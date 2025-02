ČNB snížila sazby; úspěšný start na burze Doosan Škoda Power a Trump „řádí“ dál aneb souhrn ekonomických událostí 6. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

„Trumpování“ nás bude ještě nějakou dobu provázet. Když se tak zamyslím nad tím, co staronový prezident USA zvládnul za necelé tři týdny ve funkci (jeho inaugurace proběhla 20. ledna), tak klobouk dolů. Jen namátkou: snaha přejmenovat Mexický záliv, přejmenovat nejvyšší horu USA, vyhrožovat obsazením Grónska, vyhrožovat Panamě (kvůli průplavu), Kolumbii (kauza deportace), Mexiku, Kanadě a Číně (kauza cla, první dvě země je zatím odvrátily), odstoupit od klimatické dohody, ukončit spolupráci USA s Radou pro lidská práva, nebo vymyslet plán pro Pásmo Gaza (Palestinci odejdou a vznikne riviéra). A tento výčet obsahuje jen to, na co jsem si pro tuto chvíli vzpomněl, což zároveň tak trochu přebila vzpomínka na hlášku z filmu Obecná škola: „ten náš kluk o vás doma vypráví úplný dobrodružný romány a tak se člověku nechce věřit, že byste to všechno stih.“ Na rozdíl od filmového učitele Hnízda by asi Trump neodpovídal slovy: „chci, aby měli příklad,“ jeho zájmy a úmysly jsou jistě velkolepější…

Základní sazba ČNB je zase níže

Bankovní rada České národní banky (ČNB) se po prosincové pauze vrátila k uvolňování měnové politiky. Základní úrokovou sazbu snížila o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta, což je nejniže od konce ledna 2022. Finanční trh snížení základní úrokové sazby v tomto rozsahu očekával. Na následné tikové konferenci ČNB v rámci nové makroekonomikcké prognózy zhoršila výhled letošního hospodářského růstu . Český hrubý domácí produkt (HDP) podle ní vzroste o 2 %, v listopadové prognóze přitom očekávala růst 2,4 %. Výhled průměrné inflace pro letošní rok ČNB mírně zlepšila na 2,4 % proti listopadovým 2,6 %.

Doosan Škoda Power zahájila na burze úspěšně

Konečná nabídková cena akcií Doosan Škoda Power byla stanovena na 240 korun. Celkem se v rámci nabídky prodalo 10,527 milionu akcií. Emise byla přeupsána, a objednávky tak musely být kráceny. Celková hodnota nabídky dosáhla 2,527 miliardy korun a celá společnost byla oceněna na 7,66 miliardy korun. Nabídka vzbudila silný zájem u institucionálních i retailových investorů v Česku a napříč Evropou. Během prvních dvou dní na burze se cena akcií vyšplhala na 300 korun. Na Trumpova cla Čína odpoví, Kanada a Mexiko mají měsíc klid Ve Spojených státech začala platit zvýšená cla na dovoz z Číny, o nichž o víkendu rozhodl prezident Donald Trump. Čínské zboží bylo minutu po půlnoci washingtonského času (6:01 SEČ) zatíženo o 10 % nad rámec stávajících cel. Peking vzápětí oznámil, že zavede odvetná cla na řadu amerických produktů. Čínské ministerstvo financí oznámilo, že zavede nová 15procentní cla na dovoz amerického uhlí a zkapalněného zemního plynu (LNG). Desetiprocentní cla se budou vztahovat na surovou ropu, zemědělské stroje či některá auta, uvedla agentura AP. Opatření mají začít platit 10. února. Trump, který cla zdůvodňuje mimo jiné neochotou Číny bojovat proti pašování drogy fentanyl do USA, riskuje zažehnutí nového obchodního konfliktu mezi dvěma nejsilnějšími ekonomikami světa, napsala agentura Reuters.

