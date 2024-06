Liberty Ostrava v insolvenci, Brusel zvyšuje cla na čínské elektromobily a už i Apple má AI aneb souhrn ekonomických událostí 24. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jdi za svým snem a vesmír ti otevře dveře tam, kde dřív byly pouze zdi, prohlásil kdysi americký spisovatel Joseph Campbell. A přesně to se děje s Alešem Svobodou, což je stíhací pilot české armády a nyní už také druhý český astronaut. Vláda totiž rozhodla, že Svoboda se v rámci mise Evropské kosmické agentury (ESA) vydá na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Na této misi se navíc budou podílet i české firmy, což by mohlo trochu „zlevnit“ jinak velmi nákladnou letenku do kosmu, která český rozpočet zatíží částkou jeden a půl miliardy korun. Jistě by se našla spousta věcí, za co by šlo tyto peníze utratit lépe. Na druhou stranu okna vesmíru jsou nyní dokořán, tak proč tuto příležitost (byť velmi drahou) nevyužít.

Liberty Ostrava jde do insolvence

Krajský soud v Ostravě zahájil insolvenční řízení s hutní společností Liberty Ostrava. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že je v platební neschopnosti a její závazky po lhůtě splatnosti, které není schopna plnit, převyšují pět miliard korun. Svou situaci chce řešit reorganizací.

Evropa zvyšuje cla na čínské elektromobily

Evropská komise (EK) dočasně zvýší cla na dovoz elektrických vozů vyráběných v Číně. Stávající desetiprocentní tarif naroste od července na až 38,1 %. Vybírat by je začala patrně v červenci, a to pouze tehdy, když v jednáních s čínskými úřady v této záležitosti do té doby nenastane žádný průlom. Ty automobilky, které jsou ochotny s unijní exekutivou spolupracovat, by platily clo 21 procent. Cla EK zvyšuje i přes silný odpor Německa, které s opatřením nesouhlasí a varuje před nákladnou obchodní válkou. Čínská odveta se totiž zdaleka nemusí omezovat jen na automobilový průmysl. Zda zůstanou cla definitivně zvýšená, rozhodnou členské státy v druhé polovině letošního roku.

I Apple naskočil do vlaku AI



Společnost Apple první den své výroční konference pro vývojáře představila technologii umělé inteligence (AI) nazvanou Apple Intelligence. Ta má být integrována do řady jejích aplikací. Firma se tak snaží stát tváří generativní AI pro spotřebitele a získat náskok před konkurenčním Microsoftem, uvedla agentura Reuters. Technologie AI Applu má pohánět nové nástroje, včetně těch, které dokážou generovat text a obrázky a mají schopnosti získávat a analyzovat informace. Apple také oznámil spolupráci s firmou OpenAI, díky které se technologie generativní AI této firmy a její chatbot ChatGPT dostanou do zařízení Applu.

O jádru v Česku chce mít vláda jasno v srpnu

Vláda bude mít do konce srpna jasno, kolik jaderných bloků se v Česku bude stavět na základě současného tendru na jejich budování. Na konferenci Česko na křižovatce II to ve středu v Praze řekl premiér Petr Fiala (ODS). V současném tendru podaly francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP nabídky na jeden až čtyři bloky. Na tiskové konferenci Fiala doplnil, že se nijak nemění harmonogram tendru a že rozhodnutí o dodavateli může padnout už v červenci, jak vláda dříve uváděla.

Na Smíchově začala stavba sídla České spořitelny



V jižní části pražského Smíchova se rozjíždí stavební aktivity. Developer Sekyra Group zde zahajuje druhou etapu svého rozsáhlého projektu nové čtvrtě Smíchov City. Do několika let by zde měly vyrůst tři administrativní objekty včetně nové centrály České spořitelny a hotel. Na soukromý projekt za celkem 35 mld. Kč naváže město a Správa železnic, které zde pracují na modernizaci železnice a výstavbě nového dopravního terminálu. Veřejné investice dosáhnou dalších 15 mld. Kč.

Norský objev ložiska vzácných kovů

Těžařská společnost Rare Earths Norway objevila největší prokázané ložisko vysoce ceněných kovů vzácných zemin v Evropě. To může znamenat přelomový okamžik pro Norsko i pro celý region, uvedl server zpravodajské televize CNBC. Kovy vzácných zemin jsou nezbytné pro mnoho technologicky vyspělých výrobních procesů, používají se třeba ve výrobě elektromobilů nebo vojenského vybavení. Jejich největším světovým producentem je Čína. Evropa je závislá na dovozu těchto kovů. Očekává se, že poptávka po nich se v příštích letech bude zvyšovat kvůli růstu počtu elektromobilů a rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie.

