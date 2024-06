Nvidia na trůnu, obří investice onsemi v Česku a Liberty Ostrava v úpadku aneb souhrn ekonomických událostí 25. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

máme za sebou týden fotbalového Eura. A podle slov bývalého útočníka anglického národního týmu Garyho Linekera zatím vše jede: „Fotbal je v podstatě jednoduchá hra – 22 hráčů se 90 minut honí za míčem, a nakonec stejně vždy vyhrají Němci.“ Německý tým je na svém domácím šampionátu opravdu asi nejpřesvědčivější. Na rozdíl od toho českého, který v době psaní těchto řádek má za sebou jen zápas s favorizovaným Portugalskem, kdy ale mnohé fanoušky moc nepřesvědčil. Výsledek 1:2 je sice přijatelný, řada fandů dokonce doufala v bodový zisk, když náš tým půl hodiny před koncem utkání vedl 1:0, ale favorit se nakonec prosadil (byť s notným přispěním českých hráčů). Snad se tedy našim hráčům dále povede lépe. Buď jak buď, fotbal stejně nemá logiku, jak kdysi pravil český trenér Tomáš Pospíchal.

Obří čipová investice onsemi v Česku

Investice do rozšíření výroby čipů v Rožnově pod Radhoštěm za 2 mld. USD (přes 46 mld. Kč), kterou ohlásila americká společnost onsemi, je pro Českou republiku největší v moderní historii. Onsemi ještě bude jednat s českou vládou o balíčku investičních pobídek. Společnost původně kromě Česka zvažovala pro rozšíření výroby také své závody ve Spojených státech a v Koreji. Nový závod onsemi v Rožnově by vyráběl inteligentní výkonové polovodiče. Slouží ke zlepšení energetické účinnosti elektromobilů, obnovitelných zdrojů energie nebo datových center s umělou inteligencí. Výroba by navázala na současné provozy, ve kterých se vyrábí krystaly křemíku a křemíkové čipy.

Nvidia králem Wall Street

Americký výrobce čipů Nvidia se díky pokračujícímu růstu ceny svých akcií stal nejhodnotnější firmou na světě, když přestihla Microsoft a Apple. Tržní hodnota podniku se dnes vyšplhala až na zhruba 3,3 bil. USD (přes 76 bil. Kč). Společnost Nvidia stojí v čele světového trhu s čipy pro umělou inteligenci (AI) a v poslední době výrazně těží z prudkého růstu zájmu o tuto technologii. Od začátku letošního roku cena akcií firmy Nvidia vzrostla o více než 170 %.

Liberty Ostrava v úpadku

Krajský soud v Ostravě poslal do úpadku hutní společnost Liberty Ostrava, která na sebe minulý týden podala insolvenční návrh. Vyplývá to z usnesení soudu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Firma v insolvenčním návrhu uvedla, že její závazky po lhůtě splatnosti převyšují pět miliard korun. Huť nemá peníze na mzdy, a zaměstnancům tak jejich náhradu bude minimálně po dobu tří měsíců vyplácet stát prostřednictvím úřadu práce. Vláda chce najít pro Liberty Ostrava investora. Insolvenčním správcem soud určil pražskou společnost TP Insolvence.

Inflace v EU zrychlila

Míra inflace v Evropské unii v květnu činila 2,7 %, a byla tak o desetinu procentního bodu vyšší než v dubnu. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V České republice inflace zvolnila na 2,8 % z tempa 3,1 %, kde byla o měsíc dříve. Eurostat používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtů Českého statistického úřadu.

Oprava Barranďáku potrvá déle

Oprava Barrandovského mostu v Praze bude delší, než silničáři očekávali. Důvodem je horší stav konzolí na okraji mostu. Přesné datum ukončení oprav zatím není dáno, stále ale platí, že rekonstrukce skončí letos. Původně měly opravy skončit do závěru letních prázdnin.

