Více než desetina Česka je zabetonovaná. Proč se vyplatí investovat do půdy?

Čeho ubývá a je potřeba, to roste na ceně. Ne třeba hned, ani zítra, ale až to bude nejvíce potřeba. A to přesně platí o orné půdě.

Za 30 let jsme si to zařídili tak, že jsme závislí z větší části na dovozu potravin. Jenže časy se pomalu mění. Budou se muset změnit. Lidé více chtějí regionální potraviny. Je to vidět třeba na rozvoji malých pivovarů.

Takovým nenápadným projevem tohoto trendu je, že například v obchodním domě na pražském Andělu se najednou objevil prodejní automat na vajíčka z Tetína. Zatím je v rohu, u vstupu z garáží.

Maso sice Češi nakupují to nejlevnější, obvykle z Polska, ale lidé už vidí, jak kvalitní potraviny jsou na krámech právě třeba i v Polsku, ve Francii, Itálii, Německu, a co se za ne-kvalitu vozí k nám.

Farmaření jistotou

Vesnice se sice vylidňují, na druhou stranu farmaření znamená jistotu. Nejen okamžité výnosy, ale určitou formu nezávislosti. Znám několik lidí, kteří vydělávají velké peníze v IT, ale nevidí svoji další osobní budoucnost v dalších aplikacích.

Investují své peníze do hospodářství. Nenápadně, bez velkého halasu, nakupují půdu i velké české investiční společnosti. A investují do projektů vizionářských podnikatelů, které propojují moderní IT technologie, jako třeba drony, s tradičním farmařením.

Přesné postřiky nebo roboti, jež se starají o úrodu rajčat a jahod. Nic z toho ale nepůjde bez půdy. Investiční experiment s pěstováním salátů z vody zatím moc dobře nevyšel.

Desetina země pod betonem

A orné půdy dlouhodobě a nezadržitelně ubývá. Zastavěno je již podle odhadů vyplývajících ze statistik ministerstva životního prostředí více než desetina naší země. Fragmentováno čili „rozetnuto“ liniovými stavbami je kolem 70 procent.

Každý obchvat obce, každý kus nové dálnice, každá fotovoltaika, nová skladovací hala, změna územního plánu na bydlení, to vše snižuje plochu orné půdy a dělá z ní vzácnější statek.

Orné půdy už nikdy nebude více, vždy jen méně. Navíc orná půda dlouhodobě překonává inflaci.

Zemědělská půda zdražuje

I v Německu půda zdražuje a někteří němečtí zemědělci začínají hospodařit v Čechách, čímž tlačí ceny vzhůru. Nebudu se divit, až orná půda bude stát u nás v dohledné době 100 Kč/m².

„Loni činila průměrná tržní cena zemědělské půdy 343 725 Kč/ha (34,4 Kč/m²), což představuje meziroční nárůst cen o 2,9 procenta,“ konstatuje ve své zprávě odborný portál Farmy.cz. V roce 2006 stál hektar necelých 74 tisíc korun.

Výše pachtovného za půdu a nemovitosti v zemědělství rostlo v minulých sedmi letech průměrným tempem 7 procent ročně, uvádí Farmy.cz s odkazem na Český statistický úřad.

Kromě toho minulý rok ohlásil Státní pozemkový úřad zvýšení pachtovného za pacht jím spravované zemědělské půdy. „Významná část akvizic zemědělských podniků byla realizována tuzemskými zemědělskými nebo finančními společnostmi. Dochází tak k posilování skupin s celkovou výměrou nad 5000 ha, jejichž počet je v ČR minimálně 50,“ shrnuje portál Farmy.cz.

Nová generace vlastníků

Velkým podnikům se snížily dotace, a tak podle analýzy se některé účelově transformovaly na více menších.

„Nabídka zemědělské půdy k prodeji dlouhodobě pozvolna klesá. Souvisí to s postupným přesunem vlastnictví půdy na novou generaci vlastníků, jejichž záměrem je půdu dlouhodobě držet,“ uzavírá analýza Farmy.cz.

Nakupuju, co je levné, a čeho bude málo. A to přesně na půdu sedí.