Češi moc marodí

Nemocnost zaměstnanců narostla od roku 2019 o 40 %. Firmy tak přicházejí o miliardy korun ročně, stát dokonce o desítky. Ukázaly to výsledky analýzy Academy of Health Care Management zaměřující se na vzdělávání zdravotnických manažerů. Zhruba třetina lidí přitom podle dostupných dat pravidelně nechodí na preventivní prohlídky. Ministerstvo zdravotnictví nyní chystá novelu zákona o specifických zdravotnických službách, která by rozšířila prohlídky v zaměstnání o preventivní programy zdravotnické péče. Mezi ministerstvem a firmami ale nepanuje shoda na tom, zda by měly být programy pro zaměstnavatele povinné.

Nezaměstnanost je u nás stále nízko

Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla na 3,6 %, v dubnu byla o 0,1 procentního bodu vyšší. Pokles způsobil hlavně rozjezd dalších sezonních prací a nástup turistické sezony. Úřady práce evidovaly ke konci května 274 322 uchazečů o práci, meziměsíčně o 5756 méně. Volných pracovních míst je dále méně než zájemců o práci, proti předchozímu měsíci jich ubylo o 1529 na 266 517. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Úřad práce ČR.

Inflace v Česku zpomalila

Meziroční inflace v Česku v květnu zpomalila na 2,6 % z dubnových 2,9 %. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny nezměnily. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zpomalení inflace bylo razantnější, než očekával finanční trh, podle analytiků za ním stálo zejména zlevnění potravin. Analytici ale upozorňují, že tempo růstu cen služeb zůstává zvýšené.

Prodej telco aktiv od PPF vyšetřuje Brusel

Evropská komise zahájila hloubkové šetření navrhovaného prodeje části telekomunikačních aktiv české skupiny PPF v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a na Slovensku společnosti Emirates Telecommunications Group Company z emirátu Abú Zabí, která působí pod značkou e&. Komise má předběžné obavy, že společnosti e& mohla být poskytnuta státní dotace, která by mohla narušit vnitřní trh EU.

Česko dostane půjčku na modernizaci kolejí

Evropská investiční banka (EIB) půjčí státu 13 mld. Kč na modernizaci české železnice, navýšení kapacit osobní i nákladní dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu cestujících. Půjčka je druhou částí plánované podpory EIB v celkové výši 48,8 mld. Kč. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a viceprezident EIB Kyriacos Kakouris podepsali smlouvu o půjčce. Investice podle Kupky mají pomoct s modernizací tratí po celém Česku a posílit páteřní tratě transevropské sítě TEN-T, kterou na českém území tvoří tři důležité evropské koridory.

Výhled globální ekonomiky je lepší

Světová banka zlepšila odhad letošního růstu globální ekonomiky na 2,6 %. Světové hospodářství by tak mělo růst stejným tempem jako v loňském roce. V předchozí prognóze, která je z ledna, Světová banka předpovídala zpomalení růstu na 2,4 %. Za zlepšením výhledu stojí zejména příznivý hospodářský vývoj v USA, uvedla banka.

ČNB pokutuje Global Payments

Česká národní banka udělila vysokou pokutu jednomu z nejvýznamnějších tuzemských hráčů na trhu platebních institucí. Třímilionový trest dostala firma Global Payments za to, že nedostatečně zohledňovala legislativu týkající se praní špinavých peněz. Mimo jiného průběžně nesledovala skutečnou vlastnickou strukturu některých účastníků transakcí, ačkoli to takzvaný Anti-Money Laundering neboli AML legislativa požaduje. Společnost zatím nemá jasno o svém dalším postupu vůči ČNB.

České firmy jsou AI otevřené

Dvě třetiny českých firem využívají nástroje umělé inteligence nebo je do roka plánují začít využívat. Firmy si od nich slibují zvýšení své výkonnosti, zároveň ale předpokládají, že zavedení nástrojů AI přinese nutnost rekvalifikovat současné zaměstnance. Za největší překážku při zavádění AI označují firmy odpor zaměstnanců ke změnám. Vyplynulo to z průzkumu, který uskutečnila společnost Manpower mezi 525 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v Česku.

Americká inflace překvapivě klesla

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v květnu překvapivě kleslo na 3,3 % z 3,4 % v předcházejícím měsíci. Ve středu to oznámilo americké ministerstvo práce. Analytici podle průzkumu agentury Reuters předpokládali, že meziroční inflace zůstane na dubnové úrovni. V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny v květnu stagnovaly, analytici předpovídali jejich nárůst o 0,1 %.

Česko koupí tanky Leopard spolu s Němci

Vláda udělala další krok k nákupu 77 tanků Leopard, rozhodla o přistoupení k dohodě o společném pořízení tanků s dalšími zeměmi v čele s Německem. Nahradit mají sovětskou techniku. Za 77 tanků Leopard 2A8 by měla česká vláda zaplatit 52 mld. Kč. Po roce 2030 by měla mít česká armáda 122 tanků Leopard.