Hyundai v Česku navýšila zisk

Automobilce Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku loni stoupl zisk o 2,92 mld. na 13,87 mld. Kč. Tržby jí vzrostly o 21,25 mld. na 188,99 mld. Kč. Nárůst zisku představuje 26,6 %, u tržeb jde o 12,7 %. Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) to uvedla ve výroční zprávě zveřejněné ve Sbírce listin. Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má více než 3200 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.

Brusel si posvítí na přebujelé deficity

Evropská komise (EK) zahájila řízení se sedmi členskými zeměmi EU, které překračují stanovené deficity veřejných financí. Týká se to Belgie, Francie, Itálie, Maďarska, Malty, Polska a Slovenska. Tyto země loni u deficitů překročily tříprocentní strop ve vztahu k hrubému domácímu produktu (HDP). Komise posuzovala celkem 12 členských zemí, mezi nimi i Česko. V úvahu vzala více faktorů, mimo jiné i to, že u některých států jde o dočasné neplnění stanovených kritérií. Proto doporučila zahájit řízení jen se sedmi zeměmi.

Čínský Leapmotor zahájil výrobu v Polsku

Společný podnik čínské automobilky Leapmotor a koncernu Stellantis zahájil výrobu elektromobilů čínské firmy v závodě Stellantisu v polském městě Tychy. První kusy malého elektromobilu T03 firmy Leapmotor vyjely z montážního závodu Stellantisu v Polsku minulý týden. Sériová výroba by se měla naplno rozjet v září, uvedlo vedení Leapmotoru na setkání s analytiky.

Amazon v Německu expanduje

Americká internetová společnost Amazon investuje do roku 2026 v Německu dalších 10 mld. eur. Větší část půjde do cloudových služeb, zbylé peníze pak do rozšíření logistiky a robotiky a do dvou nových sídel společnosti. Německá centrála Amazonu to uvedla ve svém středečním sdělení. Počet zaměstnanců německého Amazonu by se měl do konce roku zvýšit na 40 000 stálých pracovníků z loňských přibližně 36 000, uvedla agentura DPA.

Slovenská gigafactory dostala razítko

Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková podepsala investiční smlouvu s konsorciem čínské firmy Gotion High-tech a slovenského InoBatu o výstavbě továrny na baterie pro elektromobily na jihu Slovenska. Investice dosáhne 1,23 mld. eur a stát ji podpoří pobídkami v objemu 214 mil. eur, řekla novinářům Saková. Projekt zahrnuje také vybudování vědecko-výzkumného centra. Továrna bude postavena v Šuranech, její kapacita dosáhne 20 gigawatthodin. V zemi půjde o první takzvanou gigafactory. Investor tam vytvoří přes 1300 pracovních míst.

Polská facka pro korejské jádro?

Korejská společnost KHNP, která se uchází o výstavbu až čtyř jaderných reaktorů v Česku, zřejmě ztrácí podobné pozice v Polsku. Podle tamních médií je podobný projekt u našich sousedů zmrazený a odkládá se na neurčito – údajně i kvůli skeptickému postoji nové polské vlády. Informaci v minulých dnech přinesl analytický tým Polityka Insight, od kterého zprávu převzala polská média.

Thein znovu na nákupech IT

Investiční skupina Thein bývalého šéfa O2 Tomáše Budníka a společnosti J&T pokračuje v expanzi v byznysu s informačními technologiemi a telekomunikacemi. Thein prostřednictvím fondu J&T Thein SICAV chce koupit od roku 1990 fungující pražskou firmu Your System dodávající IT služby mimo jiné ministerstvu vnitra, policii či záchranářům. Thein patří se skupinami Aricoma, Seyfor a Sudop CIT mezi čtyři velké konsolidátory zdejšího trhu s IT.

