Zeptali jsme se odborníků, jak kritický bude výpadek autoprůmyslu kvůli koronaviru

Už před koronavirem bylo zřejmé, že rok 2020 bude pro evropský automobilový průmysl těžký. Musel se vyrovnávat s poklesem poptávky na trzích po celém světě, vedle toho stál před úkolem výrazně srazit emise nových vozů, aby se vyhnul citelným pokutám. S tím souvisí i nutnost přimět spotřebitele, aby konečně začali nakupovat například elektromobily. Ale že to dojde kvůli koronaviru až k zastavení výroby v v Evropě asi nečekal nikdo. Automobilový průmysl tak „přepisuje“ i výhled české ekonomiky a nejen její, zeptali jsme se odborníků, zdali by výpadek sektoru mohl stáhnout některé ekonomiky (včetně české) do recese.