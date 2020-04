Jak měřit negativní dopad pandemie na ekonomiku? ČNB nabízí první odhad podle spotřeby elektřiny

Na začátku letošního roku jeden z autorů blogového příspěvku (Aleš Michl, pozn. red.) parafrázoval bývalou prezidentku Fedu Janet Yellenovou, když ve svém projevu na konferenci řekl: „Expanze neumírají stářím, musí je něco zabít.“

Ani nás v té době nenapadlo, že to bude tak brzy. A že zabijákem bude koronavirus covid-19. Podotkněme, že ekonomika zpomalovala již před propuknutím pandemie.

To ukazují již zveřejněná čísla o vývoji průmyslové výroby v ČR, která v meziročním vyjádření s jednou měsíční přestávkou meziročně klesala už od června loňského roku (na což upozornil Michl v magazínu Forbes, pozn. red.). I proto jsme jako první volali po snížení úrokových sazeb.

Ekonomické dopady

Při úvahách o ekonomických dopadech pandemie vyjděme ze studie ekonoma Richarda Baldwina publikované v březnu 2020 na vědeckém blogovém webu VoxEU.

Bez jakýchkoliv zásahů by pandemie měla průběh jako červená plná čára v horní části grafu. Došlo by k rychlému šíření viru, nárůstu počtu nakažených, zhroucení zdravotního systému a k mnoha úmrtím.

Některá úmrtí by ani nesouvisela s koronavirem – došlo by k nim proto, že by se pacientům s infarkty či po autonehodách nedostala včasná péče. Česká vláda proto zavedla preventivní opatření, aby rozložila průběh nákazy (viz modrá plná čára).

GRAF: Dlouhodobý dopad koronaviru podle studie ekonoma Richarda Baldwina

Zdroj: VoxEU, ČNB

Je to ale něco za něco. Restriktivní opatření sama o sobě povedou ke ztrátám v ekonomice. Není to klasická recese, kterou známe z učebnic. Propad je téměř okamžitý a hloubka bezprecedentní. Jde v podstatě o okamžité vypnutí některých částí ekonomiky.

Kolega James Bullard z americké centrální banky Fed to nazval obdobím národní adaptace ekonomiky na pandemii.

Ztráty se navíc budou prohlubovat v čase (modrá přerušovaná čára dole v grafu). Při delším trvání karantény totiž vypadne poptávka obyvatel, kteří budou postupně propuštěni. Její pokles se tak bude v ekonomice dále propagovat přes sentiment, očekávání, efekt bohatství a podobně.

Zmírnění dopadů restriktivních opatření je úkolem hospodářské politiky (přesun z modré čárkované čáry na zelenou čárkovanou). Česká národní banka výrazně zlevnila peníze a zasadila se o stabilitu bankovního systému.

Vláda přijala širokou škálu fiskálních opatření, která teď nebudeme podrobovat diskusi. Nezapomínejme ale ani na to, že zafungují i automatické stabilizátory typu podpory v nezaměstnanosti. Vláda rovněž připravuje uvolnění karantény.

Čekání na patřičná data

Jaký tedy bude dopad současné krize na ekonomiku? Český statistický úřad zveřejní data o inflaci za březen 14. dubna a o maloobchodních tržbách až 6. května. Data ale budou zkreslena vlivem předzásobení se potravinami všeho druhu.

Naopak u výpadku prodejů trvalejšího zboží, například aut, nebudeme vědět, zda došlo pouze k odsunutí spotřeby, či jejímu trvalejšímu poklesu. Vývoj agregátu M2 za březen bude zveřejněn 30. dubna.

Data o stavebnictví a průmyslové výrobě za březen vyjdou až 7. května, stejně jako údaje o zahraničním obchodě. První odhad růstu HDP za první kvartál vyjde teprve 15. května. Detailnější data o spotřebě domácností na národní úrovni a o investicích budeme znát dokonce až 2. června.

