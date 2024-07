Chrenek možná zachrání Liberty Ostrava; Síkela kandidátem na eurokomisaře a příval firemních výsledků aneb souhrn 30. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento pátek oficiálně začínají Letní olympijské hry 2024. Zajímavostí je, že přesně po sto letech zažívají návrat do Paříže, kde tehdy ještě pod taktovkou „otce zakladatele moderních her“ Pierra de Coubertina proběhly již v letech 1900 a právě 1924. Sportovní fanoušci se již těší na podporu svých oblíbenců s vidinou, že právě oni získají nějaký ten cenný kov. Poradenská společnost Deloitte na to již poněkolikáté připravila predikční model. (Češi by podle něj měli přivézt 11 medailí.) Buď jak buď přejme všem sportovcům fair play zápolení (těm našim i trochu toho štěstíčka). A nemělo by se zapomínat na to, že při antických olympiádách vždy utichaly zbraně, což se v současné moderní době asi čekat nedá…

Chrenek možná zachrání Liberty Ostrava?

Skupina Moravia Steel – Třinecké železárny miliardáře Tomáše Chrenka má zájem o rychlé převzetí celé druhovýroby Liberty Ostrava. Apeluje na její zaměstnance, aby zatím nepodávali výpovědi. Skupina to uvedla v prohlášení, které vydala po jednání s představiteli vlády o strategii výroby oceli v České republice. Má i strategický plán budoucího využití areálu prvovýroby ostravské huti.

Síkela eurokomisařem?

Vládním kandidátem na příštího českého eurokomisaře je ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Kabinet ho vybral jednomyslně na dnešním zasedání, řekl novinářům po jednání premiér Petr Fiala (ODS). Síkela podle Fialy dlouhodobě prokazuje své kompetence a při českém předsednictví ukázal, že dokáže řešit problémy na evropské úrovni. Je to relevantní kandidát s prokázanou praxí ze soukromé sféry i politiky, doplnil premiér.

Finální podoba nových Dukovan do konce roku

Finální návrh financování stavby dvou jaderných bloků v Dukovanech by měl být dokončen ještě letos. Vláda by pak smlouvu s vítězným dodavatelem, kterým se stala korejská firma KHNP, měla dostat na přelomu února a března příštího roku. Uvedl to mluvčí energetické společnosti ČEZ Ladislav Kříž. Náklady na dva bloky při aktuálně preferované výstavbě dvou reaktorů jsou při současných cenách 400 miliard korun. Půjde o největší zakázku novodobého Česka.

Harrisová lepší šancí pro Evropu

Americký prezident Joe Biden oznámil, že odstupuje boje o obhajobu své funkce. Chce se nyní soustředit na zbytek mandátu, který mu končí v lednu 2025. Šéf Bílého domu v příštích dnech promluví k národu, již ale podpořil současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou jako možnou kandidátku na prezidentku. Ta je pro Evropu vhodnější uchazečkou než kandidát republikánů Donald Trump, jelikož je u ní nižší pravděpodobnost celních válek. Trumpovo zvolení by zřejmě přineslo vyšší inflaci. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Americké akciové trhy ale podle nich očekávají spíše vítězství Trumpa.

Strnad znovu přihodil za Vistu Outdoor

Společnost Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada přistoupila na další zvýšení částky, kterou zaplatí za divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group americké firmy Vista Outdoor. Cena se zvýší o dalších 50 milionů na celkových 2,15 miliardy dolarů. Vista to v pondělí oznámila v tiskové zprávě. O transakci by měli 30. července hlasovat na mimořádné valné hromadě akcionáři Visty.

Důvěra v ekonomiku ČR v červenci klesla

Důvěra v českou ekonomiku v červenci meziměsíčně klesla podle ČSÚ o 2,9 bodu na 95,1 bodu. Proti předchozímu měsíci jsou pesimističtější spotřebitelé i podnikatelé, zejména v průmyslu. V meziročním srovnání je celková důvěra vyšší, před rokem byla na hodnotě 91,7 bodu. Mezi podnikateli se důvěra v prvním prázdninovém měsíci snížila o 2,9 bodu na 94,5 bodu. Podle statistiků za tímto zhoršením ekonomického sentimentu stáli především podnikatelé v průmyslu.

