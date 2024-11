Google bude bez Chromu?; ve VW se čekají bouře a EDF se odvolává u ÚOHS aneb souhrn ekonomických událostí 47. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento týden uběhlo již tisíc dní od začátku války na Ukrajině, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko. Od té doby v krvavých bojích padly statisíce vojáků i civilistů. A i když to ruská strana nepřiznává a oficiální čísla neznáme, tak počet vojenských obětí je určitě na straně agresora vyšší. Je neuvěřitelné, že nedaleko nás již téměř tři roky probíhají zuřivé boje, v nichž se Ukrajinci brání za jistého přispění západního světa. Bohužel konec tohoto konfliktu je stále v nedohlednu. Obávám se, že i nadále budeme čelit přívalu zpráv, jak Rusko ničí ukrajinskou infrastrukturu a umírá při tom civilní obyvatelstvo. Západoevropští politici volají po diplomatickém řešení, nově zvolený prezident USA Donald Trump tvrdí, že válku „vyřeší“ jedním telefonátem, ale zatím se stále bojuje a umírají lidé. Ostatně už Platón v antickém Řecku prohlásil, že „každá válka končí pouze smrtí“…

Google bez Chromu?

Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje, aby internetový gigant Google ze skupiny Alphabet prodal svůj prohlížeč Chrome, omezil upřednostňování svého vyhledávače v systému Android nebo bezplatně sdílel s konkurencí údaje, které o uživatelích shromažďuje. Na dodržování požadavků by dohlížel pětičlenný výbor jmenovaný soudem a placený z peněz firmy. Ministerstvo to navrhlo soudu s cílem rozbít monopol Googlu v on-line vyhledávání a související reklamě. Firma bude mít v prosinci možnost předložit vlastní návrhy, požadavky ministerstva označil za udivující. Podle jednoho z analytiků společnosti Bloomberg Intelligence by se případně Chrome mohl prodat za 15 až 20 mld. USD.

VW určitě v Německu něco zavře

Německý automobilový koncern Volkswagen plánuje zavírat výrobní závody v Německu ve všech scénářích, které předložil zástupcům zaměstnanců, uvedla předsedkyně závodní rady Volkswagenu Daniela Cavallová. Automobilka podle ní překročila hned několik červených linií. Její kolega Thorsten Gröger, který vede vyjednávání za odborovou centrálu IG Metall, podle agentury Reuters dodal, že zaměstnanci jsou připraveni k ústupkům, které by firmě ušetřily až 1,5 mld. eur. Vedení v interní zprávě zaměstnancům návrh možných ústupků schválilo. Odbory pak v reakci doporučují stávku od 1. prosince.

EDF se nelíbí verdikt ÚOHS k jadernému tendru

Francouzská společnost EdF podala rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který v závěru října zamítl námitky podniku proti průběhu tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech. Francouzi protestují proti postupu zadavatele a výběru korejské firmy KHNP jako preferovaného uchazeče. V pondělí o tom informovala společnost EdF. Námitky vůči tendru podala také společnost Westinghouse, která se zatím ke svému dalšímu postupu nevyjádřila.

Pozor na AI, varuje ECB

Evropská centrální banka varovala před bublinou u akcií spojených s umělou inteligencí, která by mohla náhle prasknout, pokud se nenaplní optimistická očekávání investorů. Varování, na které upozornila agentura Reuters, je součástí zprávy ECB o finanční stabilitě. Banka tuto zprávu zveřejňuje dvakrát ročně a hodnotí v ní rizika pro finanční stabilitu v eurozóně. ECB upozornila, že akciový trh, zejména v USA, je stále více závislý na malém počtu firem, jež by podle investorů měly těžit z rozmachu AI.

Zpackaná digitalizace stavebního řízení má ještě pokutu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) musí zaplatit pokutu milion korun za chybné zadání digitalizace stavebního řízení mimo tendr. Vyměřil mu ji antimonopolní úřad a jeho předseda Petr Mlsna ji potvrdil. Rozhodnutí je pravomocné, uvedl dnes v tiskové zprávě Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS.)

Odmítne prezident Pavel rozpočet?

Prezidentovi poradci mají k rozpočtu totožné připomínky jako rozpočtová rada (NRR). Jeden z poradců David Marek uvedl, že v návrhu rozpočtu jsou nevyjasněné položky a že ho nedoporučuje podepsat. NRR již počátkem října uvedla, že vláda v návrhu počítá s nadhodnocenými příjmy z prodeje emisních povolenek o zhruba 10 mld. Kč. Za nadhodnocené považuje NRR i očekávané odvody organizací vlastněných státem do rozpočtu. Na výdajové straně rozpočtu podle NRR chybí miliardy korun na podporu obnovitelných zdrojů energie, jak ji předpokládají nyní platné zákony.

