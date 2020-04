Česko rozvolňuje, vláda “rozhazuje” a Evropa zachraňuje aneb souhrn událostí 17. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

pomalu, ale jistě se přibližujeme návratu do normálního života. I když ten normál asi nebude úplně pro každého tak normální, jak by si představoval. Pro někoho, zejména pro ty podnikající, spíše teď nastanou opravdu krušné chvilky, skoro jako když máte kocovinu po prohýřeném večírku. Navzdory „super mega čupr dupr“ státní pomoci, kterou se chlubí ministryně financí. Není ani první ani poslední, nicméně mám pocit, že té sebechvály je občas trochu moc. I v kontextu toho, co slyšíme přímo kolem sebe a z úst běžných lidí. Je fajn, že na pomoci ekonomice se nešetří, bohužel ale už není tak průkazné, kde ty reálné desítky či stovky milionů a miliard korun končí. Ano, vláda i krizový štáb dělají, co mohou, a jejich opatření zaplať pánbůh zabránila masivnímu šíření koronaviru u nás, ale možná by stačilo méně toho PR a trochu rozumu a rozmyslu navíc. Nemluvě o tom, že současným postupným uvolněním zákazů nic nekončí. Tak pevné zdraví a nervy i nadále.

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Konečně! Rozvolněno!

Vláda ruší zákaz volného pohybu osob, řekl ministr Adam Vojtěch. Epidemiologická situace v Česku podle něj umožňuje uvolnění restrikcí. Po uvolnění zákazu volného pohybu osob bude opět možné cestovat do zahraničí, při návratu bude nutný negativní test nebo karanténa. Od 27. dubna mohou otevřít obchody do 2 500 metrů čtverečních s vlastním vchodem, posilovny či autoškoly. Od 11. května mohou dle nového harmonogramu vlády otevřít všechny větší provozovny i obchody v nákupních centrech a restaurace s výdejním okénkem. Vláda chce umožnit k tomuto datu i provoz kadeřnictví či muzeí. V poslední fázi o 14 dní později otevřou i restaurace či ubytovací služby.

Méně reklamy, menší zisky

Mediální společnosti Central European Media Enterprises (CME), která v České republice vlastní televizi Nova a další stanice, v prvním čtvrtletí klesl provozní zisk o 5,2 % na 26,2 mil. USD. Jako důvod uvedla slabší zájem o reklamu. V konstantních kurzech měn se snížil o 0,6 %. Vzhledem k navržené fúzi CME s dceřinou firmou PPF skupina dopředu neoznámila datum zveřejnění výsledků a ani nepořádá konferenční hovor. Čistý zisk společnosti spadl v prvním čtvrtletí meziročně o 23,7 % na 8,97 mil. USD.

Evropská pomoc bude!

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie pověřili Evropskou komisi přípravou plánu na oživení ekonomik, který by měl poskytnout potřebnou podporu státům a hospodářským odvětvím zasaženým koronavirovou krizí. Po již čtvrté videokonferenci unijních lídrů to oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Na konkrétních parametrech chystaného fondu oživení se ale politici neshodli, nicméně šéfové států a vlád podpořili dříve navržené stimuly ve výši 540 mld. eur.

Lithiový ČEZ zase blíže

Valná hromada australské společnosti European Metals Holdings schválila prodej majoritního podílu v české firmě Geomet společnosti Severočeské doly ze skupiny ČEZ. Geomet je držitelem přednostních práv na průzkum a využití ložiska lithia u Cínovce v Krušných horách. Akcionáři EMH podle něj schválili úpravy smlouvy navržené ČEZ a nedávno podepsané oběma společnostmi. Zopakoval, že v další fázi projektu, zhruba do roku 2023, se uskuteční nejrůznější testy horniny a postupu výroby. Budou provedeny mimo lokalitu, těžba zatím nezačne.

Zamrzlé nájemné

Po dobu trvání mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nebude možné zvyšovat nájemné z bytů, schválila vláda. Cenové moratorium na nájemné bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena mimořádná opatření. Vláda jej případně může ukončit i dříve, pokud to uzná za vhodné. Opatření kabinet přijal v návaznosti na zákon, podle kterého nájemníci bez příjmů nebudou moci dostat výpověď kvůli tomu, že v důsledku epidemie koronaviru nebudou schopni nejdéle do konce července platit nájemné. Dlužné za nájemné ale budou muset splatit do konce letošního roku.

Ohrožený druh? Že by banky?

Koronavirová krize může vážně zhoršit již tak nízkou ziskovost bank v eurozóně. Tím se omezí jejich schopnost financovat růst půjček, což ve svém důsledku může ohrozit ekonomické oživení v Evropě. Podle analytické společnosti Oxford Economics poměrně hodně bank nebude mít zisk žádný, a kdyby se podmínky na trhu citelně zhoršily, spadne návratnost jejich vlastního kapitálu k nule.

Tak jak je to s tou podporou?

Celková opatření na podporu české ekonomiky v souvislosti s dopady šíření koronaviru činí 1,19 bil. Kč. Přímá podpora je 216 mld. Kč a záruky na úvěry 951,5 mld. Kč, řekla v ČT ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Dalších 22 mld. Kč odhaduje ministerstvo jako stimul ekonomiky odkladem záloh na daních nebo odkladem elektronické evidence tržeb. „Jsou to úplně fantasmagorická čísla. Podpůrné programy nefungují, zejména malí podnikatelé si stěžují, že jejich žádosti jsou zamítány,“ reagoval na to šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Podle ekonomů z občanské iniciativy KoroNERV-20 Česko doposud investovalo do záchrany ekonomiky výrazně nižší částky než jednotlivé členské státy Evropské unie.

