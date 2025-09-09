peníze, ekonomika, analýzy, komentáře

  • GLOSA

Maďarský „plynový ručník do ringu“ dá vydělat Česku

Maďarský ministr zahraničí oznámil, že podepíše novou dlouhodobou smlouvu o nákupu zemního plynu s ropnou a plynárenskou společností Shell. Podle jeho slov se otevírá nová etapa, která představuje „největší a nejdelší smlouvou o dodávkách ze Západu v historii země“. Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy je to i dobrou zprávou pro Česko.

Maďarsko podepsalo dlouhodobou smlouvu o dodávkách zemního plynu s nadnárodní společností Shell. (Ilustrační foto) Zdroj: Shell

Napsal Lukáš Kovanda
-
naposledy aktualizováno 9. 9. 2025 14:26
Česko Maďarsko Shell Slovensko transit zemní plyn

Maďaři házejí ručník do ringu, více zemního plynu chtějí získávat západní cestou, vydělá na tom Česko. Budapešti došla trpělivost s doufáním, že se obnoví dodávky plynu přes Ukrajinu, zastavené letos na samém začátku roku.

Uzavírá proto kontrakt se společností Shell na dodávky plynu v objemu dvou miliard metrů krychlových během deseti let. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó to uvedl v rozhovoru, z nějž cituje agentura Bloomberg. Příslušný kontrakt má být podepsán nyní.

Na obchodu něco vydělá i český stát, neboť od roku 2023 vlastní tranzitní plynovody. Těmi plyn poputuje z Německa a dále až do Maďarska.

Nebude to ovšem nijak závratný objem. Dvě miliardy metrů krychlových během 10 let odpovídají průměrnému dennímu tranzitu přes Česko nějakých 550 tisíc metrů krychlových. Třeba roku 2021, když tranzitní trubky v ČR ještě vlastnili zahraniční soukromí vlastníci, činil průměrný denní objem tranzitu plynu přes Česko na Slovensko zhruba 30 milionů metrů krychlových.

Kapacita i pro Slovensko

Od příštího měsíce je ovšem z Česka na Slovensko již nějaký čas navíc rezervována tranzitní kapacita průměrně zhruba 30 gigawatthodin denně, a to na jeden rok. Tato rezervovaná kapacita odpovídá asi 8,6 procenta objemu plynu, který Českem na Slovensko skutečně tranzitně protékal roku 2021.

Roku 2026, od kdy má platit zmíněný kontrakt Maďarska se Shellem, by tak tranzit plynu Českem na Slovensko, případně dále do Maďarska, mohl překročit úroveň 11 procent průměrného denního objemu plynu Českem tranzitovaného roku 2021.

Lukáš Kovanda

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍK REDAKCE
Lukáš Kovanda, Ph.D., v současnosti působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Více...

