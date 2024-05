Zákaz spalovacích motorů v EU oslabuje. Němci začínají otáčet

Evropská unie se pod velením Bruselu vydala už před několika lety na cestu bezuhlíkové budoucnosti. V překladu to znamená, že přestaneme používat fosilní paliva: tedy uhlí, zemní plyn nebo ropu. V případě osobní dopravy pak přestaneme používat auta se spalovacími motory, protože jezdí na benzin nebo motorovou naftu. Konečným datem pro ukončení éry aut s válci a ventily měl být rok 2035.

Nyní se ale ukazuje, že elektromobily se takovým šlágrem zas tak rychle nestanou. U kupujících o ně není takový zájem, jak si zastánci zelené politiky narýsovali.

Navíc evropské automobilky v tomto segmentu nekompromisně válcuje čínská konkurence, jež je o desítky procent levnější. I proto se začínají objevovat stále silnější hlasy, že termín 2035 by nemusel být definitivním umíráčkem pro spalovací motory u nově prodávaných vozů. Taková auta mají v Evropě tradici, a navíc je automobilky „umí“.

Konec spalovacích motorů je špatný

A nejlépe to dokazuje „autoland“ Německo, kde sídlí řada automobilek: od koncernu Volkswagen, do kterého spadá i Škoda Auto, přes BMW až po Mercedes. Konec éry aut s vůní benzinu hlasitě odmítl bavorský premiér Markus Söder z Křesťansko-sociální unie (CSU), která je na celoněmecké úrovni tradičním partnerem Křesťansko-demokratické unie (CDU).

„Konec spalovacích motorů pro rok 2035 je špatný, a proto musí být zrušen,“ prohlásil současný bavorský ministerský předseda. Ten se přitom ještě před pár lety pasoval do role zapáleného fanouška elektromobilů. Možná jeho názor ovlivnil průzkum veřejného mínění agentury Insa, podle kterého většina Němců konec tradičních aut odmítá, konkrétně 61 procent dotázaných.

A bývalá ministryně zemědělství Julia Klöcknerová, jež nyní v německém parlamentu působí jako mluvčí pro hospodářskou politiku frakce CDU, řekla, že je špatné zakazovat technologii, pro kterou neexistuje adekvátní náhrada. Podle ní navíc lze v následujících letech spoléhat na šetrná paliva (umělá paliva), která budou klimaticky neutrální.

Ursula von der Leyenová pod tlakem

Pokud však budou spalovací motory v Unii zakázány, přestanou automobilky investovat do jejich dalšího vývoje. Svým vyjádřením Klöcknerová podle deníku Die Welt dostává pod tlak i současnou šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. Té nyní končí mandát, ale chce dalších pět let řídit Komisi i po červnových volbách do Evropského parlamentu. Von der Leyenová ostatně už připustila, že by se termín rušení spalovacích motorů mohl ještě přehodnotit.

Naopak zachování termínu pro ukončení prodejů nových aut s motory na fosilní pohonné hmoty obhajuje vládní sociální demokracie SPD.

„Rychlé rozšiřování dobíjecí infrastruktury a atraktivní nabídku vozů, navíc cenově dostupných, považujeme za klíčové pro další růst prodejů elektromobilů. Evropští a zejména němečtí výrobci automobilů mají stále prostor pro zlepšení. Ale potřebují přehlednost a spolehlivost, že spalovací motor znamená minulost,“ vysvětlil poslanec SPD Detlef Müller.

Zelení chtějí dále stimulovat elektromobilitu

Zrušení nebo posunutí termínu pro konec tradičních motorů v osobních autech odmítá pochopitelně i zástupce Zelených pro politiku dopravy, poslanec Stefan Gelbhaar.

„Elektromobilita se rozvíjí na celém světě. Evropa musí jednat, aby se stala lídrem na trhu v tomto technologickém segmentu. Musíme stimulovat rozšíření elektromobility,“ zdůraznil.

Dodal, že musí dojít k financování vývoje a výroby technologicky vyspělejších akumulátorů přímo na evropském kontinentu. A zároveň i rozšiřovat dobíjecí infrastrukturu, aby se lidé nebáli elektromobil pořídit. Také chce zahájit debatu s výrobci, aby začali produkovat malé a finančně dostupné vozy s elektrickým pohonem.

Zástupci třetí koaliční vládní strany, liberálové z FDP, ale připouští, že by se o konci spalovacích motorů mělo ještě jednat. „Liberálové dlouhodobě volají po řešeních, která jsou otevřená technologiím, zejména pokud jde o zachování spalovacích motorů,“ řekl dopravní expert strany Bernd Reuther.

Je vůle termín měnit?

Podle něj by von der Leyenová i eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra – oba jako členové Evropské lidové strany – měli striktní zákaz motorů s písty a válci přehodnotit. „Pak se ukáže, zda pan Söder a unijní frakce míní požadavky v německém parlamentu jen naoko, nebo zda existuje skutečná vůle k reformě,“ vysvětlil liberální poslanec.

Lidé by měli mít možnost si pořídit dostupná auta i bez dotací na elektromobily. To je také jeden z hlavních argumentů kritiků zavádění termínů pro ukončení prodeje aut se spalovacími motory.

Auta se zážehovými nebo vznětovými motory se v Evropě vyrábějí více než sto dvacet let. Čtyřdobý zážehový spalovací motor, takzvaný Ottův, si nechal patentovat v roce 1877 německý inženýr Nicolaus August Otto. Uvidíme tedy, jak dlouho ještě tento vynález bude žít.