Americká cla na mexické zboží se o měsíc odkládají, oznámili po telefonickém rozhovoru mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová a americký prezident Donald Trump. O nejméně 30 dnů se uvalení cel odkládá také, pokud jde o kanadské zboží, uvedl pak kanadský premiér Justin Trudeau po druhém telefonátu s Trumpem. Ten to posléze potvrdil. Trump minulou sobotu podepsal nařízení, které zavádí cla ve výši 25 % na dovoz zboží z Kanady a Mexika a deset procent nad rámec stávajících cel na dovoz z Číny. Cla ve všech případech měla vstoupit v platnost od úterý.

Nový Kingdom Come oslnil

Počítačová hra Kingdom Come: Deliverance II táhne. Český vývojář Warhorse Studios oznámil, že se již prodalo přes milion jejích kopií. Potřeba k tomu přitom nebylo ani 24 hodin. Kreativní ředitel studia Warhorse Daniel Vávra v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že si hra již na sebe vydělala. Hra Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v tomto pokračování objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí.

Hypoteční sazby klesají jen mírně

Hypoteční sazby sice klesají, ale jen velmi pozvolna. Průměrná nabídková sazba dosáhla v únoru 2025 podle Swiss Life Hypoindexu 5,11 %, což je jen nepatrný pokles oproti lednu. Banky sice přicházejí s jarními akcemi, avšak na razantní zlevňování hypoték si Češi budou muset počkat. Nepříjemné překvapení proto čeká na domácnosti, kterým letos končí například pětileté fixace, a budou tak čelit tisícovým nárůstům měsíčních splátek.

EIB pomůže Česku modernizovat koleje

Evropská investiční banka (EIB) půjčí státu 11,75 miliardy korun na modernizaci české železnice, zavádění evropského systému řízení železničního provozu (ERTMS) a stavbu bezpečných železničních přejezdů. Finance jsou součástí balíčku ve výši přibližně 25 miliard korun, který EIB schválila v roce 2023 a který má podpořit zkvalitnění českých železnic.

Průmysl i stavebnictví loni klesnuly

Průmyslová výroba v Česku loni meziročně klesla o 1,4 %. Snížila se druhý rok po sobě, v roce 2023 zaznamenala pokles o 0,8 %. V prosinci 2024 se průmyslová produkce meziročně snížila o 3 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,6 %.

I stavební výroba klesla druhý rok po sobě. Loni to bylo o 2,4 %, tedy stejně jako v roce 2023. Přispělo k tomu zejména pozemní stavitelství, což jsou stavby budov. V samotném loňském prosinci se stavební produkci ale dařilo a její meziroční růst zrychlil na 9,7 % z listopadových 2,5 %. Meziměsíčně byla výroba vyšší o 4,5 %. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil ČSÚ.

Komerční banka zvýšila loni zisk

Čistý zisk Komerční banky loni meziročně stoupl o 10,4 %na 17,2 mld. Kč. Celkové výnosy stouply o 1,6 % na 36,8 mld. Kč a provozní náklady se zvýšily o 2,3 % na 17,7 mld. Kč. Představenstvo banky navrhuje výplatu dividendy 91,30 Kč na akcii, tedy v objemu celého čistého zisku. O výplatě rozhodne valná hromada, která se uskuteční 24. dubna. Za rok 2023 byla dividenda 82,66 Kč na akcii, rovněž z celého čistého zisku.

Křetínský chce stáhnout Metro z burzy

Investiční společnost EP Global Commerce (EPGC) českého miliardáře Daniela Křetínského a slovenského investora Patrika Tkáče uzavřela dohodu o stažení akcií německé firmy Metro AG z akciové burzy. EPGC zároveň učiní veřejnou nabídku na odkup všech zbývajících kmenových a prioritních akcií firmy Metro, které ještě nevlastní. EPGC nyní vlastní ve firmě Metro 49,99 % běžných akcií a hlasovacích práv. Cílem stažení z burzy je umožnit firmě lépe plnit dlouhodobé transformační cíle, dále realizovat současnou strategii sCore a vrátit se k ziskovosti a tvorbě volného peněžního toku.

