Volkswagen se otřásá v základech. Je odrazem útlumu evropských automobilek

Během 87leté historie německé společnosti Volkswagen zatím nikdy nedošlo k uzavření některého z domácích závodů. Nyní se zdá, že z deseti závodů, které zaměstnávají v rámci celého koncernu v Německu na 300 tisíc lidí, se zavřou hned tři. (samotná značka VW zhruba 120 tisíc lidí, pozn. red.) O práci by kvůli tomu mělo přijít několik desítek tisíc zaměstnanců koncernu a další čeká snižování platů.

O historickém milníku, na který se v rodné zemi připravuje jedna z největších automobilek světa, informovala zaměstnance podle agentur DPA a Reuters šéfka podnikové rady Volkswagenu Daniela Cavallová. Podle jejích slov na vystoupení v hlavním závodě automobilky ve Wolfsburgu „není žádný ze závodů značky VW v bezpečí.“

VW v Německu vyrábí auta ve Wolfsburgu, Emdenu, Osnabrücku, Hannoveru, Cvikově (Zwickau) a v Drážďanech a továrny na výrobu součástek má v Kasselu, Salzgitteru, Braunschweigu a v Saské Kamenici (Chemnitz).

MAPA: Kde leží německé závody koncernu Volkswagen

Červené závody jsou hlavní závody VW, žluté jsou ty vedlejší podniky.

Zdroj: VW/Bloomberg

Bude se stávkovat?

Cavallová uvedla, že společnost požaduje okamžité snížení platů o 10 procent a nezvyšování platů v příštích dvou letech. Nejsilnější odborová organizace IG Metall přitom již avizovala opačné požadavky v podobě sedmiprocentního zvýšení mezd, což ale vedení odmítlo. Odboráři proto opakovaně pohrozili stávkami, které by mohly odstartovat od 1. prosince.

VW v září formálně vypověděl dohodu o zajištění pracovních míst, která bránila propuštění zaměstnanců v jeho německých podnicích. Dohoda platila od roku 1994. Propouštět by mohl začít od poloviny roku 2025. Začátkem září také firma uvedla, že nevylučuje zavírání závodů.

Management již řadu týdnů jedná s odbory o těchto možných krocích. Podle odborů jsou nyní na stole konkrétní plány, přičemž v ohrožení je i továrna v Osnabrücku, která nedávno přišla o nadějnou zakázku od automobilky Porsche.

„Volkswagen drtí vysoké ceny energií, tíživé bruselské regulace, zelená agenda či nezachycený nástup elektromobility. Automobilka rovněž doplácí na chyby managementu, jenž se po skandálu Dieselgate před devíti lety snažil tak horlivě a nekriticky následovat často spíše ideologicky nastavené cíle Bruselu, až se ocitl v jedné z nejtěžších chvil ve své takřka 90leté historii,“ poznamenal k situaci Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Příliš vysoké náklady

Podle Moritze Kronenbergera, portfolio manažera ve společnosti Union Investment musí VW urychleně přijmout významná opatření ke snížení nákladů. „Pokračující nedostatečné využití závodů by totiž vedlo k záporným peněžním tokům,“ dodal.

Tristní výsledky VW za 3. čtvrtletí Koncern zveřejnil ke konci října výsledky za 3. kvartál 2024. Provozní zisk německé automobilky Volkswagen v tomto období meziročně klesl o 42 %. Společnost vykázala zisk před úroky a zdaněním (EBIT) 2,86 mld. eur (72,5 mld. Kč) při tržbách 78,5 mld. eur. Na vině je slabý výkon hlavní stejnojmenné značky osobních vozů a vysoké náklady, včetně nákladů na modernizaci modelů. Klíčová značka VW, kterou mají plánované škrty postihnout nejvíce, dosáhla za prvních devět měsíců roku pouze dvouprocentní provozní marže. Od ledna do září 2024 klesl provozní zisk koncernu zhruba o pětinu na 12,91 mld. eur z 16,24 mld. eur ve stejném loňském období.

A jeho slova nepřímo potvrdil pro agenturu Reuters také Thomas Schäfer, šéf značky Volkswagen. Podle něj německé továrny nejsou dostatečně produktivní a jejich náklady jsou o 25 až 50 procent vyšší než plánované. V překladu měl na mysli, že některé závody jsou ve srovnání s konkurencí dvakrát dražší.

„Nemůžeme pokračovat jako dosud. Musíme rychle najít společné a udržitelné řešení pro budoucnost naší společnosti. V současné době nevyděláváme na našich automobilech dost peněz. Zároveň nám stále rostou náklady na energie, materiál a zaměstnance. Tato kalkulace nemůže dlouhodobě fungovat,“ prohlásil.

Restrukturalizace nutná

Vedení firmy opakovaně hovoří o nutnosti restrukturalizace. Podle agentury Reuters se zaměstnanci a vedení sejdou k druhému kolu jednání o mzdách na přelomu října a listopadu. Součástí by měly být i návrhy, jak snížit náklady na pracovní sílu.

„Situace je vážná a odpovědnost obou vyjednávacích stran je obrovská… Bez komplexních opatření k obnovení konkurenceschopnosti si ale v budoucnu nebudeme moci dovolit zásadní investice,“ uvedl člen představenstva VW Group Gunnar Kilian.

