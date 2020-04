Ekonomická teorie v praxi? Odborníci se přou, jaký tvar bude mít křivka oživení hospodářství

Skoro jako prohrabování lžící v písmenkové polévce. Předpovědi ekonomického oživení po ukončení omezení pohybu, které má zabránit šíření koronaviru, přinášejí řadu písmen.

Bude to U? Nebo V? Možná W? Různé varianty naznačují, zda můžeme očekávat rychlé, nebo pomalé oživení, případně opětovný pokles, píše agentura Reuters.

Jaký bude pokles?

Z více než 50 ekonomů oslovených agenturou Reuters někteří odhadují, že světová ekonomika se letos sníží až o šest procent. Druhým extrémem je růst o 0,7 procenta. Průměr je pokles o 1,2 procenta.

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve svém jarním výhledu světové ekonomiky minulý týden uvedl, že letos očekává propad globální ekonomiky o tři procenta. To je nejvíce od hospodářské krize ve třicátých letech minulého století.

Nemluvě o tom, že Evropa bude zasažena zřejmě více. Podle MMF ekonomika zemí platících eurem letos klesne o 7,5 procenta. Někteří ekonomové dokonce již vyjádřili obavy, že v zemích jižní Evropy by pokles mohl činit přes deset procent.

Další výhled je však optimistický, kdy MMF očekává pro příští rok oživení a růst gobální ekonomiky o 5,8 procenta. Fond nicméně varoval, že prognóza je mimořádně nejistá a že výsledek může být mnohem horší. Vše bude záležet na vývoji pandemie.

Ekonom ING Research Carsten Brzeski označuje současnou situaci za virovou dobu ledovou. „Je to náhlé zastavení ekonomické aktivity, ze sta na nulu, v několika málo dnech nebo týdnech,“ uvedl. Dodal, že je mimořádně obtížné předpovědět další vývoj.

Možné písmenkové scénáře

Pokud se tedy začneme probírat písmenky „ekonomické polévky“, mohou podle Reuters nastat některé z těchto scénářů.

1. V jako victory

Nejlepší scénář zotavení ekonomiky, kdy po propadu růstu následuje stejně prudké oživení. Pokles hrubého domácího produktu (HDP) za duben až červen bude pravděpodobně v takovém rozsahu, který nebyl vidět několik desetiletí.

Fiskální a měnové stimuly za více než deset bilionů USD by ale mohly pomoci ke stejně rychlému oživení.

Ekonom investiční banky NatWest Markets Ross Walker se domnívá, že rozsah ekonomického poklesu očekávaný v tomto čtvrtletí bude odpovídat značnému oživení ve třetím a čtvrtém čtvrtletí, až se podniky znovu otevřou.

2. U jako uvolnění

Případ, kdy oživení trvá více než pár čtvrtletí. Protože ekonomiky utrpěly rychlejší a hlubší pokles než v letech 2008 až 2009, může to být nejpravděpodobnější scénář.

Tvar písmene U je základní scénář pro Carstena Brzeského, který se domnívá, že dopady omezení pohybu budou přetrvávat ještě nějakou dobu po jejich zrušení.

Opatření omezující pohyb se budou uvolňovat pomalu, nadále bude platit udržování odstupů mezi lidmi a cestovní ruch se bude stále potýkat s problémy, uvádí Brzeski.

3. W jako dvojité…

Dvojitý pokles, kdy zmírnění omezení zpočátku zvýší aktivitu, ale později se začne projevovat dopad nezaměstnanosti a firemních bankrotů.

Mohlo by se to stát také v případě, že se objeví nové případy koronaviru, jak tomu bylo v některých asijských zemích.

„Podle našich odhadů bude oživení spíše ve tvaru W než V či U, přičemž bude přetrvávat velké riziko omezení pohybu po zbytek roku,“ domnívají se analytici společnosti Nomura.

4. L jako long

Tento vývoj nastává v případě, kdy ekonomický růst klesne a po nějakou dobu se neoživí. Aby se to stalo, musel by počet případů koronaviru celosvětově pokračovat v růstu a způsobit prodloužení omezení pohybu.

Tento scénář ale nevypadá jako pravděpodobný vzhledem k tomu, že v čínském městě Wu-chan, kde se virus poprvé objevil, skončila uzavírka po necelých dvou měsících.

Výsledek ve tvaru písmene L však může být hrozbou pro ty rozvíjející se země, které nemají možnost přijít s velkými stimuly a často spoléhají na vývoz komodit.

