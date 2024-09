Většina Čechů prý žije v krizi; tloustnoucí Číňané hrozbou pro ekonomiku a půl miliardy pro ovocnáře za mráz aneb souhrn ekonomických událostí 36. týdne 2024

Milé čtenářky, milí čtenářky,

tak to máme za sebou. Ptáte se co? No přece konec prázdnin a vlastně už i další start našich školou povinných ratolestí se školní docházkou (pokud tedy takové máte). Denní režim tak opět dostává tradiční pravidelnosti v podobě „vykopání“ našich potomků z postele (samozřejmě s různou mírou intenzity) v takovém časovém předstihu, aby stihly být ve škole včas. Případně tedy i s dovozem před jejich vzdělávací instituci. Je pravda, že hned první týden poněkud narušily chody škol opakované anonymní nahlášení s výhružkami zaminování. Tyto hrozby se naštěstí ukázaly jako falešné a tak naše ratolesti spolu s pedagogy mohou naplno rozjet vzdělávací proces. I přes to, že – jak praví spousta citátů – ty nejdůležitější znalosti a dovednosti nabízí a přináší až škola života…

Máme nebo nemáme krizi?

I přes stabilizaci české ekonomiky po období vysoké inflace vnímají dvě třetiny Čechů současnou situaci jako ekonomickou krizi. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro Generali Investments CEE. Lidé mají největší obavy z rostoucích nákladů na bydlení a vysokých cen energií, přetrvává také strach z inflace. Zvyšování nákladů na bydlení označilo za hlavní obavu pro osobní finance 18,6 % lidí. Dalších 17,2 % vidí největší hrozbu v cenách energií, pro 16,2 % dotázaných to je pokračování vysoké inflace a pro 13,9 % nižší reálné mzdy.

Číňané tloustnou

Čína podle odborníků kvůli ekonomickým problémům a rostoucí automatizaci čelí rychlému vzestupu obezity, který může výrazně zvýšit její náklady na zdravotní péči. Informuje o tom agentura Reuters. Za vzestupem obezity stojí také modernizace čínské ekonomiky, která vede k úbytku fyzicky náročných pracovních míst. Přispívá k němu rovněž pokles výstavby bydlení a dopravní infrastruktury, v jehož důsledku se miliony lidí přesunuly ze stavebnictví a výroby do služeb, například do firem zajišťujících rozvoz zboží či provozujících alternativní taxislužby, píše Reuters.

Půl miliardy pro ovocnáře za mráz

Pěstitelé ovoce mohou získat mimořádnou podporu téměř půl miliardy korun za škody, které jim způsobily jarní mrazy. Vláda ve středu schválila příslušný program, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).Ovocnáři podle něj budou moct začít o podporu žádat nejpozději 15. října, termín pro podání žádostí bude do 31. října. Peníze se budou vyplácet od prosince, zemědělci by je měli dostat nejpozději do konce ledna příštího roku.

Nový šéf českého Googlu

Novým ředitelem české pobočky internetové firmy Google je dosavadní šéf obchodního týmu pro maloobchod František Štrupl. Nahradí Taťánu le Moigne, která v čele českého Googlu stála 18 let. Vyplývá to z oznámení Googlu. Štrupl bude odpovědný za vedení obchodních i dalších místních týmů a bude reprezentovat všechny aspekty činnosti Googlu. Za víc než 12 let působení v Googlu se Štrupl zásadním způsobem podílel na digitální transformaci významných středoevropských a východoevropských retailových společností, uvedla firma. Také podle ní pomohl klíčovým regionálním e-shopům k úspěšné expanzi na globální trhy.

Průměrná mzda v Česku zase stoupla

Průměrná hrubá mzda v Česku stoupla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 6,5 % na 45 854 Kč. Při zohlednění inflace vzrostla o 3,9 procenta. Údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Mezikvartálně byla průměrná mzda po očištění o sezónní vlivy vyšší o 1,4 %. V porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku stoupla hrubá mzda nominálně o zhruba 2 800 Kč. Spotřebitelské ceny se za stejnou dobu zvýšily o 2,5 %.

Varuj se hazardu, anebo…?

Hráči v Česku prohráli loni v hazardních hrách 59,2 mld. Kč. Je to o 5,4 mld. Kč víc než v roce 2022, tedy zhruba o desetinu. Celkem minulý rok lidé vsadili 873,5 mld. Kč. Ve srovnání s předloňskem je to zhruba o 114 miliard víc. Na dani z hazardu se loni vybralo 18,6 mld. Kč. Vyplývá to z výroční zprávy o hazardním hraní za rok 2024.

Vodíkové BMW za 4 roky

Německý výrobce luxusních automobilů BMW hodlá v roce 2028 uvést na trh svůj první sériově vyráběný vůz s vodíkovým pohonem. Využije k tomu technologii palivových článků vyvinutou ve spolupráci s japonskou automobilkou Toyota Motor. Automobil s vodíkovým pohonem by podle BMW mohl být verzí některého z již existujících modelů. Firma nicméně neposkytla žádné další podrobnosti o podobě vozu, ani o jeho ceně či objemu výroby.

Makrostatistiky ČSÚ: průmysl v útlumu atd.:

Český průmysl zůstává v útlumu: Průmyslová produkce v Česku v červenci zpomalila meziroční pokles na 1,9 % z červnových 3,3 %. Je to pátý pokles v řadě. V meziměsíčním srovnání byla průmyslová produkce v červenci nižší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek oproti prvnímu prázdninovému měsíci loňského roku klesla o 1,8 %.

Stavebnictví překvapilo růstem: Stavební výroba v Česku se v červenci po čtyřech měsících poklesu meziročně zvýšila o 2 %. V červnu byla meziročně nižší podle revidovaných údajů o 9,4 %. Tahounem červencového růstu byly inženýrské stavby, mezi které spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí.

