Jaderný smír mezi KHNP a Westinghouse; Supraphon pod křídla Sony Music a Doosan Škoda Power jde na pražskou burzu aneb souhrn ekonomických událostí 3. týdne 2025

na druhé straně Atlantiku se již příští týden ujme moci Donalda Trump. Oproti tomu se u nás stále více rozjíždí předvolební boj, i když parlamentní volby se odehrají až po prázdninách. Již nyní je ale jasné, že stranické napětí stoupá napříč celým českým politickým spektrem a rétorická cvičení místních politiků se zaměřují na to, jak urvat víc voličských hlasů. Taková ODS musí být zaskočena tím, že ji v preferencích přeskočili Starostové, což je věc nevídaná. Motoristé zase předjeli SPD Tomia Okamury. Na obou stranách politického spektra – tedy řekněme toho demokratického i toho radikálního. Nicméně nade vším stále v preferencích kraluje hnutí ANO. Do voleb je stále ještě daleko, ale dá se říci, že již nyní do průzkumů zavál „čerstvý vítr“, otázkou je nakolik bude svěží. A uvidíme, zdali bude také platit Murphyho zákon, že „v roce, kdy se konají volby, žádný politik nemluví o daních…“

Jaderný smír Korejců a Američanů

Korejské firmy KHNP a KEPCO se dohodly s americkou společností Westinghouse na řešení sporů ohledně duševního vlastnictví, které se týkaly jaderných technologií. Napsala to agentura Reuters s odkazem na prohlášení firmy KEPCO. Obě firmy smír později potvrdily. Dohoda navazuje na nedávno podepsané memorandum mezi vládami USA a Jižní Koreje. Smír přivítal český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN), podle kterého byla odstraněna další překážka na cestě k výstavbě dvou nových reaktorů v elektrárně Dukovany.

Sony Music spolkla Supraphon

Hudební vydavatelství Supraphon má nového majitele, americkou společnost Sony Music Entertainment (SME). Cenu transakce firmy nezveřejnily. Supraphon bude ve své dosavadní funkci generálního ředitele nadále řídit Libor Holeček. Supraphon, založený v roce 1932, je jedním z nejstarších hudebních vydavatelství ve střední Evropě.

Doosan Škoda Power jde na pražskou burzu

Plzeňský Doosan Škoda Power, který vyrábí turbíny a energetická zařízení, plánuje nabídnout část svých akcií na hlavním trhu Prime market pražské burzy. Z výtěžku společnost pořídí mj. nová zařízení, vybavení a informační technologie, což by mělo zlepšit efektivitu výroby či digitalizaci. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Podrobnosti k nabídce a harmonogramu Doosan Škoda Power zveřejní v prospektu, který ještě musí schválit Česká národní banka (ČNB).

Čínský TikTok prohrál u soudu v USA, spasí ho Trump

Čínská sociální síť TikTok podle amerických médií prohrála spor u Nejvyššího soudu Spojených států ohledně zákona o změně vlastnictví. Zákon neporušuje svobodu projevu, rozhodli soudci. U amerických uživatelů populární služba podle zákona v neděli ukončila činnost. Donald Trump v sobotu uvedl, že s největší pravděpodobností rozhodne o tříměsíčním odkladu zákazu TikToku ve Spojených státech. V neděli potvrdil záměr umožnit fungování TikToku, současně ale uvedl, že by si jako řešení situace představoval provozování sociální sítě společným podnikem, v němž by USA měly poloviční podíl.