Raiffeisenbank loni přidala k zisku 30 %

Raiffeisenbank v Česku v roce 2024 meziročně stoupl čistý zisk o 31,9 % na 7,25 mld. Kč. Aktiva banky vzrostla loni o 9,6 % na 742 mld. Kč. Objem poskytnutých úvěrů klientům Raiffeisenbank stoupl loni o 2,8 % na 376 mld. Kč. Růst byl především na straně domácností ve formě hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Objem přijatých vkladů vzrostl o 12 % na 603 mld. Kč. Růst táhly zvyšujícími se zůstatky u domácností zejména na spořicích účtech, na straně firem na běžných účtech.

Index PX po 17 letech nad 1900 body

Index PX pražské burzy poprvé od listopadu 2007 uzavřel nad 1900 body. Za čtvrtek posílil o 2,52 %, což představuje jeho nejvýraznější mezidenní nárůst za posledních zhruba tři a půl roku. K růstu indexu přispěly především akcie Erste a Komerční banky. Růst při premiéře na pražské burze zaznamenaly rovněž akcie firmy Doosan Škoda Power.

Turistů v Česku loni přibylo

V Česku se loni ubytovalo asi 22,8 mil. turistů, což je meziročně o 3,8 % více. Oznámil to Český statistický úřad (ČSÚ). Stoupl také počet přenocování, a to o 2,6 % na 57,3 mil. nocí. Počet turistů poprvé překonal rok 2019 před začátkem pandemie nemoci covid-19, která značně omezila cestování. Proti roku 2019 bylo hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v Česku loni o 820.000 více a počet přenocování byl o 264.000 nocí vyšší. Původně ČSÚ uváděl, že už v roce 2023 byl počet turistů v Česku mírně vyšší než v posledním předcovidovém roce. Podle nyní zveřejněných aktuálních dat však byl počet turistů za rok 2023 mírně nižší než v roce 2019.

Lednový schodek lepší než loni

Státní rozpočet skončil v lednu ve schodku 11,2 mld. Kč, informovalo ministerstvo financí. Deficit za první měsíc letošního roku byl třetí nejhlubší od vzniku Česka. Loni činil lednový rozpočtový deficit 26 mld. Kč. K meziročnímu zlepšení přispělo vyšší inkaso daní, zatímco výdaje stagnovaly. Lednové rozpočtové příjmy dosáhly 161,8 mld. Kč a ve srovnání s prvním měsícem roku 2024 se zvýšily o 9,7 %. Výdaje se meziročně snížily o 0,3 % na 173 mld. Kč.

Alphabet sází na AI

Alphabet, mateřská společnost Googlu, plánuje v roce 2025 investovat zhruba 75 mld. USD do umělé inteligence (AI). Plánované výdaje překonaly odhady analytiků, kteří predikovali částku 59,73 mld. USD. Kromě investic do infrastruktury plánuje Alphabet v letošním roce i navýšení počtu zaměstnanců v klíčových oblastech, jako je AI a cloud. Většina investic půjde do technické infrastruktury, zejména na servery, datová centra a síťová propojení. Pro první čtvrtletí roku Alphabet očekává výdaje mezi 16 a 18 miliardami dolarů. Honeywell čeká dělení Americký průmyslový gigant Honeywell plánuje rozdělení na tři nezávislé firmy. Oddělí svou leteckou divizi od automatizačního byznysu a dokončí již dříve plánované vyčlenění segmentu pokročilých materiálů. Rozhodnutí je výsledkem strategického přezkumu, který zahájilo vedení Honeywellu před rokem pod tlakem aktivistické investiční společnosti Elliott Investment Management. Inspirací se stal úspěšný restrukturalizační krok General Electric, jehož rozdělení na tři samostatné firmy výrazně zvýšilo tržní hodnotu společnosti. Honeywell, jehož tržní kapitalizace činí přibližně 150 mld. USD, zaostává za širším trhem, což vedlo k rostoucí kritice ze strany investorů. Očekává se, že rozdělení společnosti přinese větší finanční flexibilitu a efektivnější řízení jednotlivých segmentů. První eFerrari bude v říjnu Šéf Ferrari Benedetto Vigna potvrdil, že první plně elektrický vůz legendární značky bude představen 9. října během dne pro investory v Maranellu. Elektromobil bude jedním ze šesti nových modelů, které Ferrari letos uvede na trh. Zatímco Ferrari nabízí hybridní vozy od roku 2019, elektromobil bude pro značku průlomovým momentem. Přesné detaily zatím nejsou známy, ale v okolí Maranella už byly spatřeny testovací prototypy. Vigna zároveň ujistil investory, že Ferrari nepocítí dopady politiky nové americké administrativy ani hrozby obchodní války. Debut elektromobilu by mohl získat větší pozornost i díky příchodu Lewise Hamiltona do týmu Ferrari ve Formuli 1.