Skládací iPhone na obzoru

Americká společnost Apple zvažuje, že v roce 2026 představí skládací iPhone. Uvedl to server The Information s odvoláním na dvě osoby obeznámené s touto záležitostí. To by mohlo představovat zásadní přepracování hardwarového designu nejoblíbenějšího produktu Applu. Podle zdrojů projekt takového telefonu iPhone postoupil z fáze pouhých úvah. Společnost oslovila dodavatele v Asii, aby pro zařízení vyrobili komponenty.

Důsledky globálního výpadku IT

Nedávný globální technologický výpadek IT systémů zasadil další ránu už tak křehkým dodavatelským řetězcům a může zvýšit inflaci. Letecká přeprava byla nejvíce postiženou s tisíci zrušenými nebo zpožděnými lety, což znamenalo zpoždění v dodávkách zboží a zvýšení nákladů. Výpadek tak způsobil ohromné ztráty mnoha společnostem, ale světovou ekonomiku nevykolejil.

Americká ekonomika povyskočila

Tempo růstu americké ekonomiky v druhém čtvrtletí výrazně stouplo. Hrubý domácí produkt se v celoročním přepočtu zvýšil o 2,8 %, zatímco růst v prvních třech měsících roku činil 1,4 %. V prvním odhadu to uvedlo americké ministerstvo obchodu. Analytici podle agentury Reuters v průměru očekávali, že HDP za duben až červen vzroste v přepočtu na celý rok o dvě procenta. Jejich odhady se pohybovaly od 1,1 % po 3,4 %.

Nový uchazeč o Mattel

Soukromá investiční společnost L Catterton, kterou podporuje luxusní gigant LVMH, oslovila výrobce hraček Mattel s nabídkou na převzetí. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Mattel vyrábí mimo jiné panenky Barbie nebo autíčka Hot Wheels. Podle zdrojů by tento krok mohl přimět další případné zájemce, aby zvážili své nabídky. Může mezi nimi být i konkurenční výrobce hraček Hasbro, který poté, co se dozvěděl o zájmu L Catterton, jedná o tom, jestli by také neměl předložit nabídku, dodaly zdroje. Firmy Hasbro a Mattel již v minulosti neúspěšně jednaly o fúzi.

Nejvíce kapitálu v českých firmách ovládají Němci

Firmy a fyzické osoby z Německa jsou největšími zahraničními vlastníky českých společností z hlediska objemu ovládaného kapitálu v základním jmění. Po třech letech z prvního místa odsunuli majitele z Lucemburska. Za nimi s odstupem následují Nizozemci. Mezi roky 2023 až 2024 si výrazněji polepšil čínský a slovenský kapitál. Informovala o tom poradenská společnost Dun & Bradstreet.

Ether do každého portfolia

Ve Spojených státech se v úterý začalo obchodovat s etherovými spotovými ETF. Druhá nejpopulárnější kryptoměna se tak otevírá širšímu spektru zájemců. Nové burzovně obchodované fondy jsou spravovány společnostmi BlackRock, Fidelity, Invesco nebo Grayscale.

Stát podpoří investice do dostupných bytů

Vláda schválila program na podporu investic obcí a krajů do dostupných nájemních bytů. Žádosti o peníze bude možné podávat na Státním fondu podpory investic (SFPI) v říjnu, do poloviny roku 2026 v něm bude připraveno sedm miliard korun. Dalších 3,5 miliardy korun by měla od příštího roku uvolňovat Národní rozvojová banka, řekl po jednání kabinetu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Zemřel ekonom Karel Dyba

Ve věku 83 let zemřel ekonom a ministr hospodářství z vlád Václava Klause z počátku 90. let, pozdější stálý představitel České republiku při OECD Karel Dyba. Profesor pro hospodářskou politiku na Vysoké škole ekonomické v Praze zemřel v pondělí.

