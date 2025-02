Nové levnější iPhony míří na trh; index PX se poprvé podíval nad 2000 bodů a Microsoft má nový kvanto-čip aneb souhrn ekonomických událostí 8. týdne 2025

Milé čtenářky, milí čtenáři,

jedno japonské přísloví praví, že „lež se stane pravdou jen tehdy, když jí chce člověk věřit.“ A přesně tento dojem mám z prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu Ukrajiny, či jejího prezidenta Volodymyra Zelenského. Podle Trumpa je Zelenskyj diktátorem, Ukrajinci si podle aTrumpa neměli začínat a při vyjednáváních USA s Ruskem je prý ukrajinský prezident zbytečný. Bohužel z těchto slov mrazí a člověk si říká, co vlastně svými velkohubými a lživými slovy Trump sleduje. Má být pochlebování Rusku a Putinovi cestou, jak čelit Číně? Nebo si domluvil Trump s Putinem nějaký jiný obchod? Nebo jsou to jen prostředky světící účel v podobě ukončení války, jímž se Trump chlubil v předvolební kampani, a domnívá se, že válku lze ukončit za každou cenu? Tedy cenu, kterou rozhodně nebude platit Trump, který by na případné dohodě o příměří asi nejradši ještě něco trhnul? Uvidíme tedy, co nám „mírová jednání“ přinesou, ale Ukrajinci zatím stále brání zemi před ruskými vojsky. A již římský filozof a státník před více než dvěma tisícovkami let prohlásil, že „mír se sjednává vítězstvím, nikoli ujednáním.“

Index PX poprvé nad 2000 body

Pražská burza se poprvé ve své historii dostala přes hranici 2000 bodů. Index PX během úterý posílil o 0,54 % na 2003,21 bodu. Pomohly mu především akcie energetické společnosti ČEZ a Erste Bank. Aktivita na trhu byla vysoká, celkový objem obchodů byl téměř 1,1 mld. Kč. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Už minulý týden v úterý 11. února padla předchozí rekordní hodnota indexu pražské burzy z konce října roku 2007.

Nové levnější iPhony jdou na trh

Apple ve středu uvedl na trh iPhone 16e, nový cenově dostupný model, který nahrazuje řadu SE a přináší výkonný čip A18 s podporou Apple Intelligence. S nižší cenou cílí na uživatele v cenově citlivých regionech, jako je Evropa a Čína. Novinka, která přichází s cenovkou 599 USD, nabízí prémiové funkce včetně výkonného čipu A18, jenž umožňuje běh Apple Intelligence a integraci nástrojů jako ChatGPT. iPhone 16e zároveň odstraňuje fyzické tlačítko Domů a přechází na technologii FaceID.

Microsoft má nový kvantový čip

Společnost Microsoft představila svůj první kvantový čip s názvem Majorana 1, který zahrnuje osm topologických qubitů. Společnost tvrdí, že pro vytvoření tohoto čipu musela objevit nový stav hmoty, který nazývá topologický. Průlom je výsledkem téměř 20letého výzkumu v oblasti kvantové výpočetní techniky. Majorana 1 využívá indium arsenid, který funguje jako polovodič, a hliník jako supravodič. Vývoj exotických částic a s nimi spojeného topologického stavu hmoty vyžadoval extrémní přesnost, kdy materiály musely být nanášeny atom po atomu, aby bylo dosaženo dokonalého uspořádání.

Musk představil novou verzi své AI

Elon Musk spustil Grok 3, nejnovějšího chatbota svého startupu xAI, a označil ho za „nejchytřejší umělou inteligenci na světě“. Grok 3 představuje výrazný pokrok oproti předchozí verzi Grok 2, a to nejen díky vyššímu výpočetnímu výkonu, ale i schopnosti lépe porozumět lidské komunikaci a tvořivě reagovat. Při demonstraci chatbot řešil v reálném čase složité fyzikální úlohy včetně výpočtu meziplanetární trajektorie. Zpočátku bude přístup k této pokročilé AI exkluzivní pro předplatitele Premium Plus na platformě X. Později bude k dispozici i nový model předplatného Super Grok. Novinkou je i hlasová interakce.

Další Trumpova cla jdou proti autům, farmakům a polovodičům

Americký prezident Donald Trump oznámil záměr uvalit cla ve výši přibližně 25 % na dovoz automobilů, polovodičů a farmaceutických výrobků. Tento krok je součástí jeho snahy restrukturalizovat globální obchod. Cla na automobily by mohla vstoupit v platnost 2. dubna, zatímco ta na farmaceutické produkty a polovodiče budou zavedena postupně, s cílem dosáhnout 25% nebo vyšší sazby. Trump uvedl, že současné tarify jsou nespravedlivé, Evropská unie například uplatňuje 10% clo na dovoz automobilů, zatímco USA pouze 2,5%. Nová cla se budou týkat také produktů z oceli a hliníku.

