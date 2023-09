Reálné mzdy z roku 2018, zlevňování elektřiny a zdražování benzinu aneb souhrn 36. týdne 2023

Milé čtenářky, milí čtenáři,

říká se, že ve víně je pravda. A nejenom tam, je i ve statistikách, které na nás průběžně padají z celé ekonomiky. A nejsou zatím příliš povzbudivé. Zatímco inflace pozvolna ustupuje, Češi se stále nemohou nakopnout k pořádným útratám. I když je inflace stále blízko deseti procentům, raději si spoří na účtech s nijak zázračným úročením. Do toho se zadrhává motor evropské ekonomiky Německo, o kterém se začíná hovořit jako o nemocném muži Evropy. To pro nás není dobrá zpráva, když tento muž patří k hlavním obchodním partnerům. Následující tři kvartály ukážou jak na tom opravdu jsme. Jestli se v tomto roce vyhneme hlubší recesi, či nikoliv. Pravda se zkrátka teprve ukáže. Ale vy ji můžete hledat už od tohoto víkendu, protože po celém Česku startuje kolotoč vinobraní. Tak až do dna!

Jan Strouhal

zástupce šéfredaktora Peak.cz

Doba poklesu průměrné reálné mzdy je nejdelší v historii ČR

Doba poklesu průměrné reálné mzdy, která klesla sedmé čtvrtletí v řadě, je nejdelší v historii ČR. V reálném srovnání se vrátila na úroveň z roku 2018. Uvedli to pro ČTK oslovení analytici. Pokles byl v druhém čtvrtletí nejmírnější od posledního čtvrtletí roku 2021, letos se podle nich zastaví. Český statistický úřad oznámil, že průměrná mzda v Česku se v druhém čtvrtletí zvýšila meziročně o 7,7 procenta na 43 193 korun. Po započtení inflace 11,1 procenta se mzda reálně snížila o 3,1 procenta.

E.ON zlevní téměř milionu klientů elektřinu

Energetická společnost E.ON zlevní od října elektřinu asi 800 tisícům svých klientů, kteří nemají fixovanou cenu. Oproti současným ceníkům se sníží o 16 procent, vůči vládnímu cenovému stropu pak bude nižší až o pětinu. Od začátku září firma zlevnila 140 000 zákazníků plyn. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku. Zákazníci E.ON od října za dodanou megawatthodinu (MWh) elektřiny v základní jednotarifní distribuční sazbě D02d zaplatí 4793 s DPH.

Německá ekonomika slábne

Ochlazování německé ekonomiky pokračuje. Po očekávaném letošním propadu o 0,4 % se meziročně hrubý domácí produkt (HDP) v nadcházejícím roce zvýší o 1,4 % a v roce 2025 o 1,2 %. Ve svém výhledu to oznámil hospodářský institut Ifo. Hlavní prognostik Ifo Timo Wollmershäuser řekl, že hospodářský útlum je vidět takřka ve všech odvětvích. Za dobrou zprávu naopak označil zpomalování vysoké inflace, která se v roce 2025 dostane pod dvě procenta.

Paliva v Česku dál zdražují

Pohonné hmoty dál zdražují, benzin byl naposledy dražší loni v listopadu, nafta loni v prosinci. Litr benzinu Natural 95 se u čerpacích stanic prodává v průměru za 39,85 Kč za litr, před týdnem byl o deset haléřů levnější. Nafta zdražila o 14 haléřů na průměrných 38,18 Kč za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Paliva postupně zdražují zhruba od konce letošního května. Analytici vesměs počítají s pokračováním růstu cen i v dalších týdnech, protože Saúdská Arábie a Rusko prodloužily těžební kvóty do konce roku.

Ekonomika EU ve druhém čtvrtletí stagnovala

Ekonomika EU ve druhém čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů stagnovala, zatímco v prvních třech měsících roku vykázala proti předchozím třem měsícům růst o 0,2 %. Ve své zpřesněné zprávě to uvedl statistický úřad Eurostat. Meziročně hrubý domácí produkt (HDP) zpomalil růst na 0,4 procenta z 1,1 procenta v prvním čtvrtletí.

Devizové rezervy ČNB v srpnu klesly

Devizové rezervy České národní banky (ČNB) v srpnu meziročně klesly o 11,1 mld. EUR na 130,3 mld. EUR. Ve srovnání s červencem se zvýšily zhruba o 340 mil. EUR. V korunovém vyjádření rezervy meziročně klesly a meziměsíčně stouply a v dolarech v porovnání s loňským srpnem byly mírně vyšší, naopak oproti červenci se snížily. Vyplývá to z předběžných údajů, které ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách.

