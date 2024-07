EDF láká Čechy na „jaderný Airbus“. Benefity by přinesl oběma zemím

Korejská KHNP věří, že úspěchu v tendru pomůže i přítomnost dodavatele turbín a elektrárenských komponent Doosan Enerbility v Plzni. V květnu Jihokorejci oznámili investici ve výši 3 miliard korun do plzeňského závodu. Plánuje sem totiž přesunout výrobu vzduchem chlazených generátorů parních turbín. „Zároveň v Plzni plánujeme vybudovat centrum vodíkových spalovacích turbín v Evropě. To přinese více pracovních míst a zařadí Česko na mapu několika málo výrobců na světě,“ prohlásil Seungwoo Sohn, generální ředitel Doosan Enerbility Power Service Business Group. A právě z plzeňské linky by v případě vítězství KHNP mohla sjet pro českou elektrárnu turbínu, což je jedna z hlavních a největších komponent.