Metr čtvereční bytu za 110 tisíc?

Trend růstu ceny bytů za metr čtvereční pokračoval v České republice i v posledním čtvrtletí loňského roku. Průměrná cena vzrostla o 5,8 % na 110 100 Kč za metr čtvereční, ačkoli ceny prodaných nemovitostí ve většině českých krajů v pozorovaném období klesaly. Vyplývá to z dat žebříčku Deloitte Real Index, který pravidelně vydává poradenská společnost Deloitte.

Česko chce mírnit emisní sankce

Česko navrhlo Evropské komisi zmírnění požadavků na snížení emisí pro nově vyráběná auta. Nově by neměly vykazovat plnění emisních limitů každý rok, ale v pětiletém období. Případné sankce za nesplnění cílů by se také vyměřovaly až po 5 letech, tedy po roce 2029. V rámci tohoto pětiletého období by se měly emise snížit o 15 procent, uvedl na tiskové konferenci ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Obří samurajský úvěr pro EPH v Japonsku

Energetický a průmyslový holding (EPH), přední evropská multisektorová společnost, úspěšně navýšila svůj debutový japonský termínovaný úvěr (takzvaný samurajský úvěr) v celkové výši 80 mld. japonských jenů, tedy v přepočtu 528 mil. USD. Jedná se o největší debutovou samurajskou transakci pro korporátního příjemce s globální působností od doby světové finanční krize. Samurajský úvěr je převážně úvěr denominovaný v japonských jenech poskytovaný v Japonsku jinou než japonskou společností. Tyto úvěry jsou pro poskytovatele atraktivní tím, že umožňují přístup k velkému počtu japonských investorů.

Tržby e-shopů porostou

Útraty českých domácností v on-line obchodech letos dále porostou, meziročně o 5% až o 8 %. Tempo růstu nicméně zpomalí z dvojciferných hodnot z loňského roku. E-shopy se letos musejí připravit na další regulace vedoucí k ochraně osobních údajů, poroste důraz na personalizaci nabídky. Podle odhadu PPC Profits bude pokračovat i trend segmentace trhu a specializace e-shopů na úzké oblasti.

Když ji lidé milují…

Nápojářské skupině Kofola loni stouply tržby meziročně o 30,1 % na 11,31 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy EBITDA jí podle předběžných hospodářských výsledků vzrostl o 49,6 % na 1,87 mld. Kč, což bylo dosud nejvíce. Kofola to uvedla v tiskové zprávě. Výsledky podle ní potvrzují sílu celé skupiny, jejích značek i schopnost reagovat na měnící se podmínky na trhu.

Slibný start hypoték?

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypotéky za 22,6 mld. Kč, což je proti prosinci pokles o pět procent. Nové úvěry bez refinancování klesly podobným tempem na 18,7 mld. Kč. Úrokové sazby v lednu pokračovaly v nepatrném poklesu a snížily se v průměru ze 4,80 % na 4,78 % . Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Zadlužení Čechů se prohlubuje

Zadlužení obyvatel Česka v loňském roce vzrostlo o 8,9 % na 3,6 bil. Kč. Loni se také poprvé po 10 letech meziročně zvýšil objem nespláceného dluhu na bydlení, a to o tři procenta. Vyplývá to z údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, které vydala společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Objem dluhu z úvěrů na bydlení meziročně vzrostl o 9,4 % na 2,99 bil. Kč. Jde o nejvyšší nárůst od dosud rekordního přírůstku v roce 2021, ukazují data.

ČBA: Růst ekonomiky budou ohrožovat obchodní války

Česká bankovní asociace (ČBA) očekává letos hospodářské oživení, když hrubý domácí produkt (HDP) vzroste o 2,1 % po loňském 1 %. Příští rok by měl růst zrychlit na 2,4 %. Riziko pro českou ekonomiku ale představují obchodní války, které by mohly růst zpomalit o 0,3 procentního bodu ročně, uvedla dnes asociace ve své prognóze. Inflace by letos měla zůstat na loňské úrovni a za celý rok dosáhnout 2,4 %, v příštím roce zvolnit na 2,2 %.

WOOD & Company rozšiřuje slovenské portfolio

Skupina WOOD & Company oznámila akvizici významného retail-office komplexu v bratislavské části Nove Mesto od skupiny CPI Europe. WOOD tímto krokem rozšiřuje své portfolio o komplexní aktivum zahrnující nákupní centrum VIVO!, dvě administrativní budovy myhive s celkovou pronajímatelnou plochou 70 000 m² a pozemek s rozlohou 3 200 m² určený na potenciální rezidenční development. Skupina WOOD & Company už úspěšně spravuje nákupní centrum Aupark Bratislava.

