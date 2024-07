ANKETA PEAK VOICE

Odblokuje nový stavební zákon „paralýzu“ českého stavebnictví?

Michaela Váňová, výkonná ředitelka Central Group

Verdikt? ANO, i když…

Nový stavební zákon, i když není dokonalý, je určitě mnohem lepší než ten předchozí. Nabízí naději, že by konečně mohla skončit současná paralýza povolování nových staveb.

Zázraky ale nelze očekávat hned. Prováděcí předpisy i digitalizace byly představeny teprve nedávno, úředníci i investoři si musí proto nový systém nejprve osahat a naučit se s ním pracovat.

Dá se očekávat, že systém se bude nějakou dobu zabíhat a povolování podle nového zákona může po nějakou dobu drhnout. Nový systém bude potřeba co nejdříve odladit tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům. A i poté bude chvíli trvat, než se výsledky skutečně projeví i v praxi.

Držme palce, ať je toto přechodné období co nejkratší a těžce zkoušené stavebnictví se brzy dočká světlejších zítřků. Těžit by z toho mohli všichni. Investorům i stavebním firmám se bude lépe plánovat a podnikat, bydlení by mohlo být dostupnější a na větším objemu výstavby by výrazně profitoval i stát.

Jakub Gleta, Managing partner společnosti BO! Development

Verdikt? ANO

Ať už nový stavební zákon provází jakékoli kontroverze, dlouho očekávaná vyhláška o technických požadavcích na výstavbu je jednoznačně pozitivní zprávou pro stavitele a projektanty. Svým obsahem nahrazuje a příhodně sjednocuje dosavadní předpisy. Nejenže mění parametry pro vymezování pozemků či umisťování staveb, celkově znamená výraznou úlevu oproti současné normě.

Nejzásadnější změnou je výrazné zjednodušení výpočtu potřebných parkovacích stání. Doposud platila velmi složitá regulace s řadou různých koeficientů (velikost obce, velikost a počet bytů a další), výpočet byl komplikovaný a nešlo například zohlednit to, že v centru větších měst není možné, a koneckonců ani žádoucí, vytvořit tolik parkovacích stání. Nově budou stavby určené k bydlení muset mít na každých 120 m 2 užitné obytné plochy pouze jedno parkovací stání, a to ve vzdálenosti až 300 metrů od stavby. Pro čtyři garsonky o 30 m2 postačí například jediné parkovací stání.

Namístě je také vyzdvihnout novou formulaci požadavků na osvit obytných místností. Nové znění říká, že „vnitřní prostor stavby musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby“. Dosavadní požadavek na přímý sluneční osvit po pevně danou dobu byl z nové úpravy vypuštěn. To znamená zcela klíčové rozvolnění zejména při navrhování bytové výstavby. Opět se tím otevírají dveře k rozsáhlejším rekonstrukcím starších bytů v centrech větších měst, zejména těch orientovaných převážně na sever, s malými okny nebo ve stínu okolní zástavba.

Každá z výše uvedených změn představuje značnou úlevu oproti současné úpravě. Jejich kombinace je pak zcela zásadním krokem k liberalizaci plánování výstavby. Nová vyhláška tedy přinese jak výraznou úsporu na straně stavebníka, tak ušetří peněženku potenciálního klienta – kupujícího bytu.

Janka Borončová, Real Estate Development Director skupiny Progresus

Moc bych si přála, aby moje odpověď byla pozitivní, ale bohužel není. Vzhledem k náročnosti nezbytného softwaru, potřebám jednotlivých dotčených orgánů státní správy a samosprávy a jejich zahlcení bude zpočátku docházet k přesně opačnému efektu.

Neexistující vyhlášky a předpisy k potřebné dokumentaci tomu také nenasvědčují. Ti investoři a developeři, kteří mohli podat žádost o územní rozhodnutí nebo stavební či společné povolení, tak učinili před 1. červencem, aby se nesetkali s další zbytečnou časovou prodlevou.

Snad časem, po zajištění dostatečného proškolení zaměstnanců státní správy a také nasazení vhodného softwaru se situace zlepší. Zatím to tak nevypadá.

Adam Heres Vostárek, expert na digitalizaci ve společnosti PlanRadar

Verdikt? ANO

České stavebnictví potřebovalo nový stavební zákon jako sůl. Místo dvou řízení (územního

a stavebního) půjde pouze o jedno společné řízení o povolení záměru a řadu razítek zajistí za žadatele přímo stavební úřad. Další zkrácení přinese fakt, že obíhat mají místo lidí s papíry jen elektronické dokumenty.

Od teoretizování se konečně blížíme k reálnému využití digitalizace v masivním měřítku. Stavebnictví je doposud jedním nejkonzervativnějších sektorů, který na rozdíl od jiných, jako je například automotive, zavádění digitalizace ve velkém do praxe stále odolává. Je zřejmé, že každá významnější inovace s sebou přináší přechodné období, které je náročné pro všechny zúčastněné. Krajské úřady potřebují zajistit nové výkonné počítače či kvalitnější monitory s dostatečným rozlišením pro zaměstnance stavebních úřadů. Úředníci musí projít školením a naučit se nové postupy.

Nicméně po zvládnutí prvotních obtíží má nový stavební zákon ambice významně urychlit a zjednodušit přípravu staveb, což rozhodně stojí za to. Důležité je využít potenciál digitalizace na maximum. Ideálně se zapojením moderních platforem pro stavební profesionály, které umožňují digitalizaci veškerých procesů během výstavby a správy nemovitostí – ať už jde o efektivní dokumentaci, komunikaci či tvorbu reportů. Pokud budou aktéři stavebního řízení tyto platformy používat, budou připraveni na jakýkoliv způsob elektronické komunikace a reportování. Nezávisle na tom, jakou podobu či formát digitálních dokumentů budou nadřízené orgány vyžadovat.