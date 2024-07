Jaderný tendr pro Korejce; EU dál povede von der Leyenová a BMW jde do Mošnova aneb souhrn ekonomických událostí 29. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenáři,

tento týden ohlásila společnost Mafra, že přestane vydávat papírové Lidové noviny, zůstane pouze webová verze. Tiskovina, jejíž 130letá historie sahá až do 19. století, doplatila na ekonomiku a „vývoj na trhu.“ Nabízí se otázka, zdali podobný osud čeká i další deníky, protože „vývoj na trhu“ směřuje již řadu let k nepapírovému zpravodajství. Nutno podotknout, že tato otázka se objevuje posledních 20 let, co autor těchto řádků v žurnalistice působí. A přesto až nyní v roce 2024 jsou Lidovky v Česku první tištěným deníkem, který končí v papírové podobě. Je to škoda i proto, že se spekulovalo o odprodeji Lidových novin, o které byl podle zpráv v médiích poměrně velký zájem. Nicméně by tento titul stejně čekaly změny, neboť ekonomika je neúprosná a dávno pryč jsou ty časy, kdy deníky vycházely v desetitisícových nákladech…

Jaderný tendr pro Korejce

Nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP. Zatím půjde o dva reaktory, vláda ovšem bude ještě s vítězem jednat o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun. Kabinet dal korejské společnosti přednost před francouzskou firmou EDF. Půjde o největší a nejdražší zakázku novodobé České republiky. První reaktor by se měl začít stavět v roce 2029, do zkušebního provozu by měl jít v roce 2036. Podle americké společnosti Westinghouse však KHNP není oprávněna používat technologii reaktoru, kterou Česku v tendru nabídla.

BMW na sever Moravy

Ostravští zastupitelé ve čtvrtek schválili prodej pozemků ve strategické průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku společnosti OAMP Hall 6. Nájemcem, kterého má firma do areálu přivést, je německý výrobce automobilů BMW. Ostravský primátor Jan Dohnal (ODS) řekl, že investice dosáhne 3,4 mld. Kč a vzniknout tam má logistické centrum, které nabídne přes 1000 pracovních míst. Z prodeje pozemků obdrží stát 429 mil. Kč bez DPH.

Von der Leyenová dál povede EK

Evropský parlament dnes v tajné volbě potvrdil Ursulu von der Leyenovou ve funkci předsedkyně Evropské komise na další pětileté období. Německá politička získala 401 hlasů, oznámila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová. Evropský parlament má 720 členů, Von der Leyenová tak potřebovala nejméně 361 hlasů.

Obří IT výpadek

Svět se během pátku potýká s masivním výpadkem IT systémů. Souvisí s problémy operačního programu Windows. Výpadek způsobuje globální problémy v letecké a železniční dopravě i dalších odvětvích. Vzlétat ani přistávat nemohou některá letadla. V Evropě problémy hlásí Německo, Španělsko, Británie či Turecko. Výpadek postihl i pražské Letiště Václava Havla. Některé odlety jsou zpožděné. Služby některých bank, telekomunikačních společností, supermarketů či médií přestaly fungovat poté, co se na pracovních počítačích po celém světě objevily takzvané modré „obrazovky smrti“. Tak se říká v případě systému Windows chybovému hlášení, které se v podobných případech zobrazí přes celou plochu obrazovky.

Nový majitel Vítkovických sléváren na obzoru

Reorganizace ostravské společnosti Vítkovické slévárny, která je od listopadu v úpadku, pokročila do finální fáze, což je prodej výrobní divize investorovi. Nejvyšší nabídku podala, a novým majitelem firmy se tak má stát ostravská firma Calves Group. Finální reorganizační plán musí schválit věřitelé a soud.

Tištěné Lidové noviny končí

Skupina Mafra ke konci srpna přestane vydávat tištěné Lidové noviny (LN). Zpravodajský web Lidovky.cz zůstane a jeho obsah se rozšíří, zejména o názorové příspěvky. Sobotní příloha LN s názvem Orientace bude od září součástí deníku Mladá fronta DNES. V tiskové zprávě o tom dnes informoval vydavatelský dům, který ke změnám týkajícím se LN přistoupil „vzhledem k vývoji na trhu“.

Electro World se už sune pod značku Datart

Zlínská skupina HP Tronic zahájila přesun vybraných prodejen elektroniky Electro World v České republice pod značku Datart. Electro World vyzval zákazníky, aby začali čerpat své věrnostní body na nákup zboží na e-shopu. Program jako takový totiž s přechodem pod Datart 15. srpna skončí. Postupný rebranding plánuje HP Tronic na několik následujících měsíců

Česká automontovna šlape

Výroba osobních aut byla v letošním prvním pololetí v Česku nejvyšší od vzniku státu. Automobilky v Česku vyprodukovaly 774.310 vozů, což je meziroční nárůst o 4,9 %. Vyšší byla také výroba nákladních vozidel a motocyklů, klesla naopak produkce autobusů. Podíl elektrických vozidel činil osm procent. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu (SAP).

