dalších zemích, protože verdikt firmu nutí, aby si s vydavateli dohodla způsob odměňování podle autorských práv.

Premiéra bez aplausu

Britský nízkonákladový letecký přepravce easyJet poprvé po čtvrtstoletí ladného hospodaření vykáže celoroční ztrátu. Kapacita leteckých spojů je kvůli koronavirové pandemii v aktuálním čtvrtletí naplněna jen ze čtvrtiny. Při přetrvávajícím stavu by dopravce zakončil rok se ztrátou až 845 mil. GBP (25 mld. Kč). Podle světových agentur už aerolinky vládě naznačily, že budou potřebovat další pomoc.

Těžce vykoupené klopýtnutí Citigroup

Americká banka Citigroup musí zaplatit pokutu 400 mil. USD. Podle Úřadu pro kontrolu měny totiž léta nebyla schopna i přes opakovaná upozornění dát do pořádku zjištěné nedostatky v řízení rizik a ve vnitřních kontrolách. Banka uvedla, že pokutu zaplatí. Dříve tento měsíc také oznámila, že v únoru odstoupí její generální ředitel Michael Corbat. Vystřídat ho má Jane Fraserová. Citigroup se tak stane první velkou bankou z Wall Street, v jejímž čele bude stát žena.

PŘEČTĚTE SI TAKÉ:

Pod taktovkou algoritmů aneb v prezidentské kampani v USA budou hrát ještě větší roli sociální sítě

Jak Němci a Češi plánují rozpočtové deficity, aneb když dva dělají totéž

Holubici nahradil jestřáb. Střídání Prymuly za Vojtěcha vyděsilo i českou měnu

Covidoví odpadlíci

V září v Česku přerušilo živnost téměř 9 500 podnikatelů, což je nejvíce od letošního března, kdy byl v zemi vyhlášen poprvé nouzový stav. Vyplývá to ze statistiky společnosti CRIF. Počet přerušených živností tak byl o pětinu vyšší než v srpnu a o polovinu vyšší než loni v září. Zároveň v září ale začalo podnikat více než 5 800 lidí a necelé dva tisíce podnikatelů naopak svoji živnost ukončilo. Počet podnikatelů se tak v září zvýšil o 3 930, což je nejvyšší čistý přírůstek od ledna 2012.

Americké sankce katapultovaly Samsung

Provozní zisk jihokorejské společnosti Samsung Electronics ve třetím čtvrtletí meziročně stoupl o 58 % na 12,3 bilionu wonů (245 mld. Kč). Technologický gigant těžil z amerických sankcí proti konkurenční čínské firmě Huawei, stejně tak z odsunutí představení nového iPhonu později na podzim.

Japonci koupí švýcarský Avaloq

Japonská technologická společnost NEC Corp. koupí švýcarskou firmu zaměřenou na finanční software Avaloq Group. Zaplatí za ni 2,05 miliardy švýcarských franků. Akvizice učiní z firmy NEC globálního hráče na trhu finančního softwaru.

Kofola sezvala akcionáře

Společnost Kofola ČeskoSlovensko oznámila, že 2. listopadu 2020 uspořádá valnou hromadu. Na programu bude hlasování o dividendě 13,50 Kč na akcii.