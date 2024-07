Boeing se přiznal; inflace u nás už je na 2 % a čínská automobilka BYD zaplaví Evropu vozy z Turecka aneb souhrn ekonomických událostí 28. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

začátek léta kromě horkého počasí válcuje politika mocností. Na té nám bližší straně Atlantiku proběhly předčasné parlamentní volby ve Francii a Velké Británii. Oboje byly velmi zajímavé svým průběhem i výsledkem. Zatímco v Británii se ujmou po 14 letech vlády labouristé, tak ve Francii zase není vůbec jisté, kdo usedne u moci a složí vládu. Tři politické bloky ve Francii jsou navíc natolik svými programy a názory odlišné, že jen těžko lze čekat brzkou dohodu. Za Atlantikem pak postupně sílí prezidentská předvolební kampaň. Na jedné straně obhájce hlavy Bílého domu Joe Biden, jenž si koncem června silně uškodil svým vystoupením v předvolební debatě se svým pravděpodobným vyzyvatelem Donaldem Trumpem. Ten zase stále čelí soudnímu vyšetřování. Otázkou je, zdali oba kandidáti skutečně do voleb dostanou. Bidena již několik osobností vyzvalo, aby – mírně řečeno – svoji účast ve volbách kvůli své „způsobilosti“ zvážil. Léto tedy zdá se bude dost horké nejen kvůli počasí. A to se už pomalu blíží svátek sportovců -letní olympijské hry v Paříži…

Inflace už u nás je na 2 %

Meziroční inflace v Česku v červnu klesla na 2 %, v květnu spotřebitelské ceny vzrostly o 2,6 %. Červnový vývoj ovlivnil zejména nižší růst cen pohonných hmot a zlevnění dovolených a potravin. V meziměsíčním srovnání ceny klesly o 0,3 %. Vyplývá to z údajů ČSÚ. Analytici čekali, že se meziroční růst cen udrží kolem květnové úrovně, případně že inflace klesne na 2,4 %. Červnové snížení inflace na cíl České národní banky je velmi překvapivé, shodli se analytici oslovení ČTK. Koruna reagovala oslabením. Vývoj inflace podle analytiků vytváří prostor pro další snižování úrokových sazeb ČNB.

Boeing přiznal vinu za nehody

Americký výrobce letadel Boeing přistoupil na mimosoudní uznání viny v případě dvou smrtelných nehod letadel 737 MAX v letech 2018 a 2019. V rámci dohody Boeing zaplatí pokutu ve výši 243,6 mil. USD. Firma se také zavázala k investicím do programů bezpečnosti a kontroly kvality. Smlouvu musí ještě schválit soud. Boeing podle amerických úřadů porušil dohodu z roku 2021, díky které se vyhnul stíhání za to, že zatajovala informace ohledně vývoje letounů 737 MAX před Federálním úřadem pro letectví (FAA). Firma totiž nezavedla některá slíbená opatření pro prevenci a detekci podvodů ve firmě. Porušení dohody Boeing odmítá. Součástí dohody bylo i vyrovnání ve výši 2,5 mld. USD. Po porušení dohody americké ministerstvo spravedlnosti nabídlo na konci června firmě Boeing mimosoudní uznání viny.

Čínský BYD postaví továrnu v Turecku

Největší čínský výrobce elektromobilů BYD se dohodl s tureckou vládou, že v Turecku postaví továrnu za miliardu dolarů. Podle médií to oznámila turecká vláda. Továrna bude mít roční kapacitu 150 000 vozů a zaměstná asi 5 000 lidí. Výrobu by měla spustit do konce roku 2026, napsal server BBC. Dohoda by podle agentury Reuters mohla automobilce usnadnit přístup na trh Evropské unie, která tento měsíc zavedla předběžná dodatečná cla na dovoz elektromobilů z Číny. Turecko má s EU celní unii, upozorňuje Reuters.

Pražská burza po 16 letech nejvýše

Na nejsilnější úroveň za zhruba 16 let se dnes dostala pražská burza, když index PX stoupl o 0,64 procenta na 1580,29 bodu. Vyšší byl naposledy v červnu 2008, tedy před začátkem celosvětové ekonomické krize, která pak trvala asi do roku 2015.

GRAF: Vývoj indexu PX pražské Burzy cenných papírů

Od začátku roku 2002 do 11. července 2024, v bodech.