Jak už bylo řečeno v celé historii VW v Německu dosud žádný závod neuzavřel. I když zkušenosti s touto činností má, jak upozornil server Quartz. V roce 1988 musel uzavřít svoji americkou pobočku v Pensylvánii. A letos v červenci se objevily zprávy, že uvažuje o uzavření výroby v Bruselu, kde vyrábí modely značky Audi.

„Pokud se nám teď podaří trvale snížit náklady a investovat do modelového ohňostroje, který konkurence ani zákazníci dosud neviděli, pak vytvoříme podmínky pro to, aby další generace mohly pracovat pro Volkswagen zde v Německu,“ nastínil obrysy „budovatelských“ plánů pro budoucnost Schäfer.

Pomůže politická podpora?

Proti propouštění a zavírání jsou pochopitelně politici. Již před více než měsícem se nechal slyšet německý ministr hospodářství Robert Habeck, že německá vláda se bude snažit koncernu pomoci, aby nemusel nepopulární opatření provést.

„Podnik má pro Německo klíčový význam,“ zdůraznil ministr a při návštěvě továrny VW v Emdenu vyzval vedení, aby továrny nezavíralo. „Závody by měly být zachovány,“ řekl s tím, že na to by se mělo zaměřit veškeré úsilí.

Snižování struktury nákladů podle něj neznamená „chladnokrevně“ ignorovat zaměstnance a ohrožovat výrobní lokality. Zároveň ale podotknul, že ani vláda nedokáže dělat zázraky a limity její pomoci jsou omezené. „Volkswagenu musí velkou část úkolů udělat sám, to je práce jeho vedení“ dodal s tím, že struktura a životaschopnost podniku závisí na politice společnosti.

A v reakci na nejnovější vývoj v koncernu kabinet znovu vyzval k zachování pracovních míst. Vláda je podle svého mluvčího v úzkém kontaktu s automobilkou i zástupci zaměstnanců. Postoj spolkového kancléře Olafa Scholze je podle něj jasný, a to, že případná chybná manažerská rozhodnutí z minulosti nesmí jít na úkor zaměstnanců.

Útlum evropských automobilek

I když je nyní pozornost upřena na automobilku se sídlem ve Wolfsburgu, problémy se netýkají jen jí.

Na začátku letošního roku evropský automobilový průmysl očekával návrat k normálu díky tomu, že se vyřešily problémy v dodavatelských řetězcích, které vznikly v důsledku pandemie covidu 19. Předpovídal se více než dvouprocentní nárůst výroby, ale podniky místo toho nyní čelí problémům na několika frontách, uvedl začátkem října britský list Financial Times.

Firmy se dostávají pod rostoucí tlak kvůli slábnoucí poptávce v Číně, což je největší automobilový trh na světě. Dalšími důvody jsou ostrá konkurence elektromobilů z Číny, slabá evropské poptávka a pomalý přesun evropských motoristů právě k elektromobilům.

Výrobní plány se upravují

Škoda Auto v rámci skupiny září Výsledky za prvních 9 měsíců 2024 zveřejnila i Škoda Auto, která je součástí koncernu VW. Provozní zisk Škody Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku vzrostl o více než třetinu na 1,699 mld. eur (zhruba 43 mld. Kč) z 1,260 mld. eur ve stejném loňském období. Tržby společnosti Škoda Auto se zvýšily na 20,399 mld. eur z 19,659 mld. před rokem. Automobilka v období od ledna do září dodala zákazníkům 671.264 vozů, tedy o 4,5 % více než před rokem.

Své výrobní výhledy – stejně jako již dříve Volkswagen – letos v druhém pololetí snížily i další automobilky. Mercedes-Benz varoval, že neočekává výrazné oživení prodeje luxusních vozů na klíčovém čínském trhu. BMW zase snížilo svůj odhad zisku již dříve tento měsíc.

A úpravy svých plánů hlásí i další evropští výrobci automobilů. Švédský výrobce osobních automobilů Volvo Cars uvedl, že snižuje odhad celoročního prodej. Vzhledem k zhoršujícím se podmínkám na trhu se hodlá soustředit spíše na udržování ziskovosti než na růst prodeje.

Problémům čelí i čtvrtý největší výrobce automobilů na světě skupina Stellantis. Ta zahrnuje italské značky Fiat, Alfa Romeo a Maserati, přičemž je s velkým náskokem největším výrobcem automobilů v Itálii. Nicméně i jí klesá výroba, což i v Itálii u tamních odborů vede k obavám z propouštění.

Analytici navíc upozorňují, že automobilky se nepotýkají pouze s problémy zapříčiněnými vnějšími faktory, ale také s potížemi, které si způsobily samy. Analytik Stephen Reitman ze společnosti Bernstein uvedl, že letošní rok ukáže, zda se automobilky pokusí překonat slábnoucí poptávku bolestivým snižováním produkce, nebo se vrhnou do cenové války s konkurenty, která podkope jejich ziskovost.

„Pokud firmy omezí produkci a nebudou se snažit vzájemně se zlikvidovat slevami, pak by se investoři mohli na toto odvětví dívat o něco pozitivněji,“ upozornil Reitman.