Temelín i Dukovany prošly v kontrole MAAE

České jaderné elektrárny Temelín a Dukovany obstály v hloubkovém hodnocení provozní bezpečnosti, které organizovala Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), informoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). „Při misi OSART se mezinárodní tým expertů zaměřuje na identifikaci nesrovnalostí mezi provozem jaderné elektrárny a požadavky bezpečnostních standardů MAAE. Experti přezkoumávají faktory ovlivňující řízení bezpečnosti a výkonnost personálu. Posuzují také kulturu bezpečnosti,“ uvedl SÚJB. Kontroly trvají tři týdny a konají se přibližně jednou za 10 let.

Hypomonitor: Hypoték v říjnu přibylo

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v říjnu hypoteční úvěry za 26,4 mld. Kč, což je proti září nárůst o devět procent. Meziroční růst činil 64 %. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 4,9 % ze zářijových 4,96 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Aerolinky Spirit v bankrotové ochraně

Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines požádala soud o bankrotovou ochranu. Předpokládá však, že bude pokračovat v běžném provozu. Firma tiskové zprávě rovněž uvedla, že uzavřela s věřiteli dohodu o restrukturalizaci, která by měla snížit její dluh a vytvořit podmínky pro její dlouhodobý úspěch. Očekává, že bankrotový režim opustí v prvním čtvrtletí příštího roku. Spirit Airlines se již delší dobu potýká s rostoucí konkurencí a finančními problémy. Její potíže se prohloubily poté, co zkrachovalo plánované spojení s rivalem JetBlue Airways.

Mimořádná dividenda Monety bude 3 Kč

Valná hromada finančního domu MONETA Money Bank v úterý schválila vyplacení mimořádné dividendy tři koruny na akcii, tedy celkově 1,53 mld. Kč. Dividenda bude vyplacena z účtu nerozděleného zisku minulých let. Právo na dividendu budou mít ti, kdo budou zapsáni jako akcionáři banky v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 25. listopadu. Dividenda bude vyplacena bezhotovostně 17. prosince. Akcionáři také zvolili členy dozorčí rady a výboru pro audit.

Tykačova Sev.en GI nakupuje

Společnost Sev.en Global Investments (GI), která patří do české energetické skupiny Sev.en podnikatele Pavla Tykače, kupuje od španělské firmy Celsa dvě ocelárny ve Velké Británii a ve Skandinávii. Hodnotu transakce firma neuvedla. V Británii převezme společnost Celsa Steel UK, jež provozuje ve velšském Cardiffu závody s roční výrobní kapacitou 1,2 mil. un nízkoemisní stavební oceli z kovového šrotu. Továrna disponuje elektrickou obloukovou pecí. Skandinávská Celsa Nordic působí po celém regionu, tedy v Norsku, Švédsku, Finsku a Dánsku. Podle české skupiny přitom pokrývá celý potřebný výrobní řetězec ocelových produktů pro stavebnictví.

Menší firmy pookřávají

Nálada mezi malými a středně velkými firmami a podnikateli v Česku se podle průzkumu ČSOB dále mírně zlepšuje. Hodnota indexu očekávání firem, který sleduje poptávku, investice a rozsah podnikání, se přehoupla poprvé od jara 2023 do kladného pásma značícího převažující optimismus. Každá pátá firma chce v následujících 12 měsících rozšířit své podnikání, vyplývá z průzkumu, kterého se zúčastnilo přes 400 respondentů z různých oborů.

Investice do nemovitostí táhnou

V třetím čtvrtletí roku 2024 bylo napříč hlavními realitními sektory investováno přibližně 188 mil. eur. Jde sice o jeden z nejnižších objemů v posledních letech, plných 100 % kupujících bylo ovšem z České republiky. Celkový objem investic za první tři čtvrtletí roku 2024 přesáhl hranici miliardy eur. Celkem se jednalo o 34 transakcí. Přibližně polovina nemovitostí, se kterými se v roce 2024 dosud uskutečnily transakce, se nachází mimo Prahu. Vyplývá to z pravidelného kvartálního průzkumu, který zveřejnila společnost Colliers.

