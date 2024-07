Půl bilionu korun jde do akce. Nové jádro v Dukovanech budou stavět Korejci

Největší otazník letošního léta – alespoň co se týká české ekonomiky i energetiky – je zodpovězen. Pátý a šestý blok jaderné elektrárny v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP (Korean Hydro&Nuclear Power). Černý Petr tak nakonec zůstal na straně francouzské společnosti EDF.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS), který vítěze tendru oznámil po jednání vlády, vyhráli Korejci nad Francouzi tzv. na celé čáře, resp. slovy premiéra: „korejská nabídka byla lepší prakticky ve všech hodnotících kritériích. Cena za výstavbu dvou bloků je ještě výhodnější, než jsme předpokládali,“ uvedl Fiala.

Pro EDF nejde o první prohru s Korejci, v roce 2009 prohrála tendr na vybudování kvarteta jaderných reaktorů ve Spojených arabských emirátech.

Příliš levná nabídka

A kolik by tedy měl jeden blok stát? Podle uvedené nabídky by cena měla dosáhnout 200 miliard korun za jeden blok. Dohromady tedy necelého půl bilionu korun v současných cenách, nicméně již se ozývají varovné hlasy, že cena může být klidně třikrát vyšší. Nejmenovaný zdroj EDF pro agenturu Reuters označil nabídku konkurenta jako „příliš levnou“.

„Zahájíme intenzivní jednání s vlastníkem projektu s cílem uzavřít smlouvu do března 2025. Podle odhadů české vlády celkové náklady projektu dosáhnou 220 miliard Kč pro jeden blok a 440 miliard Kč pro dva bloky. O konečné hodnotě zakázky bude rozhodnuto po jednání se společností KHNP,“ uvedli Korejci v tiskové zprávě po vládním verdiktu k tendru.

A dodali, že náklady projektu vyčíslené českou vládou, které zahrnují náklady na výstavbu a rezervní fond pro nepředvídané události, zatím neuvádějí konečnou výši smlouvy s dodavatelem, ta se může lišit v závislosti na výsledku společných jednání.

Nabízená cena za výstavbu podle vlády do budoucna zajistí konkurenceschopné ceny elektřiny. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN) by se měla pohybovat do 90 eur (2277 Kč) za megawatthodinu (MWh). I česká vláda, ale potvrdila, že o výsledné ceně ovšem chce ještě s dodavatelem jednat.

Vláda počítá, že rozpočtové náklady na přípravné práce pro dukovanský projekt budou v příštích pěti letech celkem 80 až 85 miliard korun. Nebude kvůli tomu nutné dělat mimořádná rozpočtová opatření, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Cena rozhodla?

Cena však zřejmě byla tím hlavním, co podle akademiků zahrálo v tendru ve prospěch KHNP. A také snaha firmy vyhovět tuzemským požadavkům, byť v tomto směru se činily obě uchazečské společnosti.

„Ve prospěch Korejců hrála jejich snaha vyjít vstříc v oblasti ekonomických parametrů a garancí dodržení termínů a také u některých nezávazných parametrů,“ citovala agentura ČTK Vladimíra Wagnera z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR.

Zároveň ale upozornil na to, že ani jeden z bloků, které nabízely KHNP a EDF, zatím nikde nestojí. Navíc jde u obou o zmenšené verze větších zařízení. Klíčový rozdíl podle něj může být v rozpracovanosti cesty Korejců ke zmenšenému modelu. Další zajímavý rozdíl mezi oběma nabídkami finálních uchazečů pak spatřuje i v licencování menšího bloku v domovské zemi, což patřilo mezi nezávazné parametry.

Problém s licencováním

Jistou nástrahou na cestě k novým reaktorům v Dukovanech se může stát již probíhající spor KHNP s americkým Westinghousem. Ten se týká práv na některá technická řešení v nabízeném reaktoru. Američané korejskou firmu viní z nedodržování amerických pravidel pro kontrolu vývozu a chtějí se kvůli tomu právně bránit.

Samotný Westinghouse spor v minulosti charakterizoval takto: „Spor společnosti Westinghouse se společností KEPCO/KHNP se týká dvou otázek: dodržování amerických požadavků na kontrolu vývozu jaderných technologií a dlouhodobé povinnosti společnosti KEPCO/KHNP dodržovat práva duševního vlastnictví společnosti Westinghouse, ke kterým se smluvně zavázaly.“

V bezprostřední reakci na oznámení vítěze tendru v Česku Američané uvedli, Korejci nejsou oprávněni používat technologii reaktoru, kterou v českém tendru nabídli. KHNP uvedla, že má ohledně práva na používání technologie rozdílný názor. Firma deklarovala, že americká pravidla bude dodržovat. ČEZ ke sporu sdělil, že má od Korejců potvrzení o vlastnictví technologie.

Otázkou je, kdy k nějakému rozuzlení ve sporu mezi Američany a Korejci dojde. Westinghouse podal žalobu již před dvěma roky.

Šance pro české firmy

Každopádně se rýsuje velká příležitost pro český energetický průmysl, jehož podporu a spolupráci přislíbili oba finalisté tendru.

KHNP v reakci na svůj úspěch v tendru uvedla, že bude usilovat o zapojení co nejvíce českých firem a pracovníků. Dosud identifikovala ke spolupráci 200 českých firem a uzavřela 76 memorand o porozumění. Podle Fialy KHNP v nabídce deklarovala zapojení českého průmyslu do projektu ve výši zhruba 60 procent.

Plzeňská společnost Doosan Škoda Power po oznámení vlády uvedla, že bude pro nové dva bloky v Dukovanech dodavatelem turbíny. Prostřednictvím plzeňské společnosti KHNP rovněž plánuje získávat další pomocná zařízení od českých dodavatelů.

„Spolupráce s českými firmami, které disponují špičkovými technologickými a vědeckými kapacitami, je pro úspěch dostavby nových jaderných bloků v Česku nejen jednou z našich hlavních priorit, ale i naprostou nezbytností,“ uvedl již v květnu výkonný viceprezident společnosti KHNP Insik Park.

Evropský jaderný Airbus (zatím) ne

Odmítnutím francouzské nabídky se také odkládá k ledu vznik „jaderného Airbusu.“ Tím se měla podle EDF stát česko-francouzská průmyslová aliance, která měla představovat šanci, jak exportovat jadernou energetiku na globální úrovni.

Ostatně právě na neúspěch této myšlenky upozornila i agentura Reuters. Ta si zároveň všímá, že uspět Francouzům nepomohla ani březnová návštěva francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten tehdy mluvil o integraci českých firem do dodavatelského řetězce.

Výstavba dvou jaderných bloků v Dukovanech přitom mohla být pro EDF vstupenkou na trhy střední a východní Evropy a významnou zakázkou v zahraničí. „Počítali jsme s tímto projektem, abychom dodali věrohodnost naší nabídce na evropské úrovni,“ citovala agentura Reuters nejmenovaný zdroj z francouzské společnosti.

Podle Nicolase Goldberga z pařížské konzultační společnosti Colombus Consulting neúspěch EDF v české soutěži vyvolává otázku, zda se tato společnost v budoucnosti dokáže prosadit na zahraničních trzích.

Na druhou stranu by korejský úspěch v tendru mohl KHNP pootevřít dveře do Evropy. Již dříve firma uvedla, že zahájila jednání o dokončení elektrárny Wylfa ve Walesu. Ta je zakonzervována od roku 2019, kdy z projektu vycouval japonský investor.

První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036.