Příjmy prostě letos klesnou

Pokud bude pandemie koronaviru dále utlumovat ekonomickou aktivitu, v průměru by se příjmy světových společností mohly v průběhu roku 2020 snížit o 44 %. Vyplývá to z průzkumu, který investiční společnost Fidelity International uskutečnila počátkem dubna mezi 150 svými analytiky, kteří pokrývají všechny sektory z celého světa. Více než polovina analytiků očekává, že jimi pokrývané firmy budou v příštích 12 měsících čelit problémům se solventností, pokud zůstanou stejné podmínky jako v současnosti.

Maláčová: Zvažujeme vyšší podporu nezaměstnaným

Pokud by kvůli koronavirové krizi v Česku skokově vzrostl počet lidí bez práce, mohly by se případně navýšit podpory v nezaměstnanosti. V diskuzním pořadu Partie na TV Prima to naznačila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Na výši podpor poukazovaly v posledních týdnech odbory. Podle nich jsou částky nízké. Maláčová také uvedla, že vláda začne příští týden vyhodnocovat kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky na náhrady mezd pro firmy. Jeho pokračování nastaví pak případně v kombinaci s plánovaným odkladem sociálních odvodů. Příspěvky z programu Antivirus stát poskytuje zatím za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do konce dubna. Ministryně již dříve uvedla, že se podpora prodlouží.

Boeing zacouval

Americký výrobce letecké techniky Boeing odstoupil od dlouho vyjednávané dohody, na jejímž základě měl za 4,2 miliardy dolarů převzít divizi komerčních letadel brazilské společnosti Embraer. Transakce měla změnit rozložení sil na globálním trhu s letadly a připravit Boeing na další konkurenční boj s jeho úhlavním rivalem, evropskou strojírenskou skupinou Airbus. Věc ale s největší pravděpodobní teď skončí u soudu.

Lufthansa škrtá, kde se dá

V největší německé letecké společnosti Lufthansa v důsledku koronavirové krize zanikne zhruba 10 tisíc pracovních míst. Předpověděl to v pátek šéf podniku Carsten Spohr. Očekává rovněž, že firma bude po skončení krize provozovat o stovku méně letadel. Před vypuknutím pandemie způsobené koronavirem aerolinky zaměstnávaly kolem 130 tisíc lidí a provozovaly zhruba 760 letadel, napsala agentura DPA.

Kia hlásí čtvrtinový propad zisku

Provozní zisk jihokorejské automobilky Kia Motors v prvním čtvrtletí klesl o 25 % na 444,5 miliardy wonů (9,2 miliardy Kč). Vyšší zisk před rokem byl nicméně z části i výsledkem jednorázových faktorů. Celosvětový odbyt automobilky snížil o méně než dvě procenta na 648 685 vozů. Nárůst prodeje na domácím trhu totiž zčásti kompenzoval dopad šíření koronaviru na některých trzích, jako je Čína nebo Evropa. Firma varovala před negativními dopady koronavirové krize v dalších čtvrtletích.

Německo objevuje své dno

Podnikatelská nálada v Německu se v dubnu kvůli koronavirové krizi propadla nejvýrazněji za dobu sledování. Její index klesl na dosavadní minimum 74,3 z březnových 85,9 bodu, uvedl to institut Ifo. Podnikatelé hodnotí negativně současnou situaci a ještě nikdy nehleděli s takovým pesimismem do příštích měsíců, ukázal průzkum. Země dá na podporu ekonomiky, těžce zkoušené dopady epidemie způsobené koronavirem, nejméně stovky miliard eur. Přesto jsou stále častěji slyšet hlasy, že ani takováto suma, která nemá obdoby, nebude stačit.

Arca Capital koupila skoro polovinu M&M Reality

Finanční skupina Arca Capital, jejímž majoritním vlastníkem je s 60 % Rastislav Velič, majetkově vstupuje do realitní společnosti M&M Reality. Koupí 47,5% podíl. Vedle rozšíření nabídky produktů a služeb mají společně v plánu také vstup na další evropské trhy, především na slovenský a rakouský.

Lobbista Ulčák podlehl rakovině

Ve věku 56 let v pátek zemřel podnikatel Martin Ulčák. Informaci jako první přinesl server Motejlekskocdopole. Seznam Zprávy napsaly, že podlehl rakovině. Ulčák podnikal prostřednictvím pražské společnosti E-Invest, patřila mu například i firma T-Watt obchodující s elektřinou. Podle časopisu Forbes patřil Ulčák mezi 100 nejbohatších Čechů. Časopis ho zařadil na 94. místo s majetkem v hodnotě 1,7 miliardy korun.

DOST bylo byznysu, zde je něco pro chvíle odpočinku v podobě kulturního okénka:

Koronavirus zasahuje i do kultury. Kina, divadla, výstavy a další kulturní zařízení jsou zavřena. Někteří umělci ale nechtějí zklamat své fanoušky a zrušené koncerty nebo divadelní představení nahrazují on-line streamováním. Stačí do internetového vyhledávače zadat #kulturažije a vybrat si.

Pokud máte pocit, že jsme na něco zapomněli, tak se na nás nezlobte, výčet zpráv nikdy nebude úplný. A teď už jen odpočívejte.