AI v Googlu i pro armádu a sledování

Google upustil od dosavadního zákazu využívání umělé inteligence pro vojenské a sledovací účely. Oznámil to v aktualizovaných principech, které kladou důraz na spolupráci s demokratickými vládami při vývoji AI. Změna přichází krátce po inauguraci Donalda Trumpa a signalizuje širší zaměření na národní bezpečnost. V blogovém příspěvku Google zdůraznil, že AI by měla podporovat svobodu, rovnost a lidská práva, přičemž demokratické státy by měly vést její vývoj. Nové principy, prezentované šéfy DeepMind Demisem Hassabisem a Jamesem Manyikou, vyzývají ke spolupráci mezi firmami, vládami a organizacemi sdílejícími tyto hodnoty. Diskuse o etice AI však zůstává kontroverzní, zejména pokud jde o její využití v armádě a sledovacích systémech. KFC přidá do menu „smažák“ Fastfoodový řetězec restaurací KFC přichází na český trh s unikátní novinkou – Cheezy Crunch Zinger. Ten potěší všechny milovníky dvou největších českých kulinářských klasik – smaženého sýru a kuřecího řízku. Burger, spojující tyto dvě ikonické pochoutky české gastronomie doplňuje brusinková nebo tatarská omáčka. V prodeji bude za 169 korun ve všech restauracích od 11. února 2025.

Globální podnikatelský optimismus padá

Všudypřítomné obavy ze slabého hospodářského růstu, sílící geopolitické napětí a nejistoty v oblasti obchodní politiky – to jsou hlavní důvody propadu globálního podnikatelského optimismu v 1. kvartálu roku 2025 o 12,9 %. Průzkum, do kterého byl zahrnuto 10 000 firem ze 32 zemí světa, včetně České republiky, zveřejnila společnost Dun & Bradstreet, světový poskytovatel dat a analytiky pro obchodní rozhodování.

Ojetin se prodalo loni méně

V loňském roce se prodalo meziročně méně ojetých aut, a to o 2,4 %, což představuje 16 000 ks. Celkem se loni prodalo 655 000 vozidel. Nabídka ojetých aut se přitom zvýšila o 3,6 %. Přestože bylo více z čeho vybírat, a to především díky větší nabídce vozů s tuzemským původem, které z velké části pocházejí z firemních flotil, lidé s koupí více váhali, neboť se průměrná doba prodeje zvýšila z 66 na 70 dní. V průměru o 15 dní rychleji se prodávala jen auta, u nichž prodejci zpřístupnili kupujícím Základní prověření od Cebia zdarma, díky němuž si lze mj. ověřit průběžný kilometrový nájezd a tedy to, zda nemá auto stočený tachometr.

Výsledková sezóna jede na plné obrátky:

Potěšily: Komerční banka; Raiffeisenbank; Tyson Foods; OMV; BNP Paribas; Spotify; PepsiCo; PayPal; Palantir; Merck & Co; Estée Lauder; Marathon Petroleum; Pfizer; Ferrari; Novo Nordisk; Banco Santander; Crédit Agricole; Walt Disney; Uber Technologies; Eli Lilly & Co; Honeywell International; Hilton Worldwide Holdings; Yum! Brands; Philip Morris International; Amazon; Banco de Sabadell; Skanska; Saab; Danske Bank; Société Générale; XTB;

Spíše zklamaly: Kaufland ČR; UBS; TotalEnergies; Equinor; Harley-Davidson.