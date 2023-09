Ztráta konkurenceschopnosti a zájem o české vládní dluhopisy aneb souhrn 37. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

blíží se období babího léta a to znamená, že další turistická sezona je za námi. Letos byla pro Čechy neobvyklá zejména v tom, že kamkoliv jsme vyrazili, vůbec poprvé v novodobé historii to pro nás bylo levnější. Ať už jde o ceny v Německu, jižní Francii, Itálii, nebo v tom námi oblíbeném Polsku. Český turista v zahraničí si tak mohl letos připadat jako německý turista v posledních třech dekádách u nás. Ovšem jeden negativní trend v této sezoně zesílil. A to je zpoplatňování turisticky exponovaných míst. Města bojující s tzv. overturismem se snaží různými způsoby znepříjemňovat život cestovatelům nebo na nich pořádně vydělat. Posledním příkladem jsou italské Benátky, které od příštího roku zavedou daň pro jednodenní turisty. Zahraniční cesty se tím jen prodraží. Uvidíme, zda tento trend dorazí i do naší kotliny. Některá hojně navštěvovaná města o podobných poplatcích také uvažovala, ovšem s letošní slabší sezonou tyto názory spíše utichly. Až na Prahu.

Jan Strouhal

zástupce šéfredaktora Peak.cz

Ministerstvo prodalo státní dluhopisy za 9,2 mld. Kč



Ministerstvo financí podle plánu prodalo státní dluhopisy za 9,2 mld. Kč. Investoři přitom byli ochotni jich nakoupit o polovinu víc, než jich ministerstvo umístilo na trh. Vyplývá to z údajů České národní banky, která aukci zajišťovala. Podle odborníků už ministerstvo prodejem dluhopisů pokrylo zhruba čtyři pětiny své celoroční výpůjční potřeby.

Ani Boeing nebo Airbus. Akciím výrobců letadel vládne Primoco UAV

Akcie českého výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV za poslední rok rostly bezmála na dvojnásobek. Firma s továrnou v pražském Radotíně výnosem svých cenných papírů překonala i taková jména, jako je Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman či Leonardo. První prototyp nyní úspěšného letadla One 150 vznikl před pouhými osmi lety a prodeje sériového modelu se dlouho počítaly v jednotkách kusů ročně. Výrazný průlom přišel s válkou na Ukrajině.

Inflace na Slovensku zvolnila



Meziroční míra inflace na Slovensku v srpnu zvolnila na 8,9 % z červencových 9,7 %. Tempo růstu spotřebitelských cen zpomalilo šestý měsíc v řadě a bylo nejnižší od loňska. Informoval o tom slovenský statistický úřad. Slovensko má vyšší inflaci než Česká republika.

Toyota v Kolíně plně obnoví výrobu

Výroba v kolínské automobilce Toyota Motor Manufacturing se téměř po čtyřech týdnech plně obnoví. Auta se v Kolíně přestala vyrábět 22. srpna, závod přijde o 19 dní výroby. Důvodem odstávky byly chybějící plastové díly, které dodává společnost Novares CZ Zebrak. Její výrobní a skladovací prostory v Žebráku na Berounsku zničil v polovině srpna rozsáhlý požár.

EK neuspokojily ústupky Microsoftu

Evropská komise má v úmyslu předložit oficiální stížnost na praktiky americké softwarové společnosti Microsoft v souvislosti s její aplikací pro videokonferenční hovory Teams. Neuspokojil ji totiž plán Microsoftu oddělit aplikaci od sady kancelářského softwaru Office, kterým chtěl podnik rozptýlit obavy z porušování pravidel hospodářské soutěže.

Firmy přesměrovávají investice z Číny do Indie



Americké a evropské podniky přesměrovávají investice z Číny do jiných rozvíjejících se zemí, a to zejména do Indie, za kterou následují Mexiko, Vietnam a Malajsie. Vyplývá to podle agentury Reuters ze zprávy výzkumné společnosti Rhodium Group. Přesměrovávání investic podtrhuje obavy západních podniků ohledně podnikatelských podmínek, hospodářského růstu a politické situace v Číně, píše Reuters.

Zuckerberg, Gates, Musk řešili v americkém Senátu umělou inteligenci

Zákonné regulace umělé inteligence (AI) jsou potřeba, ale neměly by vznikat ve spěchu, prohlásil po setkání s šéfy největších amerických technologických firem vůdce většiny v americkém Senátu, demokrat Chuck Schumer. Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bill Gates a 19 dalších podnikatelů strávili s americkými senátory několik hodin. Musk jednání označil za historické a za službu lidstvu, někteří politici naopak kritizovali fakt, že se konalo za zavřenými dveřmi.

