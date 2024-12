Investiční bilancování: Milion po pěti letech. Někomu zbyla špejle a oči pro pláč, jiný hoduje

Inflace za posledních pět let ubrala na reálné hodnotě více než 40 procent. Na co vám koncem roku 2019 stačil jeden milion, dnes potřebujete o čtyři sta tisíc korun více.

Pokud byste před pěti lety investovali do těchto aktiv, měli byste dnes:

směnka Arca Capital: – 900 000 Kč

Kč akcie Komerční banky: + 63 300 Kč

Kč spořící účet: + 144 897 Kč

Kč byt v Praze: + 400 000 Kč

Kč zlaté slitky a mince: + 863 400 Kč

Kč investice do S&P 500 (index amerických akcií): + 882 719 Kč

Kč akcie ČEZ: + 898 000 Kč

Kč bitcoin: + 13 413 375 Kč

Z přehledu nejvíce zaujme poslední a první položka. Ano, spekulace na bitcoin teď nese pohádkové bohatství. Do bitcoinu já osobně neinvestuji. Je to horská dráha.

Někdo má rád adrenalin klopených zatáček vzhůru a nečekaných propadů kamsi dolů a opětovné stoupání. A když je ochoten vyskakovat a naskakovat za jízdy, určitě si z virtuálního nic rázem koupí firmu, byty, pozemky…

Co odráží cena bitcoinu

Bitcoin více než co jiného odráží nálady davu, je nástrojem pro spekulace v nejvyšších patrech. Za bitcoinem není žádný výrobek, služba, prostě šifrované nic. Navíc je existenčně závislý na elektřině, kterou požírá ve velkém, takže ruku na srdce: kdo je zarytý emisní ekoaktivista, nemůže ho mít… Stačí cvaknout vypínačem a tenhle sen není.

Možná si teď někteří investoři, kteří se radují z velkých zisků z této kryptoměny, ťukají na čelo. Jenže většina z nich stejně poběží, sklidí, co napršelo a hned to promění v něco hmotnějšího. Navíc majetek se má předávat v takové formě, na co stačí ti, kteří ho přebírají.

Nejsem si jistý, zda by bitcoiny neskončily někde na harddisku vyhozeném na skládce.

A současná rekordní cena? Bylo také hodně těch, kteří prodali se ztrátou, když jim bitcoin spadl o půlku, a oni to nevydrželi. Když někde letí vzhůru extrémně velké výnosy, aniž je to podloženou hmotnou produkcí, vždy je to na úkor nějakých očí pro pláč.

Největší krach v Česku

Právě oči pro pláč teď mají i lidé, kteří si mnuli ruce z vysokých výnosů Arca Capital a teď už nemají ani cukrovou vatu na špejli.

Jde o největší krach v novodobých českých finančních dějinách. Arca Investments slovenského finančního žraloka Pavola Krúpy nasbírala od investorů kolem 30 miliard korun, které se „ztratily“.

Podle mého názoru nedostanou věřitelé více než 10 procent své původní investice. Hodně skeptický bych byl rovněž k různým malým emisím korporátních dluhopisů v přišitých letech. Pokud zde máte peníze, ukončil bych tuhle hru.

Alternativy?

Stabilnější investicí je byt. Nepočítal jsem zde s výnosy z nájmu. Protože ty jsou kolem 3 procent za rok v Praze a 4 – 5 procent mimo hlavní město, ale to proletí v nákladech na opravy a údržbu.

Výkon zlata je solidní hlavně poslední dva roky, předtím 10 let stagnovalo. Má ale velkou výhodu: není evidované a máte ho pod svou kontrolou.

Ať ten věří tomu, a ten zase onomu. Je pár věcí, které fungují vždy. Pokud začnete, investuje pravidelně po menších částkách a peníze rozdělte mezi různé investice. Nedívejte se na to, zda třeba akcie vynesly více než byty nebo zlato.

Když se daří jednomu, nedaří se druhému, ale může se to obrátit. Pokud se daří všem investicím ve vašem portfoliu, není správně poskládané a může se stát, že vše půjde zase dolů.

Podle mě jsou normální výnosy kolem inflace. Jestliže je pětiletá inflace 40 procent a dokázali jste za tuto dobu zhodnotit o tuto částku i své investice, je to úspěch. Stejně se na to dívá investor Fichtner, který je spokojený s tím, že jejich investoři udrželi hodnotu…

Článek, jehož autorem je Vladimír Brůna, původně vyšel na serveru Hlídací pes.org.