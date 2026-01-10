Babiš „zařízl“ gigafactory na Karvinsku; Strnad chce na burzu a námluvy Glencore a Rio Tinto pokračují aneb souhrn ekonomických událostí 1. a 2. týdne 2026

Mohlo by vás také zajímat
Milé čtenářky, milí čtenáři,
s Novým rokem se vrací i pravidelný (tedy skoro) souhrn ekonomických událostí. A stejně jako součástí zimního počasí jsou teploty pod nulou a sněhová pokrývka, tak i součástí tohoto textu je krátký úvodník. Nový rok je novou kapitolou, kdy se naplno ujímá moci vláda Andrej Babiše jako lídra hnutí ANO ve spolupráci s SPD a Motoristy. Obě menší partaje se na sebe snaží upoutat. Zatímco SPD na to po relativním povolebním klidu jde s prostořekostí (ať už Okamurovy výpady vůči Ukrajině, či jeho spolustraníka Fialy zpochybňující ruskou účast na výbuchu Vrbětic), Motoristé bojují (hlavně) s Hradem o obsazení ministerského postu Filipem Turkem, jehož prezident Petr Pavel odmítá. K tomu dochází k proměně Donalda Trumpa – z mírotvůrce osciluje k pozici kolonialisty. Po Venezuele je zde „zálusk“ na další jihoamerické země a především Grónsko. A to jsem celou řadu dalších výraznějších momentů pominul. Tak hlavně si udržet rozum, stát oběma nohama na zemi a zachovat si zdraví. Ať se vám letos vše daří…
Libor Akrman
šéfredaktor Peak.cz
Strnad chce s CSG na burzu
Česká zbrojařská a muniční společnost Czechoslovak Group jedná s bankami o možnosti uvedení přibližně 15 % svých akcií na burzu. Konečné rozhodnutí zatím nepadlo, řekl agentuře Reuters majitel a předseda představenstva společnosti Michal Strnad. Globálními koordinátory případného úpisu akcií Czechoslovak Group by podle Strnada byly banky BNP Paribas, Jefferies, JPMorgan Chase a UniCredit. Případné IPO by se s největší pravděpodobností uskutečnilo v Amsterdamu.
EU schválila dohodu s Mercosurem
Státy Evropské unii schválily přijetí obchodní dohody mezi EU a jihoamerickým uskupením Mercosur. Informovalo o tom kyperské předsednictví evropského bloku. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nyní může odcestovat do Paraguaye, která nyní Mercosuru předsedá, a dohodu podepsat. Zda se tak stane již příští týden, zatím nebylo potvrzeno. Před vstupem v platnost bude o dohodě hlasovat rovněž Evropský parlament.
Babiš „zařízl“ gigafactory na Karvinsku
Továrna na výrobu baterií do elektroaut v Dolní Lutyni na Karvinsku postavena nebude, oznámil v příspěvku na sociální síti premiér Andrej Babiš (ANO). Poukázal na nesouhlas místních obyvatel. Výstavbu plánovala bývalá vláda Petra Fialy (ODS). „Žádná gigafactory tam nikdy nebude,“ prohlásil Babiš. Na pozemcích o rozloze 278 ha chce připravit jinou investici, s níž budou místní obyvatelé souhlasit.
Největší těžař světa?
Firmy Glencore a Rio Tinto potvrdily obnovení jednání o možné fúzi. Podle vyjádření Rio Tinto se zatím jedná o předběžné rozhovory, přičemž případná transakce by mohla mít podobu převzetí Glencore prostřednictvím soudně schváleného plánu dohody. Pokud by ke spojení došlo, vznikla by největší těžební skupina na světě. Rio Tinto má nyní čas do 5. února oznámit, zda podá závaznou nabídku na převzetí Glencore, nebo od záměru ustoupí. Společnosti o možné fúzi jednaly už na konci roku 2024, tehdy se ale nedohodly. Obnovený zájem o spojení přichází v době silné poptávky po mědi.