V továrně Volkswagenu v německém Cvikově hrozí propouštění



V továrně německého automobilového koncernu Volkswagen ve východoněmeckém městě Cvikov hrozí v důsledku slabé poptávky po elektromobilech rušení pracovních míst. Informovala o tom agentura DPA. Podle jejích informací se jedná o tom, že továrna nebude prodlužovat zaměstnancům smlouvy uzavřené na dobu určitou. V počáteční fázi by se to mohlo na konci října dotknout několika stovek lidí. Továrna celkově zaměstnává kolem 10 700 lidí. Smlouvu na dobu určitou má přes 2000 lidí, kterým by v dohledné době mohlo v závislosti na vývoji podmínek na trhu hrozit ukončení pracovního poměru, píše DPA.

Hospodářský vývoj v Německu brzdí oživení české ekonomiky



Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Zároveň ale s poklesem německé ekonomiky při kalkulacích výhledu české ekonomiky počítají. Svaz německého průmyslu (BDI) zhoršil výhled ekonomiky na letošní rok a nově v Německu očekává propad hrubého domácího produktu o 0,4 procenta.

Trikaya zahájila výstavbu Čtvrti Pod Hády v Brně



Slavnostním poklepáním na základní kámen byla symbolicky zahájena výstavba dlouho očekávané Čtvrti Pod Hády v brněnské městské části Maloměřice a Obřany. Rozsáhlý projekt v místě brownfieldu po zchátralé továrně Ergon začala realitní skupina Trikaya připravovat v roce 2010. Celková investice přesáhne čtyři miliardy korun. „Zájemci si budou moci už brzy koupit byty ve skvělé lokalitě na dosah přírody,“ sdělil na slavnostní akci Dalibor Lamka, výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti Trikaya.

Exportéři: Česko ztrácí konkurenceschopnost

Česká republika podle Asociace exportérů v posledních měsících rychle ztrácí konkurenceschopnost. V otevřeném dopise premiérovi Petru Fialovi proto vyzvala k tomu, aby vláda stanovila dlouhodobou ekonomickou vizi a urychlila budování dálniční či železniční sítě, změny v energetice, datové infrastruktuře nebo školství. Česko podle asociace potřebuje akční vládu, která se shodne na základních principech.

Česku hrozí slabý růst spojený s vyšší inflací



České ekonomice hrozí, že se v příštích letech bude potýkat se slabým hospodářským růstem a s vyšší inflací, než na jakou byla zvyklá v období před pandemií. Na setkání s novináři to uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Země trpí strukturálními problémy, zejména se jedná o zamrzlý trh práce, vysokou byrokracii nebo nahromaděný vnitřní dluh.

Spotřeba plynu v evropském průmyslu zůstane nižší



Spotřeba plynu v evropském průmyslu zůstane přibližně o 20 % nižší, než byla v roce 2021, odhaduje společnosti S&P Global Commodity Insights. Evropští výrobci totiž loni kvůli dopadům energetické krize v Německu omezili výrobu. Přetrvávající škrty jsou pak známkou toho, že se v průmyslu začíná projevovat hlubší krize, doplnila agentura Bloomberg.

Automobilka Volvo Cars chce zvýšit kapacitu továrny na Slovensku



Švédská automobilka Volvo Cars plánuje zdvojnásobit původně ohlášenou výrobní kapacitu své připravované továrny na východě Slovenska, kde bude vyrábět elektromobily. To by znamenalo, že kapacita závodu dosáhne půl milionu vozidel ročně. Vyplývá to z investičního záměru, který skupina Volvo předložila slovenským úřadům. Automobilový průmysl je už teď hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které je v přepočtu na obyvatele největším výrobcem aut na světě.

Inflace v USA stoupla



Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech se v srpnu zvýšilo na 3,7 % z červencových 3,2 %. Ve čtvrteční zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Nárůst inflace je výraznější, než očekávali analytici. Zároveň je to největší nárůst za více než rok. Vyšší jsou ceny energií i mnoha výrobků. Takzvaná jádrová inflace vyšla ale nižší, než se čekalo. To by podle analytiků mohlo americkou centrální banku přimět, aby ponechala příští středu úrokové sazby beze změny.

Čína odmítla, že zakazuje nákup zahraničních telefonů



Čína nevydala zákaz nákupu a používání zahraničních značek telefonů, uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Reagovalo na zprávy v médiích, podle nichž některé vládní úřady a firmy nařídily zaměstnancům, aby přestali v práci používat telefony iPhone od společnosti Apple. Americká technologická společnost je z hlediska tržeb a výroby na Číně do značné míry závislá.