Rockaway Capital jde ještě víc do knížek

Skupina Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta kupuje společnost Pemic Books, předního českého distributora a prodejce knih. Plánovanou akvizici posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Cenu obchodu společnosti nezveřejnily. Seznam Zprávy dnes uvedly, že podle odborníků by se mohla vyšplhat na 600 mil. Kč. Rockaway Capital v roce 2015 získala Euromedia Group, jednoho z největších vydavatelů a distributorů knih v České republice, který provozuje také síť knihkupectví Luxor.

Onsemi má deal s VW

Americký výrobce čipů onsemi, který působí i v ČR, uzavřel víceletou smlouvu s automobilovou skupinou Volkswagen na dodávky polovodičových modulů pro elektromobily. Onsemi, která nedávno oznámila rozšíření výroby v Rožnově pod Radhoštěm, se stane hlavním dodavatelem kompletního výkonového systému do trakčních střídačů pro vozy nové generace německého koncernu, pod který patří i Škoda Auto.

Globální výpadek postihl necelé procento zařízení

Globální výpadek IT systémů, spojený s aktualizací bezpečnostního softwaru od firmy CrowdStrike, postihl 8,5 mil. zařízení s operačním systémem Windows, tedy méně než jedno procento ze všech zařízení s Windows, odhadla dnes firma Microsoft v příspěvku na svém blogu.

Novinka mezi zaměstnaneckými benefity?

Jak pečovat o své zaměstnance, aby byli spokojení jak v pracovním, tak i osobním životě? Otázka, kterou si občas klade každý, kdo se ve firmách stará o motivaci zaměstnanců. NN od začátku července nabízí nové revoluční životní pojištění NN Orange Benefit, kterým rozšiřuje paletu zaměstnaneckých benefitů pro firmy. Jeho unikátnost tkví v tom, že dokáže pokrýt hlavní životní rizika zaměstnance – včetně závažné invalidity nebo nesoběstačnosti s doživotní rentou na dlouhodobou péči – i maximalizovat úsporu na daních, protože celé pojistné je daňově uznatelné.

Seyfor posiluje na jihu Evropy

Seyfor, jeden z největších evropských dodavatelů ICT řešení, rozšiřuje své aktivity napříč celou Evropou a kupuje 70% podíl M&I Systems Co. Společnost se sídlem v Srbsku je lídrem regionálního trhu ERP systémů a má prostřednictvím 100% vlastněné dceřiné společnosti velmi silnou pozici v jihovýchodní Evropě. Je dlouhodobým partnerem nejvýznamnějších hráčů v oboru jako například SAP, Salesforce, IBM, Microsoft, Celonis a Software AG, Asprova and Aforza a její silná a loajální diverzifikovaná zákaznická základna čítá více než 400 zákazníků ze segmentu středních a velkých firem. V oblasti ERP systémů je dominujícím lídrem v Srbsku s významným přesahem byznysu do celého Balkánu.

Příval firemních výsledků nekončí:

Potěšily: Moneta Money Bank; Alphabet; Logitech International; Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli; Bando de Sabadell; Akzo Nobel; Comcast; General Electric; Lockheed Martin; General Motors; Kimberly-Clark; Coca-Cola; Philip Morris International; Freeport-McMoRan; Spotify; Banco Santander; BNP Paribas; LVHM; UniCredit; Iberdrola; Repsol; Boston Scientific; Sanofi; Lloyds Banking Group; BE Semiconductor Industries; Unilever; British American Tobacco; Hyundai; Roche Holding; Honeywell International; Hasbro; Southwest Airlines; American Airlines Group; Harley Davidson; AbbVie; Skupina Nova; SAP

Spíše zklamaly: Tesla; Deutsche Bank; Ryanair; Verizon Communications; United Parcel Service; AT&T; General Dynamics; Aston Martin; TotalEnergies; Anglo American; Nestlé; Stellantis; Wienerberger; Moravia Steel; UPS.