Za poslední čtyři roky inflace dohromady překonala přes 30 procent. Co ji porazí?

Srovnání vývoje vybraných ukazatelů v letech 2020 až 2023 Vývoj inflace za poslední čtyři roky (v procentech) Vývoj ceny bytů Vývoj ceny stavebních pozemků (Kč/m2) Vývoj úroků na termínovaných vkladech Vývoj ceny zlata Vývoj ceny stříbra

Na peníze se dívám v delším čase. Kumulovaná inflace za čtyři roky je přes 30 procent.

Kdo investoval do bytů, toto znehodnocení peněz pokryl. Navzdory loňskému zlevňování byty za čtyři roky v průměru zdražily o 40 procent.

Inflaci rovněž porazily stavební pozemky a zlato. Vyrovnalo ji i stříbro, přičemž letos ji už také překonává.

Naproti tomu úroky na účtech pokryly sotva třetinu inflace za toto období. Termínovaný vklad nebo spořicí účet jsou spořicí produkty, které vždy prohrají s inflací.

V delším období inflaci porazí až skutečné investice. Výnos ale nemusí být každý rok, důležité je, že ji překoná za období několika let.

Více hromádek a nohy na zemi

Některé investice jsou úspěšnější – teď to byly stavební pozemky, ale nemusí tomu tak být do budoucna. Nevíme, co bude investičním hitem dalších pět let.

Proto investice rozkládáme do více hromádek. Nemá smysl se snažit porazit inflaci o hodně. Honba za výnosem s sebou nese rizika a hrozí ztráty.

Čím větší potenciál zisku investice má, tím je rizikovější a může být také ztrátová.

Inflace vzniká proto, že všichni chceme stále více. Počet obyvatel v Česku je víceméně pořád stejný, ale máme víc domů, někdo druhé a třetí bydlení, první auto, druhé auto, spotřební elektroniku.

Hodně věcí se pořizuje na dluh. Inflace sice hodnotu dluhů v čase umazává, jenže celkové dluhy státu i domácností se prohlubují.

Je důležité mít okamžitou hotovost, ale držet hodně peněz pod polštářem nebo na spořicích účtech se také nevyplatí.

Článek, jehož autorem je podnikatel a investor Vladimír Brůna, původně vyšel na serveru Hlídací pes.org.