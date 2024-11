Fialův slib „německých mezd“ by mohl vést k bankrotu Česka

Česko by mělo během pěti let dohnat ve mzdách Německo, slibuje premiér Petr Fiala. Pokud by k tomu mělo dojít, musela by průměrná mzda v ČR stoupnout alespoň o 140 procent. Tedy o zhruba 25 procent ročně v každém z let možného dalšího funkčního období Fialovy vlády.

Jen výdaje na platy státních zaměstnanců by tak skokově stouply. Z loňských 258 miliard korun by nabobtnaly na skoro 620 miliard korun ročně. Není totiž představitelné, aby mzdy rostly jen v soukromé sféře. Pokud má jít o růst průměrné mzdy, což premiérův výrok implikuje, musí se nárůst týkat i sféry veřejné.

Vzestup výdajů státního rozpočtu na platy státních zaměstnanců by tedy činil 362 miliard oproti loňskému stavu.

Připomeňme, že letos v létě ta samá Fialova vláda odmítla přidat nějaké dvě či tři miliardy na platy školníků či uklízeček se zdůvodněním, že „kasa je prázdná“.

Pokud by najednou, během pár let, dávala o 362 miliardy korun více na platy ze státního rozpočtu, jeho deficit by nabobtnal na minimálně 600 miliard ročně. To už by vskutku mohlo znamenat rozvrat veřejných financí, při nekrocení takového zadlužování potenciálně i bankrot České republiky…