Čínský export klesl čtvrtý měsíc po sobě

Export z Číny se v srpnu meziročně snížil o 8,8 %, což je mírnější pokles než v červenci a také nepatrně lepší výsledek, než se čekalo. Jde ale už o čtvrtý měsíční pokles v řadě, což potvrzuje, že obchodní aktivita je nadále v útlumu. Statistiku zveřejnil čínský celní úřad. Čína, které se někdy přezdívá světová továrna, bojuje se slabou poptávkou ve světě. Pokles obchodu prohlubuje problémy čínské ekonomiky, která je druhá největší na světě.

Stavebnictví v tuzemsku letos kleslo

Stavební výroba v Česku od ledna do konce července meziročně klesla o 2,2 %. Důvodem byl hlavně pokles o 6,1 % u inženýrského stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Produkce pozemního stavitelství, což jsou stavby budov, byla meziročně nižší o 0,8 %, spíše tak stagnuje. Hlavními bariérami pro růst stavebnictví je nedostatečná poptávka způsobená makroekonomickými vlivy a nedostatek zaměstnanců, uvedli zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ).

NKÚ upozorňuje na rostoucí zadlužení státu

Česko bylo v posledních letech nejrychleji se zadlužující zemí EU a tento trend pokračoval i loni. Stát nedokáže získat výhody z nejnižší nezaměstnanosti v EU, protože ani příjmy z vysoké zaměstnanosti nedokážou pokrýt stále rostoucí výdaje státu. Udržení zaměstnanosti je zásadní pro snižování schodků. Loňská inflace byla pátá nejvyšší v EU a pokles reálných mezd byl nejvyšší v historii ČR. Uvedl to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) ve svém stanovisku ke státnímu závěrečnému účtu za loňský rok.

Umělá inteligence a chytré telefony

Umělá inteligence (AI) by mohla vdechnout trhu s chytrými telefony nový život. V rozhovoru se CNBC to řekl šéf amerického výrobce čipů Qualcomm Cristiano Amon. V technologii AI spatřuje významné příležitosti. Rozvoj mobilních technologií by podle něj mohl spustit říjnová akce Snapdragon Summit, která je pojmenovaná podle čipové sady Qualcommu a slouží k prezentaci nových technologií, produktů a inovací.

Nové baterie pro elektrické nákladní vozy

Výrobci nákladních aut Daimler Truck & Buses US Holding, Accelera, který je divizí firmy Cummins, a PACCAR zakládají společný podnik, který ve Spojených státech vybuduje továrnu na výrobu baterií. Má to pomoci urychlit výrobu elektrických nákladních aut. Továrna by měla stát dvě až tři mld. USD (45,3 mld. až 68 mld. Kč). Každá ze tří firem má ve společném podniku vlastnit podíl 30 %. Kromě toho bude 10 % vlastnit čínský výrobce baterií EVE Energy, který se stane technologickým partnerem.



Průmyslová výroba v červenci klesla

Průmyslová výroba v Česku v červenci meziročně klesla o 2,8 %, předtím pět měsíců v řadě meziročně rostla, v červnu o 0,9 %. V červenci byla produkce meziročně nižší u většiny odvětví, výrazný podíl na celkovém poklesu měla výroba a rozvod elektřiny a plynu. Meziměsíčně byla průmyslová produkce nižší o 2,6 %, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ).

Čína zakázala úředníkům používat iPhony

Čína zakázala vládním úředníkům používat v práci a nosit si do kanceláře chytré telefony od americké společnosti Apple a další zahraniční zařízení, napsal deník Wall Street Journal (WSJ). Krok přichází v době, kdy chce Čína snížit závislost na zahraničních technologiích a posílit kybernetickou bezpečnost, a také v čase, kdy se vláda v Pekingu snaží omezit odliv citlivých informací za hranice.

Meta Platforms ukončí na evropských trzích službu Facebook News

Americká společnost Meta Platforms přestane ještě tento rok v Británii, Francii a Německu používat svou funkci Facebook News. Speciální záložka Facebook News zobrazuje zpravodajské články. Po zavedení změny v prosinci si uživatelé budou moci dále prohlížet odkazy na zpravodajské články a evropští vydavatelé zpráv budou mít přístup ke svým účtům a stránkám, uvedla Meta. Facebook už nebude uzavírat nové dohody pro zpravodajský obsah pro platformu Facebook News.

Musk hrozí žalobou organizaci bojující proti antisemitismu

Americký miliardář Elon Musk pohrozil žalobou neziskové organizaci Liga proti hanobení (ADL), která podle něj pomlouvá jeho sociální síť X. Liga proti hanobení vznikla v roce 1913 jako nástroj pro boj s antisemitismem. „Zdá se, že k očištění jména naší platformy v otázce antisemitismu nám nezbývá nic jiného než Ligu proti hanobení zažalovat za hanobení. Jaká ironie,“ napsal Musk na svém účtu na síti X.