Měď na cenovém rekordu
Cena mědi vystoupala na historické maximum nad 13 000 dolarů za tunu poté, co se znovu rozjela vlna dovozů kovu do Spojených států. Investoři reagují na obavy z možných amerických cel a na napjatou globální nabídku strategické suroviny.
Státní rozpočet loni s vyšším schodkem
Státní rozpočet loni skončil schodkem 290,7 mld. Kč, který přesáhl plánovaných 241 mld. Kč. Novinářům to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Deficit byl čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka a zároveň třetí nejnižší od pandemie covidu-19. V roce 2024 skončilo hospodaření státu deficitem 271,4 mld. Kč. Podle Schillerové stojí za nedodržením plánovaného salda zejména podhodnocení výdajů na obnovitelné zdroje energie ve schváleném rozpočtu, nadhodnocení příjmů z prodeje emisních povolenek a vyšší výdaje za regionální školství. Za OZE stát zaplatil o 17,4 mld. Kč více, na povolenkách vybral o 16,3 mld. Kč méně, na platy nepedagogů vydal o 9,2 mld. Kč více.
Elektromobilkám vládne BYD
Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 mil. vozů z 1,79 mil. v předchozím roce. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD. Společnost BYD už předtím oznámila, že vloni zvýšila prodej elektromobilů na rekordních 2,26 mil. vozů z 1,76 mil. v předchozím roce. Odbyt Tesly se snížil už druhý rok za sebou. Přispěl k tomu mimo jiné pokles poptávky od zákazníků, kteří mají výhrady k politickým aktivitám jejího šéfa, miliardáře Elona Muska.
Trumpův bič na zbrojaře?
Americký prezident Donald Trump chce zbrojním a dalším společnostem dodávajícím americké armádě zakázat vyplácení dividend a zpětné odkupy akcií, a také chce omezit výši odměn pro jejich vedení. Uvedl to na své sociální síti Truth Social s tím, že dodavatelé podle něj nevyrábějí vojenské vybavení dostatečně rychle. Akcie zbrojovek na newyorské burze, které do té doby mírně rostly, se po tomto oznámení začaly propadat.
Česká ekonomika nečekaně solidní
Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 %, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 %. Zpřesněný odhad zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.
Warneři sňatek s Paramountem nechtějí
Představenstvo Warner Bros. Discovery opět jednomyslně doporučilo akcionářům odmítnout nepřátelskou nabídku společnosti Paramount Skydance. Jako lepší variantu nadále považuje dohodu o prodeji studiové a streamovací části firmě Netflix za 72 mld. USD. Paramount se sice v posledních týdnech snažil zvýšit důvěryhodnost své nabídky garancí miliardáře Larryho Ellisona, samotnou cenu ale nenavýšil.
Nvidia chytá vlastní robotaxi
Společnost NVIDIA oznámila, že plánuje v roce 2027 ve spolupráci s partnerem otestovat vlastní službu robotaxi. Jde o důležitý krok, kterým chce výrobce čipů posílit svou pozici v oblasti autonomní mobility a stát se významným hráčem mimo hlavní byznys s umělou inteligencí. Robotaxi má fungovat na bázi autonomního řízení úrovně 4, tedy bez nutnosti lidského zásahu, ale pouze v předem vymezených oblastech.
Jaderky loni rekordní
Jaderné elektrárny Temelín a Dukovany v loňském roce vyrobily rekordních 32,066 TWh elektřiny. To je dosud nejvíce za jeden kalendářní rok. Loňská produkce jaderných zdrojů by tak pokryla přibližně půlroční spotřebu celé České republiky. Letos bude vlivem odstávek pro výměnu paliva výroba o něco nižší. Předloni jaderné elektrárny v Česku vyrobily 29,7 TWh elektřiny.
Alphabet má větší hodnotu než Apple
Společnost Alphabet se ve středu podle tržní kapitalizace posunula před Apple a stala se druhou nejhodnotnější firmou na světě, hned za Nvidií. Naposledy se mateřská společnost Googlu dostala před výrobce iPhonů v roce 2019. Alphabet uzavřela středeční obchodování s tržní kapitalizací zhruba 3,89 bil. USD, čímž těsně překonala Apple s hodnotou 3,85 bil. USD.