Apple na trůnu nejhodnotnějších firem

Americká společnost Apple se vrátila na pozici nejhodnotnější firmy na světě. Po pěti měsících sesadila z tohoto postu Microsoft. Výrobci iPhonů pomohl začátek vývojářské konference, na které oznámil novinky, jež mu pomohou v závodu o dominanci v oblasti umělé inteligence. Tržní kapitalizace Applu ve středu odpoledne stoupla až na 3,31 bil. USD, zatímco tržní kapitalizace Microsoftu činila 3,26 bil. USD, uvedla agentura Reuters.

Zájem o hypotéky roste

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v květnu hypoteční úvěry za 23,7 mld. Kč. Proti dubnu je to růst o 8 %, meziročně o 92 %. Úrokové sazby nových úvěrů klesly na 5,07 % z dubnových 5,1 %. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Allwyn plánuje expanzi

Loterijní společnost Allwyn International ze skupiny KKCG českého podnikatele Karla Komárka se zajímá o nové příležitosti k růstu, a to zejména v Evropě a Spojených státech. Komárek, který je druhým nejbohatším člověkem v České republice, to sdělil agentuře Reuters. Růst v loterijních aktivitách je podle něj důležitý pro strategii celé skupiny KKCG. Firma Allwyn je největším provozovatelem loterií v Evropě, působí v České republice, Rakousku, Itálii a dalších zemích. Nedávno dokončila transakce, díky kterým se stala provozovatelem britské Národní loterie a loterie v americkém státě Illinois.

Rekordní odměna pro Muska schválena

Akcionáři americké automobilky Tesla ve čtvrtek schválili rekordní balík odměn pro šéfa společnosti Elona Muska v hodnotě 44,9 mld. USD. Dohoda o odměně, jež vznikla v roce 2018, byla začátkem roku zrušena soudem ve státě Delaware. Ani nynější schválení odměny akcionáři ale podle agentury DPA neznamená, že miliardář automaticky slíbený balíček akcií obdrží. Rozhodnutí akcionářů nicméně zvyšuje Muskovy šance u soudu v Delawaru.

Bakala prodává své soláry

Na český trh s obnovitelnými zdroji vstupuje nový hráč z Polska, firma Enerconet podnikatelů Krystiana Stachowiaka a Piotra Wiśniewského. Od společnosti Asental Zdeňka Bakaly podle deníku E15 koupila fotovoltaický park o výkonu 7,5 MW u Havířova. Projekt míří do závěrečné fáze developmentu a ve druhé polovině roku chce nový vlastník požádat o stavební povolení. Informaci E15 potvrdil někdejší ministr dopravy Gustav Slamečka, který má v českém Enerconetu na starosti vztahy s veřejností.

FTMO je úspěšné

České FTMO, které poskytuje lidem po celém světě možnost zdokonalit a monetizovat své obchodní dovednosti, dále těží ze své pozice jedničky v moderním prop tradingu. Meziročně počet registrací na platformě v prvním kvartálu tohoto roku stoupl o 30 %, což představuje 270 tisíc lidí. Významně – o celých 75 % – narostlo i množství odměn, které platforma za aktivity na virtuálním účtu svým klientům poskytla. O více než 70 % stoupla taktéž celková hodnota vyplacených odměn. FTMO tak svým klientům za tři měsíce tohoto roku vyplatilo v přepočtu celkem až 620 mil. Kč.

Conseq s novým brandem ZaVodou

Investiční skupina Conseq spouští novou penzijní platformu ZaVodou, která se kromě jednoduchého online sjednání penzijního spoření zaměří i na vzdělávání v oblasti finanční přípravy na budoucnost. ZaVodou nabízí tři strategie, konzervativní, vyváženou a dynamickou, které jsou založeny na strategii životního cyklu klienta. Na začátku investuje dynamicky s cílem dosáhnout co nejvyššího výnosu, s blížícím se koncem spoření pak přechází do konzervativnějších aktiv.

Nová aplikace proti přebytku potravin

Společnost Too Good To Go, která provozuje největší světové tržiště s přebytky potravin, zahajuje své působení v Česku a propojuje Prahu se svou globální komunitou více než 95 milionů uživatelů a 160 000 partnerů. Pomocí aplikace budou uživatelé moci zachraňovat Dobrovaky s přebytky potravin z restaurací, pekáren nebo obchodů za sníženou cenu přímo od pražských gastro provozů. Už jen záchranou 1 Dobrovaku (1 kg potravin) lze eliminovat 2,7 kg emisí CO 2 , 810 litrů zbytečně spotřebované vody a 2,8 m2 půdy ročně. Firma již spolupracuje s více než 60 místními podniky, včetně cukrárny Myšák, Hilton Old Town Prague a Costa Coffee, aby zachránila dobré jídlo před vyhozením.

Pár firemních výsledků v kostce:

Potěšily: Broadcom; Continental Barum; Škoda Group; Palírna U Zeleného stromu.

Zklamaly: GasNet; Mero.