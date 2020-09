Holubici nahradil jestřáb. Střídání Prymuly za Vojtěcha vyděsilo i českou měnu

Česká koruna se v průběhu pondělního obchodování dostala pod silný tlak. Není divu, že bez větších problémů prolomila úroveň 27 korun za euro. Oproti euru tak česká měna jen za jeden den odepsala 1,5 procenta, vůči dolaru dokonce ještě o půl procentního bodu více.

Od září táhne korunu ke slabším úrovním narůstající averze k riziku na globální (akciových) trzích. Nyní však do hry vstupuje také domácí faktor v podobě zhoršující se epidemiologické situaci v Česku.

GRAF: Vývoj koruny vůči dolaru

Od začátku letošního roku.

Zdroj: tradingeconomics.com

Ta si s nadcházejícím podzimem vyžádala bryskní výměnu na postu ministra zdravotnictví, kdy na místo „dobrovolně“ odstoupivšího Adama Vojtěcha nastoupil epidemiolog Roman Prymula.

Jestřáb místo holubice

Z pohledu trhů nejde o jen tak ledajakou výměnu – holubici Vojtěcha totiž střídá jestřáb Prymula. A to platí zejména při pohledu na přísnost preferovaných proti-koronavirových opatření, kterými se bude nový ministr snažit znovu vyhladit epidemiologickou křivku.

Druhá vlna koronavirové pandemie je totiž realitou. Při letmém pohledu na počty nově nakažených (v přepočtu na sto tisíc obyvatel) je přitom zřejmé, že se Česká republika z premianta stala jednou z nejhůře zasažených zemí Evropy.

Reprodukční číslo zůstává nadále vysoké (1,6; v některých oblastech dle Prymuly dokonce 1,8). A přestože lze čekat, že jej znovu-zavedení povinnosti nosit roušky postupně sníží, není vůbec jisté, zda dostatečně.

Proto zůstává na stole varianta (částečného) lockdownu, jehož pravděpodobnost se – s Romanem Prymulou v čele ministerstva zdravotnictví – bezpochyby zvýšila.

Čekání na lockdown

Opětovné uzavírání ekonomiky by prudce přibrzdilo oživení české ekonomiky. To bude ve třetím čtvrtletí tohoto roku zřejmě svižné (díky nízké srovnávací základně), v posledním čtvrtletí roku by se však ekonomika mohla znovu dostat pod tlak.

Záležet bude nakonec na tom, nakolik restriktivní opatření budou v reakci na šíření koronaviru přijata.

A byť se zatím nezdá, že by politická reprezentace byla nakloněná opakování plošného lockdownu na izraelský způsob (omezení pohybu obyvatelstva), rapidně rostoucí počet nakažených může situaci změnit.