Průmyslová výroba v zemích EU v červenci klesla



Průmyslová výroba v zemích EU v červenci podle sezonně přepočtených údajů klesla ve srovnání s předchozím měsícem o 1,1 %. V červnu naopak o 0,4 % vzrostla. Podíl měl na tom hlavně pokles výroby kapitálového a spotřebního zboží. Uvedl to evropský statistický úřad Eurostat. V České republice se výroba snížila o 2,6 % po růstu o 1,4 % v červnu.

ČNB: Platební bilance skončila schodkem 30,4 mld. Kč

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí České ekonomiky se zahraničím, skončil v druhém čtvrtletí schodkem 30,4 mld. Kč. Předběžné údaje zveřejnila Česká národní banka (ČNB). Loni ve stejném období vykázala bilance deficit 85,2 mld. Kč. ČNB zároveň revidovala výsledky platební bilance za první čtvrtletí, podle aktualizovaných dat tehdy běžný účet skončil v přebytku 34,1 mld. Kč, v červnu centrální banka uváděla přebytek 39,6 mld. Kč.

EK zahájila vyšetřování dotací čínským výrobcům elektromobilů



Evropská komise oznámila, že zahájila vyšetřování dotací poskytovaných výrobcům elektromobilů v Číně. Uvedla to předsedkyně Ursula von der Leyenová ve výročním projevu o stavu Unie v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

BP chce v Německu investovat miliardy eur



Britský ropný gigant BP hodlá v Německu do konce desetiletí investovat až deset mld. eur do nízkouhlíkových paliv, obnovitelných zdrojů energie a nabíjení elektromobilů. Chce konkurovat místním firmám vzhledem k tomu, že soutěž v oblasti energetické transformace největší evropské ekonomiky se vyostřuje.

V USA začal soud se společností Google



Ve Spojených státech začal soudní proces se společností Google kvůli podezření ze zneužívání postavení na trhu. Za účasti mnoha svědků bude trvat deset týdnů, informovaly tiskové agentury. Proces je důležitý pro vládu amerického prezidenta Joea Bidena, která se staví do role zastánce hospodářské soutěže, ale má problémy přesvědčit o svém názoru soudy.

Evropský balíček pro malé a středně velké podniky



Evropská komise představila nový balíček opatření, která mají usnadnit život malým a středně velkým firmám. Ty v posledních letech zasáhlo množství krizí, od pandemie covidu-19 přes vyšší náklady na energie způsobené ruskou válkou proti Ukrajině až po zvyšující se inflaci. Jedním z hlavních předložených pravidel je návrh nařízení o opožděných platbách v obchodních transakcích. Má pomoci zajistit, aby podniky získávaly své peníze včas.

Zahraniční investice v Německu byly nejnižší za 20 let



Přímé zahraniční investice v Německu byly v letošním prvním pololetí nejnižší téměř za 20 let. Jejich objem klesl na 3,5 mld. eur z 34,1 mld. eur před rokem. Vyplývá to z dat, která zveřejnila spolková centrální banka. Údaje poukazují na ztrátu atraktivity země jako místa pro podnikání, uvedl německý ekonomický institut (IW).

Experti: Zrušení úročení rezerv bank u ČNB zdraží úvěry



Zrušení úročení povinných minimálních rezerv bank u České národní banky, které centrální banka oznámila minulý týden ve čtvrtek, povede ke zdražení úvěrů nebo snížení úročení vkladů klientů. Uvedli to analytici, které oslovila ČTK. Banky tak podle nich přijdou o miliardy korun. Analytik z XTB Tomáš Cverna odhadl, že pět největších bank v ČR kvůli tomuto kroku přijde celkem o více než půl miliardy korun měsíčně.

EK zhoršila odhad růstu evropské ekonomiky



Evropská komise zhoršila výhled vývoje ekonomiky EU na letošní i příští rok. Nově očekává, že hrubý domácí produkt se v letošním roce zvýší o 0,8 %, zatímco na jaře čekala růst o procento. Inflace však bude nadále zvolňovat a trh práce zůstane v dobré kondici. Komise to uvedla ve své letní makroekonomické prognóze. Německá ekonomika, která je největší v Evropě, ale podle komise letos klesne. Odhad růstu na příští rok komise snížila o 0,3 procentního bodu na 1,4 %. Loni ekonomika EU vykázala růst o 3,4 %.

Meziroční inflace v srpnu klesla na 8,5 procenta



Tempo meziroční inflace v ČR opět kleslo, spotřebitelské ceny v srpnu stouply o 8,5 procenta, v červenci byly meziročně vyšší o 8,8 procenta. Meziročně růst cen zpomalil ve většině oddílů spotřebního koše. Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,2 procenta, zdražily zejména pohonné hmoty. Údaje v pondělí zveřejnil Český statistický úřad.