Inflace v Česku na vzestupu

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci meziročně stouply o rovná tři procenta, inflace tak zrychlila z listopadových 2,8 %. Ceny pro spotřebitele se zvýšily nejvýrazněji od prosince 2023. Vliv na to měly ceny potravin a bydlení. Meziměsíčně ceny klesly o 0,3 %. Za celý loňský rok průměrná míra inflace činila 2,4 %, což bylo nejméně za šest let. V roce 2023 byla průměrná inflace 10,7 %, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Češi spoléhají na státní důchod

Na období důchodu si spoří polovina Čechů. Ve věku kolem 50 let tento podíl roste na dvě třetiny. To, že jim životní výdaje v důchodu zcela uhradí stát, očekává asi čtvrtina Čechů (27 %). Spořit z vlastní iniciativy ani neplánují. Podíl spořících přitom roste se vzděláním i výší příjmu. Ze skupiny Čechů se základním vzděláním nebo výučním listem jich spoří 42 %, z vysokoškoláků celých 70 %. V tom, jak si na důchod našetřit, se přitom Češi drží konzervativních způsobů. Nejčastěji využívají penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření a v kurzu jsou nadále i spořicí účty. Ačkoli by se mohlo zdát, že investice do nemovitostí nebo do zlata jsou atraktivní, reálné využití pro tento účel je téměř zanedbatelné. Vyplývá to z výsledků loňského průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank.

Solární boom pokračuje

V Česku začínají výrazně přibývat velké solární elektrárny. Celkově bylo loni v tuzemsku zprovozněno 44.593 nových fotovoltaik, což je sice meziročně o 38.106 méně, loňský instalovaný výkon 967 MW je ovšem stejný jako v rekordním roce 2023. Ve výkonu totiž začaly převažovat velké a podnikatelské zdroje. Naopak trh domácností byl podle oborových zástupců z velké části nasycen už v předchozích letech, proto je celkový počet nových zdrojů nižší. Na tiskové konferenci to dnes uvedli zástupci Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Škoda Auto zvýšila odbyt, VW propadl

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v loňském roce zvýšil o 6,9 % na 926.600 vozů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celé skupiny Volkswagen vloni nicméně klesl o 2,3 % na 9,027 mil. vozů. Skupina Volkswagen zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky VW jsou to například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini. Koncern vloni zvýšil odbyt na americkém kontinentu. V Evropě však jeho odbyt stagnoval a v Číně se propadl o téměř 10 %.

Vznikne největší těžař na světě?

Těžební giganti Glencore a Rio Tinto údajně zvažují spojení. Podle agentury Bloomberg mají být jednání v rané fázi. Spojením podniků by vznikl nový světový těžař číslo jedna, který by na postu největší firmy v odvětví vystřídal skupinu BHP. Tržní kapitalizace BHP Group se pohybuje kolem 128 mld. USD, market capy společností Glencore a Rio Tinto jsou 56, respektive 104 mld. USD, dohromady by tedy přesáhl 160 mld. USD.

Obroda Spolany se rozjela

Neratovická společnost Spolana zahájila restrukturalizaci stávající výroby. V první polovině roku ukončí produkci PVC a kaprolaktamu, změny se dotknou i stávající organizační struktury. Podnik kvůli tomu propustí zhruba 500 zaměstnanců, po restrukturalizaci jich zbude kolem 150. Zachována zůstane výroba kyseliny sírové. Důvodem restrukturalizace jsou dlouhodobé ztráty v hospodaření podniku.

Maloobchod zpomaluje

Maloobchodní tržby v Česku bez prodejů a oprav motorových vozidel v listopadu zpomalily růst, meziročně stouply o 4,3 %, v říjnu vzrostly po revizi o 5,1 procenta. Meziměsíčně se tržby obchodníků snížily o 0,1 procenta, uvedl ČSÚ.

Mrazy loni srazily úrodu ovoce

Úroda ovoce v ČR loni kvůli silným jarním mrazům klesla v porovnání s průměrem předchozích pěti let o 65 % na 48.058 tun ze 138.445 tun. Byla nejnižší za posledních 100 let. V meziročním porovnání pokles činil 61 procent ze 121.946 tun v roce 2023. Vyplývá to z bilance sklizně, kterou zveřejnil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Dubnové mrazy přišly v momentě, kdy vegetace byla díky teplému počasí téměř o čtyři týdny urychlená. Mrazy tak zasáhly v květu všechny ovocné druhy.

