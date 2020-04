Automobilový průmysl se obává těžkých časů. Zotavení nemusí přijít rychle

Německý automobilový průmysl je, podobně jako v České republice, tahounem celé ekonomiky. I když manažeři nejprve šíření koronaviru podceňovali, nyní doufají, že dopad na ekonomiku, a zejména na poptávku po nových automobilech bude kopírovat vývoj v pevninské Číně.

Čínský trh: prudký propad, rychlý růst

Tam se prodeje (společně s výrobou) automobilů v únoru meziročně propadly o 80 procent. Od té doby se tržby s postupným uvolňováním pravidel karantény opět poměrně rychle zvyšují.

V prvním březnovém týdnu byl meziroční rozdíl „jen“ 50 procent, ve druhém týdnu 44 procent. Tímto tempem by se obrat měl na předkrizovou úroveň dostat v květnu.

Také německé automobilky už výrobu v říši středu rozjíždějí. Volkswagen obnovil výrobu ve všech 33 továrnách a agenturní zprávy uvádějí, že všech dva tisíce prodejců kmenové značky VW už otevřelo (německé továrny zatím stojí, provoz mají pozastaven do 19. dubna, pozn. red.).

Roztříštěná opatření v EU

Studenou sprchou pro výrobce by ale mohla být analýza společnosti AlixPartners. Z ní vyplývá, že k tak rychlému obnovení poptávky, ale i výroby, na trhu Evropské unie nedojde.

Situaci komplikuje roztříštěnost protipandemických opatření v jednotlivých zemích a také různě závažný průběh epidemie. Produkce dílů z postižených zemí, jako jsou Španělsko a Itálie, je přitom pro německé automobilky klíčová k tomu, aby mohly v plné míře obnovit výrobu.

Každý týden zastavené produkce znamená pro evropský autoprůmysl ztrátu osmi miliard eur.

Ian Henry, šéf britské společnosti AutoAnalysis

„Nyní vidíme další dvě možnosti. Recesi pro rok 2020 s celosvětovým poklesem obratu v automobilovém průmyslu o 16 až 21 procent. Nebo delší recesi s poklesem 22 až 27 procent při slabém zotavení během příštího roku, pokud se nepodaří pandemii rychle dostat pod kontrolu,“ prohlásil pro německý týdeník WirtschaftsWoche výkonný ředitel AlixPartners Elmar Kades.

Optimistická varianta: autosalony otevřou v červnu

První varianta počítá s tím, že se výroba v automobilkách obnoví v květnu a zákazníci budou moci navštěvovat autosalony nejpozději v červnu. Navíc je potřeba, aby subdodavatelé byli v dobré finanční kondici a mohli výrobu plně obnovit.

Pesimističtější scénář počítá s tříměsíční nucenou odstávkou výroby a s tím, že se zákazníci budou vracet k nákupu nových automobilů pomaleji. V takovém případě může dojít k propadu poptávky v Evropě v tomto a příštím roce o 30 procent.

Kades se domnívá, že následky pro autoprůmysl budou horší než při finanční krizi po roce 2008. Návrat k „normálu“ před šířením viru by tak mohl nastat až v roce 2022.

VÍCE K TÉMATU:

Zrušený autosalon v Ženevě bude stát automobilky jen „drobné“. O co návštěvníci přišli?

Zeptali jsme se odborníků, jak kritický bude výpadek autoprůmyslu kvůli koronaviru

Přepište historii! Start největší státní podpory v dějinách České republiky se přiblížil

Rating pro automobilový sektor se zhoršuje

Podobně neradostný výhled pro český a slovenský trh zveřejnila také francouzská pojišťovna Coface, jež pojišťuje firmám pohledávky a radí v řízení rizik.

Již loni totiž začaly prodeje automobilů klesat na americkém a čínském trhu, v Evropě se prodeje propadly v lednu a únoru. V automotive sektoru tak společnost zvýšila riziko na vysoké.

„Horší rating ilustruje jak špatné zdraví celého sektoru, tak významnou provázanost globálních výrobních řetězců. Odvětví bylo globálně ovlivněno hospodářským zpomalením, protekcionismem a strukturálními změnami spojenými s inovacemi, předpisy a změnami chování spotřebitelů,“ vysvětlil generální ředitel pojišťovny Coface pro Českou a Slovenskou republiku Ján Čarný.

Produkce automobilek by mohla v dalších měsících globálně propadnout až o 75 procent.

POSLECHNĚTE SI PODCAST:



Miliony nevyrobených aut

Rovněž propočty britské společnosti AutoAnalysis přidávají pesimistický výhled. Její majitel Ian Henry pro deník The Financial Times uvedl, že výrobci v EU a Americe by mohli přijít o více než 100 miliard dolarů, pokud továrny zůstanou zavřené do konce dubna.

Pro Evropu to bude znamenat ztrátu 66 miliard dolarů, protože vypadne produkce 2,6 milionu automobilů. V Americe to bude znamenat výpadek dvou milionů vozů v hodnotě 52 miliard dolarů.

Každý týden zastavené produkce znamená pro evropský autoprůmysl ztrátu osmi miliard eur. Generální ředitel koncernu Volkswagen Herbert Diess odhadl ztrátu společnosti na dvě miliardy eur každý týden.

Je velmi pravděpodobné, že evropské automobilky nezačnou vyrábět dříve než v květnu. Tuzemská jednička Škoda Auto už prodloužila přerušení výroby do 27. dubna. Výroba v továrnách v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí stojí už od 18. března.

Jak ukazují aktuální data, prodeje aut jednoznačně klesají. Podle dosud zveřejněných údajů se prodej nových aut v západní Evropě v březnu snížil asi o dvě třetiny. V USA se prodej aut v březnu propadl na nejnižší úroveň za deset let.