Všechny údaje bývají navíc revidovány i v klidných dobách. Nyní se musíme připravit na revize mnohem většího řádu.

Nezaměstnanost ani auta zatím nic neukazují

Vývoj míry nezaměstnanosti Zdroj: tradingeconomics.com

Co tedy víme? Před Velikonocemi, 8. dubna, byla zveřejněna čísla Ministerstva práce a sociálních věcí o tom, že míra nezaměstnanosti v březnu byla stejná jako v únoru, tedy tři procenta.

Data o míře nezaměstnanosti mají ale dlouhodobě zpoždění proti ostatním veličinám. Pokud došlo k ukončení činnosti podnikatelů nebo k propouštění, budou se hlásit na úřady práce až od dubna a později (například až po výpovědní době). Řadu pracovníků mohly naopak nabrat internetové obchody s rozvozem.

Dalším z dostupných ukazatelů, které máme za březen, jsou data o registracích nových osobních automobilů v Česku od Svazu dovozců automobilů. Ty v březnu meziročně poklesly o 36 procent. To nám ale o současné poptávce po automobilech moc neprozradí.

Většina automobilů byla totiž nakoupena nebo objednána už v předchozích měsících. Tento prvotní pád byl nejspíše způsoben tím, že noví majitelé buď odložili registraci automobilů, nebo si nemohli nové auto vyzvednout. Jde tedy rovněž o zpožděný ukazatel.

„Čitelná“ data od ČEZu

Něco o dopadech „vypnutí“ části ekonomiky nám ale může prozradit spotřeba elektrické energie: k prvnímu relevantnímu odhadu vývoje ekonomiky jsme využili vysokofrekvenční data o spotřebě elektřiny ze stránek ČEPS a od firmy ČEZ.

Prvotní pohled na data nenaznačoval nic neobvyklého. Meziroční pokles spotřeby elektřiny se zdál být pouze mírný (viz graf vlevo). Přelom března a dubna byl ale mimořádně chladný (viz graf vpravo).

Bylo tedy nutné data očistit o vliv teplotních výkyvů. Když je větší zima, více se topí. Mimo topnou sezonu je efekt teploty na spotřebu kvůli klimatizaci opačný.

GRAF 1: Průměrná spotřeba elektrické energie

V daném týdnu a daném kalend. roce, v MW GRAF 2: Průměrná teplota

V daném týdnu a daném kalend. roce, ve stupních Celsia

Zdroj: ČEPS, ASOS, výpočet autorů blogu Zdroj: mesonet.agron.iastate.edu, výpočet autorů blogu

K očištění časové řady o spotřebě elektřiny byla použita data o počasí ze sítě ASOS (na webu Iowa State University) (graf 3).

Výsledná očištěná data ukázala v prvním týdnu karantény pouze nepatrný meziroční pokles, který se ale prohloubil v předposledním březnovém týdnu na 6,5 procenta a v posledním týdnu, který přešel do dubna, až na 9,3 procenta (graf 4).

To dává smysl. Omezení výroby v dalších podnicích naskakují postupně – je to dominový efekt.

GRAF 3: Průměrná očištěná spotřeba elektrické energie

V daném týdnu (pracovní dny 8–18 hod.) a daném kalend. roce, očištěno o efekt teploty, v MW GRAF 4: Meziroční změna spotřebované elektřiny

V daném týdnu roku 2020, řada očištěna o vliv teploty na spotřebu, v procentech



Zdroj: ČEPS, ASOS, výpočet autorů blogu Zdroj: ČEPS, ASOS, výpočet autorů blogu

Není moc dalších dat, od kterých bychom se zatím mohli odrazit. Přicházející čísla nám budou dávat pouze částečné informace o skutečných dopadech pandemie a karantény, budou často zpožděná nebo revidovaná.

Spotřeba elektřiny nám ale může naznačit, kdy se propad stabilizuje. Blog zaktualizujeme, až budeme vědět víc.

Příspěvek