V předvečer nástupu spustil Trump kryptoměnu

Donald Trump spustil vlastní meme kryptoměnu $Trump. Její vydávání koordinuje společnost CIC Digital, pobočka The Trump Organization. Ta má z dřívější doby na kontě prodej parfémů a bot pod značkou Trump. Tržní kapitalizace $Trump se dostala rychle na několik miliard dolarů, zvolený americký prezident přitom získal 80 % mincí uvedených na trh. Na internetových stránkách nové kryptoměny se uvádí, že „jde o oslavu vůdce, který za žádných okolností neustupuje“.

USA přitvrzují v obraně nad čipy

Spojené státy zpřísnily omezení na vývoz pokročilých polovodičů s cílem zabránit tomu, aby se čipy vyráběné v USA dostaly do Číny. Podle ministryně obchodu Giny Raimondové tato opatření posilují kontroly a chrání národní bezpečnost USA. Nová pravidla zavádějí přísnější licenční požadavky pro továrny a firmy, které chtějí exportovat čipy využitelné i pro vojenské účely. Bidenova administrativa již předtím navrhla nový rámec pro vývoz čipů používaných při vývoji AI. Spojenci jako třeba Japonsko a Británie omezení nepodléhají, zatímco Česko a další státy EU mají stanovený limit, který lze navýšit. Do zemí jako Čína, Rusko nebo Írán nebude export takzvaných GPU povolen vůbec.

Hypomonitor: Banky poskytly 275. mld. Kč na hypotéky

Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 275 miliard korun, což je meziroční nárůst o 83 %. Nové úvěry bez refinancování stouply stejným tempem na 228 mld. Kč. Úrokové sazby v prosinci pokračovaly v poklesu a snížily se z 4,85 na 4,80 %. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Růst čínské ekonomiky zpomaluje

Růst čínské ekonomiky v loňském roce zpomalil na 5 %. Údaj, který patří mezi nejnižší za dekády, splnil vládní cíl, uvedly agentury. V roce 2023 druhá největší světová ekonomika vzrostla o 5,2 %. Ve čtvrtém čtvrtletí čínský HDP meziročně vzrostl o 5,4 %, což bylo více než očekávali analytici, píše agentura Reuters.

Export elektřiny z ČR klesá

Export elektřiny z Česka dál klesá. V loňském roce činil čistý vývoz do zahraničí 6,4 TWh, což je meziročně o téměř 30 % méně. Nejvíce se exportovalo do Rakouska, naopak z Německa převažoval dovoz elektřiny. Vyplývá to z dat státního provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Podíl exportu elektřiny klesá už několik let v řadě. Podle loňské analýzy ministerstva průmyslu a obchodu se Česká republika stane čistým dovozcem elektřiny zřejmě v roce 2027.

Německá ekonomika dál v problémech

Německá ekonomika v loňském roce opět klesla. Hrubý domácí produkt (HDP) se snížil o 0,2 %, oznámila na základě prvního odhadu předsedkyně Spolkového statistického úřadu Ruth Brandová. Zároveň informovala, že pokles zaznamenalo německé hospodářství i ve čtvrtém čtvrtletí, a to o 0,1 procenta. Německé hospodářství se propadlo i v roce 2023, největší ekonomika v Evropě tedy klesá už druhým rokem.

MMF vylepšil výhled na letošek

Mezinárodní měnový fond (MMF) zvýšil odhad letošního růstu globální ekonomiky na 3,3 %, dosud počítal s růstem o desetinu procentního bodu nižším. Uvedl to v aktualizaci svého podzimního výhledu. Výrazně lépe si proti minulé prognóze povedou Spojené státy, výrazně hůře naopak Německo. Stejné tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) jako letos MMF ve světě očekává i příští rok.

Letiště Praha na vzestupu

Pražské Letiště Václava Havla loni odbavilo 16,35 mil. cestujících. Meziročně se počet odbavených cestujících zvýšil o 18 %, dostal se tak na 92 %počtu odbavených cestujících v roce 2019 před pandemií covidu-19. Na začátku minulého roku ruzyňské letiště pro rok 2024 odhadovalo 15,5 mil. přepravených cestujících, tuto prognózu tedy překonalo o více než 800 tis. pasažérů.