Apple se podřídil požadavkům Bruselu na konektory

Americká společnost Apple se podřídila požadavkům EU a svůj nový iPhone bude prodávat s nabíjecím konektorem USB-C, který jako standard pro unijní trh prosadili úředníci v Bruselu. Uvedl to server BBC, podle něhož je téměř jisté, že tento nabíjecí konektor bude mít už iPhone, který se Apple chystá představit příští týden.



Provozovatel loterií Allwyn zvýšil zisk

Nadnárodní provozovatel loterií Allwyn International, který patří do skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka, zvýšil ve druhém čtvrtletí očištěný hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 35 % na 381 mil. EUR (9,2 mld. Kč). Celkové tržby ve čtvrtletí meziročně vzrostly o 115 procent na 2,05 mld. EUR, zejména díky akvizicím. V celém prvním pololetí se očištěný EBITDA meziročně zvýšil o 32 procent na 727,7 mil. EUR, zatímco tržby stouply o 98 procent na 3,69 mld. EUR.

Slovenská ekonomika zrychlila růst

Slovenská ekonomika v druhém čtvrtletí zrychlila tempo meziročního růstu na 1,5 % z jednoho procenta v předchozím kvartálu. Dosáhla nejlepšího výsledku za poslední více než rok. Proti prvnímu letošnímu čtvrtletí hrubý domácí produkt mezičtvrtletně vzrostl o 0,4 %. Informoval o tom slovenský statistický úřad a potvrdil svůj odhad ze srpna. Česká ekonomika ve stejném období zaznamenala horší výsledek než Slovensko.

Čínské banky půjčují Rusku

Rusku, na nějž Západ po invazi Moskvy na Ukrajinu uvalil sankce, největší čínské banky půjčily miliardy dolarů, napsal list Financial Times (FT). Na místo západních věřitelů nastupuje Peking, který se snaží propagovat jüan jako alternativní světovou měnu vedle dolaru. Expozice čtyř největších čínských bank vůči ruskému bankovnímu sektoru se za čtrnáct měsíců do letošního března zvýšila čtyřnásobně, ukazují data Kyjevské ekonomické školy (KSE).

Ruský těžební gigant otevře nový důl na diamanty

Ruský těžební gigant Alrosa, největší světový producent diamantů, zahájil práce na otevření nového obřího dolu na ruském Dálném východě. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura Reuters. Produkce z něj by měla nahradit diamanty z dolu Mir uzavřeného kvůli průsaku, který si v roce 2017 vyžádal životy osmi lidí. Projekt si vyžádá investice odhadem 121,5 mld. RUB (přes 28 mld. Kč). Těžba by měla být zahájena v roce 2032.

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng chystá expanzi v Evropě

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng chystá expanzi v Evropě. Příští rok chce být i v Německu, Británii a ve Francii, řekl novinářům před zahájením autosalonu IAA Mobility v Mnichově šéf automobilky Brian Gu. Od začátku příštího roku bude firma prodávat elektromobily G9 a P7 i na izraelském trhu. „Máme smělý plán posunout se do globální arény,“ zdůraznil Gu. V Evropě už firma prodává elektromobily v Nizozemsku a v Norsku.

Inflace se v Turecku zvyšuje

Míra inflace v Turecku v srpnu pokračovala v silném růstu a dostala se na 58,9 %. Oznámil to turecký statistický úřad. Nejvíce se zvýšily ceny v kategorii hotely, kavárny a restaurace, kde meziroční vzestup činil 89,3 %. Nejslabší meziroční nárůst, téměř o 25 %, statistici registrují v kategorii bydlení. V červenci míra inflace v Turecku činila 47,8 procenta.

Škoda Auto zastavuje výrobu

Škoda Auto pozastaví nejméně na týden od 11. září výrobu v závodě v Kvasinách na Rychnovsku, částečně zřejmě omezí i výrobu v Mladé Boleslavi. Důvodem je výpadek dodavatele ve Slovinsku, jehož výrobu zničily záplavy. Výpadek postihl celý koncern Volkswagen, uvedla automobilka.

Nezaměstnanost stoupá

Nezaměstnanost v Česku v srpnu vzrostla oproti předchozímu měsíci o desetinu procentního bodu na 3,6 procenta. Počet lidí bez práce meziměsíčně stoupl o 1870 na 260 803. Pracovních míst naopak ubylo – ke konci letních prázdnin jich zaměstnavatelé nabízeli 281 207, ve srovnání s červencem o zhruba 4400 méně. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Úřad práce ČR.