Do Snuggs vstupuje pravnuk Tomáše Bati

Česká společnost Snuggswear, která stojí za největší evropskou značkou menstruačních kalhotek Snuggs, získala v rámci nového investičního kola 130 mil. Kč. Investici poskytla nizozemská skupina TripleB, která tím navýšila svůj podíl ve firmě nad 50 % a získala nad ní kontrolu. TripleB má s Českem užší vazby, než se na první pohled zdá – kromě Snuggs investovala i do značky Freshlabels a stojí za ní Thomas Archer Baťa, pravnuk zakladatele světoznámé značky Baťa. Snuggswear zároveň oznámila, že v loňském roce poprvé dosáhla provozního zisku EBITDA. Zakladatelé společnosti však zůstávají v jejím vedení a pokračují v dalším rozvoji značky.

Portu si pochvaluje start DIP

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) překonal v prvním roce svého fungování očekávání, když dosáhl 116 tisíc založených účtů, což je o polovinu více než u doplňkového penzijního spoření (DPS) ve stejném období. Klienti Portu v něm mají zainvestováno přes 2,4 mld. Kč. DIP se tak stává atraktivní alternativou k tradičnímu penzijnímu spoření nabízející větší flexibilitu, potenciálně vyšší výnosy a často i nižší poplatky.

Trojitá skládačka Huawei jde do světa

Čínský výrobce mobilních telefonů Huawei pokračuje ve své snaze o návrat na světové trhy. Naposledy představil Mate XT, první třídílný skládací smartphone. Přístroj bude stát 3 499 eur a je již dostupný v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Huawei se v poslední době úspěšně vrací na čínský trh, a nyní se snaží tento růst zopakovat i v zahraničí, kde jeho podnikání v minulých letech utrpělo kvůli americkým sankcím. Mate XT je klíčovou součástí této strategie a představuje krok vpřed v oblasti skládacích telefonů, které se stávají stále populárnější kategorií mezi spotřebiteli.

Coca-Cola nabídne i prebiotickou limonádu

Společnost Coca-Cola oznámila uvedení své vlastní prebiotické limonády pod značkou Simply Pop. Je to reakce na rostoucí popularitu nápojů podporujících zdraví střev, kterým dosud dominovaly značky Olipop a Poppi. Simply Pop se začne prodávat na vybraných trzích na západním pobřeží USA a v jihovýchodní části země koncem února. Prebiotické limonády ale zažívají boom – kategorie nápojů na podporu trávení vzrostla z 197 mil. USD v roce 2020 na přibližně 440 mil. USD v roce 2024. Přesto jde o zlomek obrovského trhu s limonádami v hodnotě několika miliard dolarů.

BP zvažuje prodej Castrolu

Britská společnost BP se podle informací agentury Bloomberg zabývá možností prodeje své divize maziv Castrol, která působí ve více než 150 zemích a dodává produkty automobilovému, námořnímu, průmyslovému, leteckému a energetickému sektoru. Hodnota možného obchodu se odhaduje na 10 mld. USD. Prodej Castrolu je jednou z možností, které BP zvažuje v rámci širší strategie přehodnocení svého portfolia. Mezi aktivy doporučenými k prodeji figuruje Castrol také na seznamu investiční společnosti Elliott Management, která minulý týden získala 5% podíl v BP a tlačí na radikální změny ve strategii firmy.

Vodafone boduje s roamingem na den

Služba Roaming na den, která je ideální pro cesty mimo EU, se rozšiřuje o další země jako třeba Čínu, Tunisko a Vietnam. Díky službě lze i ve velmi vzdálených destinacích v zahraničí za pevný denní poplatek bezstarostně volat i odesílat SMS a připravený je také balík mobilních dat. Vodafone zároveň na začátku roku navýšil datové objemy, které mohou lidé vyžívat u svých neomezených tarifů v zemích takzvané Zóny 1, tedy především v Evropě.

Investice přes Upvest přesáhly 3 miliardy

Společnost Upvest, která patří do skupiny Komerční banky a je finančním partnerem významných realitních projektů, nabídla v roce 2024 prostřednictvím své online investiční platformy klientům z řad investorů financování v celkovém objemu 3,17 mld. Kč.

Nový hráč na poli konzultačních firem

Na českém trhu konzultačních firem se objevila nová značka. CLA Czech Republic vznikla fúzí skupiny VGD a společností Audit One a Tax One a následným zapojením do jedné z největších globálních sítí poradenských firem – CLA Global. Transformace trvala 18 měsíců, přičemž přináší českým klientům další dimenze expertních služeb v oblasti auditu, daní, poradenství a outsourcingu, navíc s možným využitím nejnovějších AI nástrojů, kterými disponuje CLA Global. Směřování nové značky vystihuje slogan CLA Czech Republic: Cesta k větším možnostem.

