Sport výnosnější než akcie. Týmy NHL a NBA násobně zhodnocují peníze

Podle nejnovější analýzy společnosti Pitchbook je více než třetina ze 153 hlavních profesionálních mužských sportovních týmů v USA v soutěžích jako jsou NBA, NFL nebo NHL částečně vlastněná private equity fondy.

Analýza ukázala na to, že 60 amerických mužských sportovních týmů (a 3 kanadské týmy v amerických ligách) v celkové hodnotě 205,9 miliardy dolarů má vazby na soukromé investiční skupiny. K důležitosti čísla je nutné zmínit jednu věc. NFL v současné době nepovoluje investice soukromého kapitálu do svých týmů. Pravda, to se nyní jejich majitelé nyní snaží horlivě změnit.

Sportovní týmy vlastní řada fondů specializujících se na investice do sportu. Tím je například americký fond Arctos Investing, který má investice ve všech hlavních amerických ligách.

Například New York Yankees, který je druhým nejhodnotnějším týmem na světě s odhadovanou valuací přes 7 miliard dolarů, vlastní od roku 1971 rodina Steinbrennerů. V roce 2011 prodali menšinu baseballového klubu investiční společnosti RLB Holdings se sídlem v Connecticutu a jejímu generálnímu řediteli Rayi Bartoszkovi.

Výše investice nebyla zveřejněná, celková hodnota Yankees se však v době koupě před dvanácti lety odhadovala na 1,7 miliardy dolarů. Nyní se hodnota týmu odhaduje na 7,1 miliardy dolarů, což znamená, že vzrostla o více než 300 %.

Graf: Vývoj investic do profesionálních amerických týmů (NBA, NHL, NFL, MLB)

Profesionální sporty vydělávají

Úspěch RLB ukazuje na novou realitu, ve které jsou sportovní týmy stále výhodnější investicí.

Na jaře loňského roku byl prodán tým fotbalový tým Washington Commanders za 6 miliard dolarů, což byl nový rekord pro americký profesionální sport. Tento prodej znamenal více než 750% zisk pro jeho dlouholetého majitele Dana Snydera. Ten tým koupil v roce 1999 za 800 milionů dolarů. Rok předtím koupil miliardář Mat Ishiba tým NBA Phoenix Suns za 4 miliardy dolarů. Tím bývalý majitel Robert Sarver získal 1 000% zhodnocení oproti původní koupi v roce 2004.

Nejedná se o ojedinělé případy. Z analýzy vyplývá, že mezi lety 2012 a 2021 vzrostla průměrná hodnota týmů NBA o 387 %. Jejich celková hodnoda dnes přesahuje 55 miliard dolarů. Průměrná hodnota týmu ve fotbalové NFL pak vzrostla o 215 % a v hokejové NHL o 207 %. V tomto časovém rámci míra návratnosti ve všech pěti hlavních mužských sportovních ligách výrazně předčila index S&P 500.

Proč hodnota týmů roste?

Nebylo tomu tak vždy. Po většinu 20. století sportovní týmy často hospodařily v červených číslech. Například když podnikatel Jerry Buss koupil v roce 1979 Lakers za 67,5 milionu dolarů, nyní přední klub NBA jen stěží dokázal vyprodat svůj stadion.

VÍCE K TÉMATU:

Ronaldo i Neymar. Proč Saúdská Arábie utrácí miliardy za fotbalové hvězdy?

Fenoménu běhání propadá čím dál více lidí. Na co si dát pozor?

Rolls-Royce ukázal budoucnost vesmírného jaderného pohonu

Buss však viděl potenciál Lakers v podobě reklamní mašinérie a zábavního gigantu. Ve stejném roce, kdy tým koupil, byla spuštěna první kabelová televize ESPN, která se věnovala kabelovému zpravodajství. Náhlý přístup diváků k přímým přenosům zápasů po celé zemi na dálku znamenal pro profesionální sport novou, výdělečnou realitu.

S pomocí kabelové televize se regionální týmy jako Lakers rychle staly vítanou zábavou pro celostátní publikum. To pomohlo proměnit týmy jako jsou Lakers nebo Yankees v kulturní symboly a zahájit desetiletí extrémního růstu všech hlavních sportovních lig. Přineslo to prudký nárůst ceny licenčních smluv na přímé přenosy, které jsou hlavním motorem zvyšování hodnoty profesionálních sportovních týmů. Podle společnosti Sportico došlo k největšímu jednoročnímu nárůstu průměrné hodnoty týmů NFL a NHL ve stejných letech, kdy ligy sjednaly své mediální smlouvy.

To platí i pro oceňování týmů NBA. Buss roce 2011 pouhé dva roky před svou smrtí vyjednal licenční smlouvu s Time Warner Cable v hodnotě 3,6 miliardy dolarů. Před touto dohodou měli Lakers hodnotu 643 milionů dolarů. Rok poté měl tým hodnotu 900 milionů dolarů. A nyní, o více než deset let později, má tým Lakers hodnotu přibližně 6 miliard dolarů. To je v porovnání s Bussovou počáteční investici nárůst o celých 8 789 %.

Sport se zkrátka v posledních dekádách stal neuvěřitelnou mašinérií na peníze.