Brownfield Bubny nezastaví jen Vítek
Realitní skupina CPI Property Group (CPIPG) českého miliardáře Radovana Vítka prodala polovinu brownfieldu v pražských Bubnech skupině J&T. Na rozvoji lokality se tak bude podílet společný podnik obou firem JV Bubny. Informoval o tom server e15.cz s odkazem na bilanční tiskovou zprávu společnosti. Ve zprávě se uvádí, že na konci prosince skupina CPI založila společný podnik s podílem 50/50 s Dušanem Palcrem, zakladatelem společnosti J&T Real Estate, týkající se pozemkového fondu Bubny. Společný podnik má podle zprávy přinést další kapitál a perspektivu pro rozvoj lokality.
Zahraniční obchod ČR meziročně nižší
Zahraniční obchod České republiky skončil loni v listopadu v přebytku 16,2 miliardy korun. Přebytek meziročně klesl o pět miliard, oznámil ČSÚ. Nepříznivě se na saldu zahraničního obchodu podepsal hlavně meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly. Kladný vliv měl naopak obchod s chemickými látkami, u kterého se oproti listopadu 2024 snížil schodek.
O dalších dvou jaderných blocích rozhodne vláda příští rok
Vláda podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) v roce 2027 rozhodne o stavbě dalších dvou jaderných bloků v Temelíně. Vláda by asi aktivovala opci na další bloky, kterou má KHNP, ale nabídky budou moci předložit i další zájemci. Způsob výběru se bude podle Havlíčka odvíjet od toho, jakou formou se budou chtít zájemci o zakázku ucházet. Nemusí tak jít o veřejný tendr jako v případě dostavby Dukovan.
Průmyslu se v závěru roku dařilo
Průmyslová výroba v Česku loni v listopadu meziročně rostla o 5,7 %, což byl nejvýraznější nárůst za více než tři roky. K růstu přispěly především automobilový a kovozpracující průmysl. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil ČSÚ. Průmysl posiluje od září, kdy produkce stoupla o 0,8 %. V říjnu výroba vzrostla o 1,1 %. Meziměsíčně průmyslová výroba v listopadu stoupla o 2,4 %.
Nových aut se loni prodalo meziročně více
Prodej nových osobních aut se v loňském roce meziročně zvýšil o 7,4 % na 248.719 vozů. V prosinci trh vzrostl o 21 %. Oznámil to Svaz dovozců automobilů na tiskové konferenci. První je značka Škoda Auto s 83.890 prodanými vozy, druhá skončila Hyundai s prodejem 20.678 aut a třetí je Toyota s 18.626 vozy. Na dalších místech jsou značky Volkswagen a Dacia.
Zlatá ČNB
Česká národní banka (ČNB) za loňský rok nakoupila 20,4 tuny zlata. V rezervách ho na konci roku měla rekordních 71,6 tuny, vyplývá z údajů o struktuře devizových rezerv, které zveřejnila. Zlato tvořilo 5,76 % hodnoty celkových devizových rezerv. Centrální banka plánuje do roku 2028 zvýšit objem zlata v rezervách na 100 tun. Hodnota zlatých rezerv ČNB na konci roku 2025 dosáhla 10,1 mld. USD (209,9 mld. Kč). Celkové devizové rezervy činily 175,8 miliardy dolarů. Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy.
Pražská burza loni přitáhla investory
Objem obchodů s akciemi loni na pražské burze dosáhl 168 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 55,6 %. Zároveň jde o největší objem od roku 2016, řekl mluvčí Burzy cenných papírů Praha (BCPP) Jiří Kovařík. V roce 2007 obchody překročily bilion korun. Ceny akcií na pražské burze loni výrazně vzrostly, když si index PX připsal 52,6 procenta na rekordních 2685,65 bodu. Předloni pražská burza vzrostla o 24,5 procenta.