Čínská ekonomika stagnuje

Růst čínské ekonomiky v 2. čtvrtletí zpomalil výrazněji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt meziročně vzrostl o 4,7 %, zatímco v prvním čtvrtletí růst činil 5,3 %, oznámil čínský statistický úřad. Analytici podle agentury Reuters očekávali, že HDP se zvýší o 5,1 %. Ekonomiku stahuje pokračující krize na realitním trhu a rovněž nízká spotřebitelská důvěra.

Trh M&A zpomalil

Počet i objem transakcí na trhu fúzí a akvizic v ČR v letošním druhém čtvrtletí meziročně výrazně klesly. Na území Česka či se zapojením ČR se v uvedeném období uskutečnilo 18 transakcí za 5,3 mld. Kč, zatímco ve stejném období loni to bylo 27 transakcí za 22,3 mld. Kč. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila poradenská společnost TPA.

Musk odstěhuje své firmy do Texasu

Americký miliardář Elon Musk oznámil, že přesune centrály vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X z Kalifornie do Texasu. Jako jeden z důvodů označil podle světových agentur nový kalifornský zákon, jenž zakazuje školským úřadům vyžadovat od učitelů, aby informovali rodiče o genderové identitě nebo sexuální orientaci jejich dítěte bez vědomí studenta.

Sellier & Bellot postaví nový závod na Ukrajině

Na Ukrajině vznikne nový závod na výrobu munice ve spolupráci s českou společností Sellier & Bellot. Na tiskové konferenci v Praze to po druhých mezivládních konzultacích oznámil ukrajinský premiér Denys Šmyhal. Smlouvu o dodávce zboží a služeb podepsala firma s ukrajinským státním podnikem Ukroboronservice.

Křetínský chce posílit na trhu spotřební elektroniky

Francouzská maloobchodní společnost Fnac Darty učinila spolu s investiční firmou Ruby Equity Investment nabídku na koupi předního italského distributora spotřební elektroniky Unieuro, a to zhruba za 249 mil. eur. Spojením by vznikl lídr na trhu prodeje spotřební elektroniky a domácích spotřebičů v jižní a západní Evropě, uvedla dnes agentura Reuters. Ruby je dceřinou společností firmy Vesa Equity Investment, hlavního akcionáře Fnac Darty ovládaného českým miliardářem Danielem Křetínským. Na posouzení nabídky má Unieuro několik týdnů. Spojená společnost by podle Fnac Darty měla přibližně 30 tisíc zaměstnanců a více než 1 500 prodejen. Její roční obrat by činil přes 10 mld. eur.

ECB neměnná

Rada guvernérů Evropské centrální banky na červencovém měnověpolitickém jednání podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny, základní sazbu tedy dále drží na 4,25 %. V červnu sazby snížila o čtvrt procentního bodu. Měnovou politiku minulý měsíc centrální banka uvolnila poprvé od roku 2019.

Securitas ČR otvírá e-shop

Lídr v oboru bezpečnostních řešení a služeb SECURITAS ČR otevírá novou exkluzivní e-commerce platformu s názvem Securitas Store. Zákazníci si zde můžou jednoduše a ve zrychleném režimu objednat služby, jako je připojení na pult centralizované ochrany, vzdálený videodohled nebo tísňové tlačítko. E-shop je určený hlavně pro individuální zákazníky a zákazníky ze segmentu SME.

EU podpoří modernizaci kolejí

Evropská unie podpoří deset projektů Správy železnic (SŽ) na modernizaci české železnice částkou 11,5 mld. Kč. Peníze půjdou na přestavbu železničního uzlu Česká Třebová, zpracování projektu vysokorychlostní trati (VRT) Praha–Brno–Břeclav, přípravu modernizace úseku z Kolína přes Mělník do Děčína, instalaci automatického vlakového zabezpečovače ETCS nebo rozvoj zabezpečovacího zařízení, uvedla v tiskové zprávě Správa železnic.

A znovu se naplno rozjela výsledková sezóna:

Potěšily: Goldman Sachs; BlackRock; Charles Schwab; UnitedHealth Group; Morgan Stanley; Johnson & Johnson; U.S. Bancorp; KARO Leather; Volvo Car; Novartis; TSMC; Domino’s Pizza; D.R. Horton; Abbott Laboratories; Saab; Schindler Holding; Electrolux; Olma; Inditex;

Spíše zklamaly: Swatch; Nokia.