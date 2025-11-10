Je tu nejdražší svátek sv. Martina v historii. Restauracím přihraje miliardy

Listopad v Česku voní pečenou husou a mladým vínem. Tradiční svatomartinské menu už dávno není jen připomínkou biskupa Martina z Tours, ale také malým gastronomickým jevem. Restauracím přináší období, kdy se po pomalejším podzimu znovu zaplní stoly a tržby znatelně rostou.
Restaurace hlásí v týdnu kolem 11. listopadu nárůst tržeb až o polovinu oproti běžnému období. Některé podniky zaznamenávají ale i nárůst tržeb na více než dvojnásobek. Provozovatelé podniků mluví o jednom z nejvýdělečnějších období roku, kdy se po klidnějším říjnu znovu zaplní stoly.
Hosté si místa rezervují týdny dopředu a nabídka svatomartinských menu se většinou vyprodá ještě před samotným svátkem.
Miliardy pro restaurace
Za celý „svatomartinský týden“, který symbolicky začal minulý pátek a skončí v neděli 16. listopadu, tak provozovatelé gastronomických zařízení v Česku mohou letos díky sv. Martinovi počítat s tržbami navíc v rozsahu dvou až tří miliard korun.
Ceny menu jsou letos v průměru zhruba o desetinu vyšší než loni, což odráží rostoucí náklady na chov, energie i pracovní sílu. Takový nárůst výrazně překonává inflaci, půjde letos o nejdražšího sv. Martina české historie. Přesto zájem neochabuje. Češi se naučili s vyšší cenou pracovat, část z nich si dopřeje celé slavnostní menu, jiní jen hlavní chod.
Na druhé straně stojí realita producentů, kteří čelí rostoucím nákladům a poklesu domácí produkce hus. Letos se podle Českomoravské drůbežářské unie vylíhlo zhruba 127 tisíc kusů, o 13 procent méně než loni. To nestačí ani na milion porcí svatomartinského měnu.
Důvodem jsou vysoké náklady, nedostatek jatek a obavy z ptačí chřipky. Chov hus je sezónní záležitostí, takže výpadek v jednom roce se dohání těžko.
Zdroj: Franz Bachinger, Pixabay
Domácí produkce tak pokryje jen část poptávky a zbytek doplňují dovozy, nejčastěji z Maďarska, které zajišťuje až 60 procent importu hus, dále z Polska či z menší části ze Slovenska. České husy jsou díky chovu ve volném výběhu či čerstvosti obecně kvalitnější než ty dovážené, ale také dražší a v běžných supermarketech prakticky nesehnatelné.
Kdo chce českou husu, měl by si ji objednat přímo u farmářů, bývá však vyprodáno na týdny dopředu. I v restauracích se zákazník bude velmi často nucen spokojit s dovozovou husou slabší kvality z Maďarska či Polska.
Svátek i pro vinaře
Druhým pilířem svatomartinské ekonomiky je víno. Na trh se letos dostane 1,9 milionu lahví s označením „Svatomartinské“, přičemž díky úpravě pravidel mohou vinaři zahájit jejich prodej už od 7. listopadu.
Značku letos získalo 73 vinařství, která nabídnou 323 různých druhů vín. I přes rostoucí výrobní náklady se vinařům daří ceny svatomartinských vín držet na loňské úrovni.
Svatomartinské období ukazuje, že i několik listopadových dní může mít měřitelný ekonomický dopad. Zatímco gastronomie a vinařství z něj profitují, prvovýrobci se potýkají s rostoucími náklady a omezenými kapacitami.