Ford bude v Evropě hodně propouštět

Americká automobilka Ford v Evropě zruší asi 4 000 pracovních míst, což odpovídá asi 14 % její pracovní síly v regionu. Zdůvodnila to značnými ztrátami v posledních letech. Ty podle ní zapříčinila slabá poptávka po elektromobilech, nedostatečná vládní podpora přechodu na elektrická vozidla a rostoucí konkurence. Většina škrtů se dotkne továren v Německu a v Británii. Ford v Evropě zaměstnává kolem 29 000 lidí, celosvětově má zhruba 174 000 zaměstnanců.

Bitcoin na dohled 100 tisícům USD

Z kryptoměn se stává fenomén, který si získává masovou pozornost – od technologických nadšenců přes ekonomy až po veřejnost a instituce. Co bylo dříve vnímáno jako okrajová součást finančního světa, dnes proniká ke stále širšímu publiku. K růstu trhu přispěly především události minulých týdnů v čele s americkými prezidentskými volbami. Bitcoin od té doby posiluje tak rychle, že to některé analytiky překvapilo. Ve středu cena největší světové kryptoměny překonala 98 000 USD.

Knihobot jde do kamenných prodejen

Knižní secondhand Knihobot, který s bezmála půlmiliardovými tržbami patří mezi největší online prodejce knih v Česku, rozšiřuje možnosti, jak knihy z druhé ruky nabídnout čtenářům. Z online prostředí míří do kamenných prodejen – a to do všech 56 poboček Levných knih. Vychází tak vstříc zákazníkům, kteří dávají přednost osobnímu fyzickému nákupu. Na pobočkách LK tak nyní najdete regály s nabídkou knih z Knihobotu, které mají speciální označení „Zachraň knihu“ a „Knihy z druhé ruky“. Všechny knihy stojí 39 korun. Knihy z druhé ruky tak začínají zaujímat místo v tradičním knihkupectví.

U Karviné vyroste obří průmyslová zóna

Developerská společnost Panattoni spolu se zástupci Moravskoslezského kraje představila podobu průmyslové zóny Panattoni Smart Park Karviná. Zóna o zastavitelné ploše 330 000 m² se po dokončení stane jednou z nejatraktivnějších průmyslových ploch v oblasti. Předpokládaná celková výše investic by mohla přesáhnout až 25 mld. Kč, přičemž stavební práce by měly začít v průběhu roku 2026. Projekt představuje velkou příležitost pro obyvatele Karviné, Havířova, Orlové a okolních měst a obcí s potenciálem nabídky až 4 500 pracovních míst.

Mews při chuti, kupuje švédský Atomize

Mews, přední český cloudový poskytovatel služeb v oblasti pohostinství, oznámil akvizici švédské firmy Atomize, která se specializuje na software pro řízení výnosů (RMS). Díky pokročilým algoritmům umožňuje platforma Atomize hotelům dynamicky upravovat ceny a lépe využívat kapacity, což otevírá cestu k vyšším příjmům a efektivnějšímu řízení. Mews zároveň nedávno posílil svou pozici na trhu akvizicí francouzské společnosti Quotelo, jejíž technologie usnadňuje hotelům organizaci eventů a automatizuje administrativní procesy spojené se skupinovými a firemními rezervacemi. Mews Ventures má na svém kontě od svého vzniku celkem jedenáct akvizic. BankID slaví další milník Počet Čechů, kteří již využili svoji bankovní identitu na portálu úřadu, instituce nebo firmy, kontinuálně roste. BankID již využívá 4,5 milionu uživatelů. Využitím bankovní identity mimo internetové bankovnictví nedochází k propojení s bankovním účtem, uživatel pouze využívá stejné přihlašovací údaje. Ty zná jen on sám, firma ani úřad je nikdy nevidí. Bolt už je ve všech krajských městech Technologická platforma Bolt, která nabízí odvoz prostřednictvím sítě partnerských řidičů, je nyní dostupná ve všech krajských městech České republiky. Posledním přírůstkem je Ústí nad Labem, kde si cestující ode dneška mohou jednoduše objednat bezpečné a cenově dostupné jízdy přes stejnojmennou aplikaci. Od svého začátku v Praze, následném rozšíření do Brna, Ostravy a dalších měst, slaví Bolt po téměř deseti letech na českém trhu tento důležitý milník.

Výsledková sezóna probíhá v plném proudu:

Potěšily: Kofola ČeskoSlovensko; Footshop; Gevorkyan; Xiaomi; Photon Energy; Lowe’s; Walmart; Medtronic; Colt CZ Group; NVIDIA; Deere & Co.

Spíše zklamaly: Target; Baidu; Lesy ČR.