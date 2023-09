Velká Británie stojí na prahu recese. A centrální banka ji ještě přiškrtí

Podle oficiálních údajů se ekonomika Spojeného království v červenci snížila více, než se očekávalo. A to v důsledku stávky zaměstnanců NHS a učitelů. Deštivé počasí zasáhlo také stavebnictví a maloobchod, uvedl ve středu tamní statistický úřad (ONS). Ten zároveň poukázal na pokles ekonomiky o 0,5 %.

Ředitel oddělení ekonomické statistiky ONS Darren Morgan uvedl, že v červenci došlo k obecnému poklesu ekonomiky, ale situaci nevidí tak černě. Produkce v odvětvích služeb, výroby a stavebnictví naproti tomu vzrostla za tři měsíce do července o 0,2 procenta. A dodal, že i „nabitý program“ sportovních akcí a zvýšená návštěvnost zábavních parků také mírně podpořily ekonomiku.

Mírná recese

Červencový pokles ekonomiky tak byl částečně způsoben poklesem produkce v sektoru služeb, který zahrnuje i zaměstnance Národní zdravotní služby (National Health Service; (NHS). ONS uvedl, že pokles hospodářství byl způsoben protestními akcemi, kdy starší lékaři a radiologové kvůli platům stávkovali po dva dny a mladší lékaři dokonce celých pět dnů.

Britský kancléř Jeremy Hunt uvedl, že ekonomika Spojeného království roste i tak rychleji než Německo, Francie a Itálie. A faktem je i to, že přes slabý výkon ekonomiky z posledních měsíců se Spojené království v současné době ještě stále nenachází v recesi.

Labouristická stínová kancléřka Rachel Reevesová ve středu ovšem uvedla, že nové statistiky znamenají „další ponurý den pro růst“ ekonomiky. A že past konzervativců v podobě nízkého růstu „zhoršuje situaci pracujících lidí“.

Ekonom pro rozvinuté ekonomiky společnosti ING James Smith uvedl, že recesi „nelze vyloučit“, ale že se zdá, že ekonomika „stále roste, i když jen nepatrně“.

Hlavní ekonom britské prognostické společnosti Capital Economics Paul Dales naznačil, že červencové statistiky mohou znamenat začátek „mírné recese“. Dodal k tomu, že očekává, že Bank of England naposledy zvýší úrokové sazby z 5,25 % na 5,5 %. Tím ještě trochu růst ekonomiky přiškrtí.

Krocení inflace

Centrální banka zvyšuje sazby ve snaze kontrolovat tempo růstu spotřebitelských cen, tzv. inflaci. Ekonomická teorie říká, že tím, že si lidé budou půjčovat peníze dráž, budou mít zároveň méně přebytečné hotovosti na utrácení. To znamená, že domácnosti budou nakupovat méně věcí a růst cen se tímto poklesem poptávky postupně zmírní. Zvyšování sazeb se ale musí pořádně zvážit. A to protože příliš agresivní nárůst sazeb by mohl způsobit recesi celé ekonomiky.

Inflace ve Velké Británii za 12 měsíců do července klesla na 6,8 %. Její úroveň je stále více než trojnásobkem dvouprocentního cíle banky. Britské domácnosti se podobně jako v Česku v poslední době potýkají s vyššími cenami všeho – od potravin až po energie.

Vzhledem k tomu, že úrokové sazby na hodnotě 5,25 % jsou v Británii nejvyšší za posledních 15 let, náklady na půjčky včetně úvěrů jako jsou hypotéky prudce vzrostly. Lidé s úsporami by z toho mohli těžit a dosáhnout lepšího zhodnocení svých peněz, než při nízké inflaci.