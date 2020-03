Přepište historii! Start největší státní podpory v dějinách České republiky se přiblížil

V principu jde o to, že stát platí firmám za to, že nebudou propouštět své zaměstnance. Zaměstnavatelům by stát měl přispět na náhrady mezd v rozmezí od 50 do 80 procent. Na podporu budou mít nárok například společnosti, kterým v karanténě skončí podstatné množství zaměstnanců, nebo ty, které budou muset omezit výrobu kvůli výraznému propadu poptávky či chybějícímu materiálu.