Zdroj: Patria Finance/BCPP

Přes pokles sazeb zůstávají sazby hypoték neměnné

Česká národní banka na konci června počtvrté v řadě snížila základní úrokovou sazbu o 50 bazických bodů, tentokrát na 4,75 %. Jak na to zareagovaly banky s úrokovými sazbami u hypoték? Lakonicky řečeno nijak. Dokládá to aktuální hodnota červencové průměrné nabídkové sazby podle Swiss Life Hypoindexu, která se v porovnání s červnem prakticky nezměnila, když činila 5,49 %. Stagnace úrokových sazeb hypotečních úvěrů i přes dynamické kroky ČNB trvá už šest měsíců.

U Volkswagenu přituhuje

Automobilka Volkswagen zvažuje uzavření závodu své luxusní značky Audi v Bruselu. Důvodem je prudký pokles poptávky po drahých elektromobilech, které se zde vyrábějí. Volkswagen neuzavřel žádný závod téměř čtyři desetiletí, upozornila agentura Reuters. VW zvažuje, že předčasně ukončí výrobu modelů Q8 e-tron a Q8 Sportback e-tron. To jsou jediné modely, které se nyní v Bruselu vyrábějí. Audi tak nyní zahájí restrukturalizaci závodu a bude hledat alternativy pro jeho budoucnost.

O2 koupí operátora Nordic Telecom Regional

Společnosti O2 Czech Republic a Nordic Telecom Holding podepsaly smlouvu o prodeji stoprocentního podílu v Nordic Telecom Regional. Ta jako součást Nordic Telecomu poskytuje pevné a bezdrátové připojení k internetu více než 100 000 koncovým zákazníkům. Transakce podléhá schválení příslušnými regulačními úřady. Firmy to uvedly ve společném prohlášení. Cenu nezveřejnily, podle HN se pohybovala mezi 1 až 1,5 mld. Kč.

Kurýrní WeDo mění název na One

Doručovací společnost WeDo by Allegro postupně přejde na nový název One by Allegro. Cílem přejmenování je sjednotit kurýrní služby mateřské firmy Allegro, které již pod tímto názvem působí v domácím Polsku. Společnost Allegro, která WeDo společně s internetovými obchody Mall.cz a CZC.cz koupila na přelomu let 2021 a 2022, o tom informovala v tiskové zprávě. Společně s tím na českém trhu představila nové výdejní boxy One by Allegro. Aktuálně jich je v provozu více než 140.

Ceny brněnských bytů pokořily historické maximum

Průměrná nabídková cena brněnských novostaveb přesáhla v druhém čtvrtletí roku 2024 úroveň 129 400 Kč za m2 a pokořila tak dosavadní rekord z roku 2022. Prudce vzrostla i poptávka. Jak ukazují data společnosti Trikaya, oproti prvním třem měsícům letošního roku se ve druhém kvartálu prodalo o polovinu více nových bytů. V meziročním srovnání se jedná dokonce o rekordní nárůst o 254 %.

Hollywoodská fúze

Americká mediální skupina Paramount Global se dohodla na spojení se společností Skydance Media. Součástí skupiny Paramount Global je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+. Skydance Media je produkční společností, která působí ve filmovém, televizním či videoherním průmyslu. Paramount Pictures patří mezi nejstarší hollywoodská filmová studia. Firma Skydance v minulosti s Paramountem spolupracovala například při produkci filmů Top Gun: Maverick či Star Trek: Do temnoty, napsala agentura Reuters.

Průmysl i stavebnictví zpomalují

Průmyslová produkce v Česku v květnu zrychlila meziroční pokles na 3,2 %, v dubnu se snížila o 0,4 %. Hlavním důvodem byla nižší výroba motorových vozidel. V meziměsíčním srovnání byl výkon českého průmyslu nižší o 2,2 %. Hodnota nových zakázek oproti loňskému květnu vzrostla o 0,8 procenta.

Meziroční pokles stavební výroby v Česku po dubnovém zpomalení letos v květnu zrychlil na 6,8 %. V inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, se produkce oproti loňskému květnu snížila o 6,3 %. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, výroba klesla o 7,1 %. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Microsoft se vzdává pozice v OpenAI

Americká softwarová společnost Microsoft se vzdala místa pozorovatele ve správní radě firmy OpenAI. Podle Microsoftu není nutné toto místo zastávat, protože vedení OpenAI se v posledních osmi měsících zlepšilo. Získání místa ve správní radě vyvolalo kontrolu regulačních orgánů na obou stranách Atlantiku.

Škodě Auto stoupá odbyt, mateřskému VW naopak klesl

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostl o 2,5 % na 228 100 vozů. Vyplývá to z tiskové zprávy, kterou zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celé skupiny VW ve druhém čtvrtletí meziročně klesl o 3,8 % na 2,243 mil. vozů.