Zrekonstruovaný Máj se otvírá veřejnosti

Obchodní dům Máj na rohu Národní a Spálené ulice v Praze zahájí opět provoz. Vedle obchodů a restaurací bude mít i zábavní centrum a střešní vyhlídkovou terasu. Navštívit bude možné devět pater a 17 000 metrů čtverečních plochy. Rekonstrukce začala v polovině roku 2022 a stála 4,5 miliardy korun. Realizovala ji stavební firma Metrostav.

SVS byla loni úspěšná

Jednání valné hromady Severočeské vodárenské společnosti (SVS) potvrdilo, že severočeské vodárenství je v dobré kondici a že SVS je stabilní a ekonomicky zdravou společností. V roce 2023 firma proinvestovala celkem 1,934 mld. Kč. V průběhu roku realizovala celkem 184 jmenovitých staveb a dalších 80 ostatních a drobných rekonstrukcí. Mezi významné investiční akce patří třeba rekonstrukce úpravny vody ve Velkých Žernosekách a čistíren odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří a v Liberci. Valná hromada schválila také účetní uzávěrku a rozhodla, že loňský zisk 562 mil. Kč reinvestuje do vodohospodářského majetku společnosti, tak jak tomu bylo vždy od založení společnosti před 30 lety.

KAYA chystá další investici

Hledá české, slovenské a polské startupisty, kteří vidí budoucnost lépe než ostatní, a jsou tak schopni postavit úspěšné globální firmy. Středoevropský fond KAYA, investující do startupů v rané fázi, nyní připravuje svůj pátý investiční fond. Ten bude disponovat dvěma miliardami korun. Týmu KAYA se za více než deset let existence daří kontinuálně držet konzistentní a nadstandardní zhodnocení kapitálu, díky čemuž se řadí mezi čtvrtinu nejúspěšnějších startupových fondů na světě (na základě dat Alumni Ventures). V současnosti má v portfoliu více než čtyřicet firem, hodnota podílů v těchto firmách dosahuje 7,5 mld. Kč (300 mil. eur).

Výplata věřitelů Sberbank u konce

V pátek 14. června 2024 definitivně skončila výplata věřitelů Sberbank CZ formou částečného rozvrhu ve výši 95 % zjištěných pohledávek. Výplata probíhala od 18. března 2024 a její lhůta byla na základě žádosti insolvenční správkyně soudem dvakrát prodloužena, a to s cílem maximalizovat objem vyplacených prostředků. Během tohoto období bylo prostřednictvím Komerční banky vyplaceno více než 99,6 % všech finančních prostředků určených k výplatě, což znamená zhruba 54,5 mld. Kč. Pro výplatu si přišlo více než 12 tisíc věřitelů z celkových 15 tisíc. Většina pohledávek věřitelů, kteří si svou výplatu nevyzvedli, se pohybuje spíše v řádech stokorun.

Češi spíše jsou pro jádro

Většina Čechů podporuje rozvoj nových jaderných zdrojů v zemi. Podle průzkumu agentury NMS Market Research podporuje budoucí výstavbu velkých jaderných bloků 59 % lidí, se stavbou malých a středních jaderných reaktorů ve svém regionu by pak souhlasilo až 60 % lidí. Vláda nyní rozhoduje o dodavateli nových jaderných bloků, uvažuje přitom o stavbě až čtyř reaktorů. Rozhodnout by měla během léta. Zároveň počítá i s modulárními reaktory.

Protistresový startup získal investici

Mobilní aplikace Elin.ai posiluje digitální zdraví generace Z a snižuje negativní dopady online komunikace a konzumace obsahu na jejich duševní pohodu. V aktuálně otevřeném investičním kole startup získal pre-seed investici ve výši 15 mil. Kč (600 tisíc eur) od Presto Ventures, BD Partners a andělských investorů. Hlavním milníkem této fáze je veřejné spuštění nativní mobilní AI aplikace s hlavními funkcemi pro okamžitou psychologickou podporu uživatelů generace Z.