Zahraniční obchod do schodku: Po 10 měsících kladné bilance se zahraniční obchod ČR v červenci propadl do schodku 4,1 mld. Kč, meziročně byl ale o 2,1 mld. Kč nižší. Hodnota dovozu převýšila vývoz. Stagnoval vývoz motorových vozidel a navýšil se dovoz počítačů, elektronických a optických přístrojů.

Maloobchod zrychluje: Maloobchodní tržby v Česku v červenci dál zrychlily růst. Stouply meziročně o 4,5 % po revidovaném růstu o 3,7 % v červnu. Zvýšily se tak poosmé po sobě, vzhůru šel prodej nepotravinářského zboží, potravin i pohonných hmot.

ČEZ od nového roku zlevní

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,7 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o zhruba šest procent, cenu plynu o deset procent. Oproti začátku letošního roku půjde o zlevnění o stovky korun za spotřebovanou megawatthodinu. Energie postupně zlevňují i další dodavatelé, například E.ON zlevní od října 150.000 klientů plyn o 12 procent.

Hypotéky nepatrně zlevňují

Průměrná sazba hypoték na počátku září nepatrně klesla, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,04 procentního bodu na 5,38 %. Zůstala na nejnižší úrovni od května předloňského roku. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 % hodnoty nemovitosti.

VW před osudovým rozhodnutím?

Německá automobilka Volkswagen zpřísňuje svůj úsporný program v hlavní, stejnojmenné značce. Nevylučuje uzavírání závodů v Německu a nucené propouštění, protože hledá způsoby, jak ušetřit dalších několik miliard eur. Oznámila to v pondělí automobilka po poradě vedení. Pokud by se tak stalo, bylo by to první ukončení výroby v Německu v 87leté historii automobilky. Odbory slíbily tvrdý odpor proti plánům vedení.

Konečně, reaktor Flamanville startuje

Francouzská energetická společnost EDF může začít spouštět svůj nový reaktor v elektrárně Flamanville. Dostala pro to povolení od francouzského úřadu pro jadernou bezpečnost ASN. Pro EDF se podle tisku jedná o významný milník, výstavba nového reaktoru má totiž 12 let zpoždění. ASN vydalo rozhodnutí, které povoluje EDF provádět operace ke spuštění štěpné jaderné reakce v reaktoru. ASN bude dále dohlížet na spouštění reaktoru a bude povolovat navýšení výkonu výroby elektřiny. EDF předpokládá, že nový reaktor připojí k síti do konce letošního podzimu.

Tedom míří do japonských rukou

Investiční skupina Jet Investment brněnského podnikatele Igora Faita prodává třebíčskou energeticko-strojírenskou skupinu Tedom japonské skupině Yanmar Group. Hodnotu transakce neuvedla, podle odhadů serveru hn.cz by mohla dosáhnout i pěti miliard korun. Akvizice podléhá povolení regulačních orgánů, tedy českého i zahraničních antimonopolních úřadů.

Moneta vydala dluhopisy

MONETA Money Bank vydala seniorní nezajištěné dluhopisy v celkovém objemu 300 milionů eur, agentura Moody’s jim přiřadila rating A3. Splatnost dluhopisů je šest let a je s nimi spojena opce na předčasné splacení po pěti letech. Prvních pět let budou úročeny pevnou sazbou 4,41 %. Dluhopisy byly vydány kvůli posílení kapitálové struktury Banky. Celková MREL pozice Monety se zvýšila o 453 bazických bodů na 28,23 %, což převyšuje cíl vedení na úrovni 22,45 %.

Vypadne Intel z indexu Dow?

Čipová společnost Intel a softwarová firma Microsoft se jako první dvě technologické společnosti zařadily do akciového indexu Dow. Stalo se tak koncem 90. let v době rozmachu internetových firem. Nyní by ale prudký propad ceny akcií mohl Intel o místo v indexu připravit, upozornila agentura Reuters. Vyřazení z indexu by poškodilo už tak pošramocenou pověst firmy. Intel promeškal rozkvět umělé inteligence (AI) poté, co se vzdal investice do OpenAI, a prohlubují se ztráty v jeho divizi smluvní výroby, kterou začal budovat v naději, že bude konkurovat TSMC.

Němci dostanou daňové úlevy na elektromobily

Německá vládní koalice se shodla na návrhu daňových úlev, které mají podpořit poptávku po elektromobilech. Koncem loňského roku Německo v rámci rozpočtových úspor náhle zrušilo státní podporu na nákup elektromobilů označovanou jako ekologický bonus. V prvních osmi měsících letošního roku se prodej osobních automobilů s čistě elektrickým pohonem v Německu snížil o 32 % na 241 900 vozů. V samotném srpnu se meziročně propadl dokonce o 69 % na 27 020 vozů, vyplývá z dnešních údajů německého svazu automobilového průmyslu VDA.

Volvo Cars: Místo vlny elektromobilů spíše hybridy

Švédská automobilka Volvo Cars zrušila plán, podle kterého chtěla od roku 2030 nabízet pouze elektromobily. Místo toho hodlá mít v nabídce i hybridní vozy, oznámila ve středu společnost v prohlášení. Reaguje tak na měnící se podmínky na trhu a požadavky zákazníků.

Telco fúze v USA

Americká telekomunikační společnost Verizon kupuje za 20 mld. USD rivala Frontier Communications. Operátor se tak snaží posílit svou optickou síť, uvedl Verizon na svém webu. Za jednu akcii Frontieru nabídl 38,50 dolaru, což představuje prémii 37,3 % k ceně, na které akcie Frontieru uzavřely 3. září, kdy se objevily zprávy o možné akvizici.