AMD chce lépe čelit Nvidii

Americký výrobce čipů Advanced Micro Devices (AMD) se dohodl, že zaplatí kolem 665 mil. USD za převzetí finské společnosti Silo AI, která působí v oblasti umělé inteligence (AI). Firma se tak snaží posílit své aktivity v oblasti AI, aby mohla lépe soupeřit s konkurentem NVIDIA. Americký podnik od finské společnosti očekává pomoc při vývoji AI systémů využívajících jeho čipy.

Samsung odtajnil novinky pro olympiádu

Samsung v Paříži na akci Galaxy Unpacked, představil nové skládací mobily Galaxy Z Flip 6 a Galaxy Z Fold 6 spolu s novými hodinkami a sluchátky. Ceny mezigeneračně vzrostly, především vrcholné provedení modelu Fold se dostává na až absurdní částku. Ale výrobce tradičně připravil bonusy, kterými lze ceny snížit. Ne každý na ně však dosáhne.

IceWarp posiluje v Indii

Důležitý krok pro získání státních zakázek na dodávání komunikační a kancelářské platformy IceWarp učinila stejnojmenná česká společnost v Indii. Podařilo se jí získat certifikát od tamní vlády pro poskytování služeb státním úřadům. IceWarp už před lety vybudoval v Indii svoji největší pobočku, která funguje jako dceřiná společnost a má dokonce více zaměstnanců než pražská centrála IceWarpu.

Stát podpoří videoherní průmysl

České videoherní společnosti se nově dočkají podpory z Fondu audiovize. Kromě vývoje nových titulů by dotace mohly pomoci i k vychování nových talentů, kterých má obor stále nedostatek. V Polsku je toto technologické odvětví úspěšně podporováno už roky. Rozšíření podpor audiovizuálnímu průmyslu přinese novela zákona o audiovizi, kterou v úvodním kole podpořila Sněmovna.

Mýtné v Česku letos nese

Za první pololetí letošního roku zaplatili provozovatelé nákladních automobilů na mýtném 8,5 mld. Kč, což je meziročně o jednu miliardu více, informoval správce mýtného systému, společnost CzechToll. V červnu dopravci uhradili téměř 1,5 mld. Kč, zhruba o desetinu více než loni v červnu. Výběr mýtného rostl ve všech měsících prvního pololetí.

Broker Trustu se daří

Broker Trust, největší zprostředkovatel finančních produktů v ČR, dosáhl podle auditovaných výsledků v roce 2023 provizního obratu přes 2,7 mld. Kč. Meziročně je to přibližně o 100 milionů více. Pokračující pokles hypotečního trhu se podařilo kompenzovat výraznými nárůsty napříč ostatními segmenty, zejména posílením životního pojištění a investic. Na konci roku měli partneři Broker Trustu pod správou 64 mld. Kč investovaných prostředků. Broker Trust představil i nové exkluzivní nástroje pro poradce.

Budvar loni navýšil zisk

Budějovický Budvar měl loni čistý zisk 293,8 mil. Kč, oproti roku 2022 o 46,3 % vyšší. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně stouply o 11,4 % na rekordních 3,37 ml. Kč. Pivovar měl loni také rekordní výstav 1,865 mil. hl piva, což je meziroční zvýšení o 4,29 procenta. Vyplývá to z výroční zprávy. Do státního rozpočtu odvede státní podnik 550 mil. Kč.

Hypoteční trh se rozjíždí

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v červnu hypoteční úvěry za 24,2 mld. Kč, což je nejvyšší hodnota od března 2022. Proti květnu je to růst o dvě procenta, meziročně o 73 %. Úrokové sazby nových úvěrů nepatrně klesly na 5,06 procenta z květnových 5,07 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Kijonková rozvíjí nový projekt

Prostředky z prodeje Zásilkovny nasměrovala Simona Kijonková nejen do dalšího byznysu, ale také do nové nadace. Úspěšná podnikatelka tak navazuje na činnost nadačního fondu, který právě jako zakladatelka Zásilkovny pod touto společností vybudovala, a nyní již jako zakladatelka nadace startuje dobročinnost ve velkém. V sociálně vyloučených lokalitách vybuduje centra na podporu sociálně znevýhodněných dětí a uhradí jim školní pomůcky, volnočasové aktivity, pobytové akce, přijímačky nanečisto nebo terapie. Letos má Nadace Simony Kijonkové rozpočet 40 mil. Kč a poskytne prostředky jak přímo potřebným dětem, tak neziskovkám.