Úvěry na bydlení loni vysoké
Zájem o financování bydlení byl loni druhý nejvyšší v historii Česka. Lidé si sjednali hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření za celkem 442 mld. Kč, což byl meziroční nárůst o více než 46 %, vyplývá z odhadu skupiny ČSOB. Vyšší objem zatím byl jen v covidovém roce 2021. Objem hypoték loni činil celkem 380 mld. Kč, meziročně o téměř 50 % více. Objem úvěrů ze stavebního spoření byl 62 mld. Kč, což znamenalo v porovnání s předloňským rokem nárůst o 29,2 %.
Stát vybral na daních víc, než loni
Stát loni vybral na daních 1,54 bil. Kč, proti roku 2024 výběr narostl o 8,1 %. Zvýšilo se inkaso všech daňových titulů, nejrychleji rostl výběr daní z příjmu právnických a fyzických osob. Vyplývá to z dat, která zveřejnilo ministerstvo financí k údajům o plnění státního rozpočtu za loňský rok.
Nezaměstnanost mírně vzrostla
Nezaměstnanost v Česku loni v prosinci meziměsíčně vzrostla o dvě desetiny procentního bodu na 4,8 %. Vyplývá to z údajů, které na svém webu zveřejnil Úřad práce ČR. Místo si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 354.314 lidí, zhruba o 13 tis. více než předchozí měsíc. Volných pozic v nabídce ale ubylo, jejich počet se meziměsíčně snížil přibližně o 3200 na 87.422. Předloni v prosinci byla nezaměstnanost v zemi menší, činila 4,1 %. Bez práce bylo tehdy 306.478 lidí a volných míst bylo 246.573.
Cimex dotáhl akvizici Andel’s Praha
Česká investiční skupina Cimex, vlastník největší české hotelové sítě OREA Hotels & Resorts, dokončila na začátku nového roku akvizici čtyřhvězdičkového Hotelu Andel’s Praha v Praze. Hotel koupila od rakouské skupiny Vienna Insurance Group (VIG). Hotel ponese nový název OREA Hotel Andel’s Praha. Nachází se v bezprostřední blízkosti dalšího hotelu sítě, OREA Hotel Angelo, což umožní vzájemnou synergii zejména v oblasti kongresové turistiky. Oba hotely budou fungovat samostatně, společně však pod hlavičkou značky OREA.
WOOD & Company na pražské burza dominovala
Investiční skupina WOOD & Company se v roce 2025 stala nejaktivnějším hráčem na pražské burze s celkovým zobchodovaným akciovým objemem ve výši 135,97 mld. Kč. První tři příčky s ní obsadily Fio banka (71 mld. Kč) a Patria Finance (63 mld. Kč). Celkový objem tří nejsilnějších hráčů činil 270 mld. Kč, přičemž z poloviny (50,3 %) se na něm podílela právě finanční skupina WOOD & Company.
Colt CZ dotáhl akvizice v Synthesii
Skupina Colt CZ Group úspěšně dokončila akvizici 51% podílu ve společnosti Synthesia Nitrocellulose, a.s. („SNC“) a také akvizici 51% podílu ve společnosti Synthesia Power, a.s. („SP“). Po odečtení dluhů je celková cena transakce deset miliard korun. Majitelem obou firem dosud byla skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, která transakcí získala téměř desetinový podíl na základním kapitálu Colt CZ. Podle tiskové zprávy může Colt CZ v budoucnosti převzít i zbylé menšinové podíly v obou firmách.
Patria Finance jde na Slovensko
Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě. Slovenští investoři získávají přístup k široké nabídce investičních nástrojů, moderní obchodní platformě a aplikaci ve slovenském jazyce, klientské péči i jedinečnému investičnímu zpravodajství, inspiraci a edukaci.
Imperial Brands povede Chorvatka
Lana Zanne Latos byla jmenována novou generální ředitelkou pro region střední a východní Evropy (CEE) společnosti Imperial Brands PLC, která je jedním z největších světových producentů tabákových a netabákových nikotinových výrobků. Bude tak řídit aktivity na 8 trzích včetně České republiky, kde skupina působí prostřednictvím
společnosti Imperial Brands CR, s.r.o.