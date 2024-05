Rolls-Royce jde proti proudu. Staví další továrny, aby mohl dělat luxusní auta pomalu

Společnost si časem vysloužila pověst špičkové firmy, která vyrábí „nejlepší automobil na světě“.

Výroba automobilů probíhá ve společnosti s názvem Rolls-Royce Motor Cars Ltd., která je od roku 1998 součástí německého koncernu BMW. Automobily začala vyrábět od roku 2003. Goodwoodská továrna, kterou nyní Rolls-Royce používá, se nachází na jihu Anglie v blízkosti města Chichesteru v hrabství Západní Sussex. Zdroj: Wikipedia Společnost Rolls-Royce byl britský výrobce luxusních automobilů a později pohonných jednotek pro letadla. Společnost založili Charles Rolls a Henry Royce v roce 1906. Poprvé se přitom potkali přesně před 120 lety, 4. května 1904. „Dnes se může zdát rok 1904 neuvěřitelně vzdálený. Byla to však doba převratných vynálezů, inovací a technologického pokroku. Rolls-Royce se zrodil do tohoto mimořádně dynamického a kreativního světa a výrazně a aktivně jej utvářel. Když se ohlédneme zpět, setkání pánů Rollse a Royce se zdá téměř předurčené, jejich životní příběhy k tomu nezadržitelně vedly. Ve skutečnosti se odehrálo díky síti náhodných kontaktů a prolínajících se vztahů, bez nichž by ke spolupráci těchto osobností vzhledem k jejich diametrálně odlišnému zázemí a sociálnímu postavení vůbec nedošlo,“ uvedl Andrew Ball, vedoucí oddělení korporátních vztahů a dědictví Rolls-Royce Motor Cars.Společnost si časem vysloužila pověst špičkové firmy, která vyrábí „nejlepší automobil na světě“.Kvůli první světové válce vznikla její výroba leteckých motorů. V roce 1940 začal vývoj tryskových motorů a později jejich výroba. Rolls-Royce si tak časem vybudoval trvalou pověst díky vývoji a výrobě motorů pro vojenská i civilní letadla.Firma byla v roce 1971 zestátněna a nesla poté název Rolls-Royce (1971) Limited. Ve státních rukách zůstala firma až do roku 1987, kdy ji vláda prodala.Poté nesla název Rolls-Royce plc. Tato firma stále vlastní a provozuje svou hlavní činnost, zejména výrobu pohonných jednotek a komponentů pro civilní i vojenské letectví.Výroba automobilů probíhá ve společnosti s názvem Rolls-Royce Motor Cars Ltd., která je od roku 1998 součástí německého koncernu BMW. Automobily začala vyrábět od roku 2003. Goodwoodská továrna, kterou nyní Rolls-Royce používá, se nachází na jihu Anglie v blízkosti města Chichesteru v hrabství Západní Sussex. Zdroj: Wikipedia