5. Odškrtnuto (swoosh) jako logo Nike

„Ani L, ani U, ani V to nebude. Místo toho hledáme profil ve stylu odškrtnutí,“ uvedl ekonom společnosti Berenberg Florian Hense. To znamená prudký pokles a potom pozvolné oživování, protože omezení pohybu se uvolňuje pomaleji, než jak bylo zavedeno.

Hlavní ekonom AXA Investment Managers Gilles Moëc zobrazuje tento tvar podobně jako logo sportovní značky Nike.

„Vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje mohou být sníženy vyšším sklonem k úsporám a k možnému vážnému omezení investic, považujeme za nejpravděpodobnější, že oživení světové ekonomiky po omezeních bude velmi tlumené,“ uvedl Moëc.

Postižené firmy

Podle odborníků ale bude mít dopad viru širší rozsah a delší trvání. Pokud bude pandemie koronaviru dále utlumovat ekonomickou aktivitu, v průměru by se příjmy světových společností mohly v průběhu roku 2020 snížit o 44 procent, vyplývá z průzkumu investiční společnosti Fidelity International z počátku dubna, který má Peak.cz k dispozici.

Negativní dopad na příjmy kvůli covidu-19 nyní očekává 91 procent ze 150 dotázaných analytiků, kteří pokrývají všechny sektory, oproti 76 procentům v minulém měsíci.

Z těchto 91 procent tři čtvrtiny analytiků předpokládají, že omezení budou mít negativní dopad na příjmy firem po celý rok, nejen za prvních šest měsíců. V březnu to z těch, co čekali delší negativní dopad, odhadovala pouze polovina analytiků.

GRAF: Jak velký očekávají analytici dopad koronaviru na 1. pololetí 2020, popřípadě na celý rok 2020 podle regionů

Srovnání průzkumů z dubna 2020 (modré sloupce) a března 2020 (oranžové), v procentech

Zdroj: Fidelity International

Více než polovina dotázaných analytiků očekává, že společnosti budou v příštích 12 měsících hlavně čelit problémům se solventností, pokud zůstanou podmínky stejné jako nyní. Obzvláště ohrožená jsou průmyslová a spotřebitelská odvětví, což do jisté míry potvrzuje například automobilový průmysl.

Mezi cyklickými sektory pak podle průzkumu vypadají v lepší formě finanční a technologické společnosti. „Zatímco rostoucí problém se solventností je pro investory jednoznačnou červenou vlajkou, je důležité si uvědomit, že úvěrová rozpětí odrážejí oproti minulému měsíci zvýšená očekávání nesplácení. Nyní je více než kdy jindy důležité, aby investoři důkladně analyzovali rozvahy společností a vytipovali ty odolnější,“ dodává Marty Dropkin, analytik Fidelity International.

Oživovat chtějí všichni, ale…

Navzdory negativnímu vývoji ekonomiky v důsledku pandemie koronaviru (a do jisté míry i vývoji na trhu s ropou) panuje všeobecné přesvědčení, že hospodářské oživení musí dostat podporu v podobě fiskálních i monetárních stimulů.

Mimo jiné se na tom již před týdnem shodli představitelé ekonomicky nejvyspělejších zemí světa G7. „Všichni jsme nadále odhodláni učinit vše, co je zapotřebí, abychom pomohli lidem a našim ekonomikám vzchopit se z této krize,“ citovaly světové agentury kanadského premiéra Justina Trudeaua.

I přes nastíněné scénáře je další vývoj velmi nejistý a ani ekonomové si netroufají přímo odhadovat další vývoj. Analytická společnost Economist Intelligence Unit (EIU) však již varovala, aby zmíněná pomoc nepřinesla negativní efekt v podobě druhé vlny – ještě hlubší – recese.

Důvodem podle EIU jsou biliony dolarů, které vlády jednotlivých zemí směrují na podporu svých ekonomik. Právě tyto hromadící se dluhy mohou světovou ekonomiku strhnout do druhé recese. Upozorňuje hlavně na některé státy jihu Evropy, které měly slabou fiskální pozici již před pandemií.

„Mnoho evropských zemí, které patří k těm nejvíce zasaženým pandemií, jako je Itálie a Španělsko, by mohlo svoji potenciální dluhovou krizi rychle rozšířit do dalších rozvinutých zemí a rozvíjejících se ekonomik. Mohly by tak strhnout světové hospodářství do dalšího poklesu, možná ještě horšího,“ uvedla Agathe Demaraisová z EIU.

Podle EIU je nepravděpodobné, že se spotřebitelská poptávka obnoví na úroveň před krizí hned po uvolnění sociálního odstupu a po znovuotevření podniků. Dodavatelské řetězce mohou zůstat narušené, protože jednotlivé země budou restrikce uvolňovat v různou dobu. Globální ekonomika se tak bude zotavovat jen pozvolně.