Pivní expozice v centru Prahy přitahuje

Jedinečná interaktivní expozice Pilsner Urquell Experience má za sebou úspěšný rok a řadí se mezi 5 nejnavštěvovanějších atrakcí svého druhu v Praze. V roce 2024 do expozice zavítalo více než 100 tisíc návštěvníků z 112 zemí světa, od Velké Británie až po vzdálená místa jako Papua Nová Guinea či Barbados a stále patří mezi nejnavštěvovanější místa v Praze. Kromě interaktivní prohlídky si návštěvníci oblíbili také Školu čepování a novinku roku 2024 v podobě degustační Večeře s pivním someliérem. Za celý rok se vytočilo se více než 120 000 litrů piva.

Na Azory se Smartwings častěji

Letecká společnost Smartwings nabídne během letního letového řádu více přímých letů z Prahy na Azorské ostrovy v Atlantiku. Již od 1. dubna bude pravidelná linka z Prahy na největší azorský ostrov São Miguel cestujícím k dispozici třikrát týdně, v úterý, pátek a neděli. Loni se Smartwings letělo pravidelnými lety z Prahy na azorské letiště Ponta Delgada přes 15 tisíc klientů, letos společnost plánuje přepravit dvojnásobek.

Panattoni se chytá na příliv průmyslu

Během tří uplynulých let se společnosti Panattoni podařilo dosáhnout významného milníku na českém trhu průmyslových nemovitostí. Rozloha získaných pozemků se dostala díky aktuální akvizici strategicky významného pozemku v blízkosti letiště Leoše Janáčka v Mošnově na úctyhodných 1,5 mil. m². To umožní výstavbu moderních průmyslových areálů s celkovou užitnou plochou téměř 600 tis. m². Plánovaná infrastruktura má potenciál přinést na trh práce více než 8 000 pracovních míst.

Bubblify expanduje do Rakouska

Franšízová značka Bubblify pod skupinou Twistcafe, pokračuje v mezinárodní expanzi a vstoupila na další evropský trh. Nově otevřela svou první pobočku v Rakousku, ke které brzy přibudou další. Jako lokalita první rakouské pobočky bylo zvoleno PlusCity Linz, jedno z nejvýznamnějších obchodních center v regionu, které je známé svou atraktivní nabídkou obchodů, restaurací.

KB spouští platební terminál

Komerční banka přináší v ČR novou platební metodu Tap to Pay. K provozu není potřeba platební terminál, ani žádný speciální hardware. Platbu obstará běžný mobilní telefon společně s nově vyvinutou aplikací PayPhone. Banka tak reaguje na volání drobných obchodníků po jednoduchých řešeních pro bezkontaktní platby, které podle průzkumu vyhlíží 43 % podnikatelů. K tomu, aby mohli obchodníci přijímat platby pomocí služby Tap to Pay, není potřeba nic jiného než mobilní telefon s nainstalovanou aplikací PayPhone.

Brněnská Whalebone získává investici

Společnost Whalebone, poskytovatel kybernetické bezpečnosti pro telekomunikační sektor a vedoucí konsorcia projektu DNS4EU Evropské unie, oznámila zisk investice ve výši 13,35 mil. EUR (cca 330 mil. Kč). Investiční kolo vedla londýnská investiční společnost Unbound za účasti většiny stávajících investorů, včetně Day One Capital a dalších early angels. Investice má podpořit další světovou expanzi, zlepšení zákaznické podpory, urychlení vývoje produktů, růstu v podnikovém a veřejném sektoru a zlepšení schopností v oblasti detekce hrozeb.

Twistcafe rozšiřuje portfolio o kytky

Skupina Twistcafe, zahrnující franšízové koncepty jako Trdlokafe, Kofi-Kofi nebo Bubblify akvíruje květinářskou značku Kytky od Pepy. Akvizice reflektuje strategii skupiny tržní diverzifikace a oslovení širšího spektra zákazníků nejen v segmentu gastronomie, ale i v oblasti lifestyle a dárkového sortimentu. Spojením se značkou Kytky od Pepy chce Twistcafe Group poprvé propojit různorodé produkty jednotlivých konceptů skupiny.

Výsledková sezóna stále v plném proudu:

Potěšily: Kofola; Footshop; InterContinental Hotels Group; Baidu; Medtronic; HSBC; Analog Devices; Photon Energy; Schneider Electric; Airbus; Alibaba; Walmart; Amazon; Constellation Energy; Rivian; Berkshire Hathaway

Spíše zklamaly: BHP Group; Glencore; Philips; Anglo American; Mercedes-Benz; Lloyds Banking; Southern; Standard Chartered.