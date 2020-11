Čínský Ant odvolal burzovní vpád, Křetínský nakupoval a PPF tratila aneb souhrn událostí 45. týdne

Milé čtenářky, milí čtenáři,

francouzský sociolog Alexis de Tocqueville si již v 19. století všiml, že ve Spojených státech je nejdůležitějším principem ve struktuře společnosti pravidlo svrchovanosti lidu. To odráží také jeho citát: „Lid vládne americkému světu jako Bůh vesmíru.“ Chtělo by se skoro říct, že Donald Trump po dobu svého prezidentství toto Američanům odebral. USA, které byly známy svojí názorovou tolerancí, se zdají být definitivně minulostí. Snad tedy v novodobé kolébce demokracie převládne rozum nad emocemi…

Libor Akrman

šéfredaktor Peak.cz

Zaštípnutý Jack Ma

Měl to být historicky největší burzovní debut. Jen pár dní před ohlášeným termínem vstupu na burzu v Hongkongu i Šanghaji je všemu jinak. Největší čínská platební společnost Ant Group ze skupiny Alibaba dostala burzovní stopku. Její zakladatel Jack Ma totiž na čínské poměry moc hlasitě vyjadřoval svůj názor. Opakovaně kritizoval regulaci finančních služeb ze strany čínských úřadů, které na oplátku zveřejnily plány, které mají za úkol omezit možnosti udělování mikrokreditů. To by silně poškodilo i Ant Group. A tak se možná největší IPO v historii odkládá, a to minimálně o několik měsíců.

Zamlžené zítřky

Centrální bankéři v nové makroekonomické prognóze mírně zlepšili odhad letošního vývoje české ekonomiky. HPD letos podle bankovní rady propadne o 7,2 %. Oživení českého hospodářství se ale protáhne. Výhled pro příští rok totiž ekonomové naopak zhoršili. V příštím roce proste hospodářství tempem 1,7 %, zatímco odhad ze srpna hovořil o 3,5 %. Členové bankovní rady na jejím zasedání také jednomyslně odhlasovali ponechání úrokových sazeb beze změny. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, tak zůstává na 0,25 %. Podle ekonomů by sazby měly zůstat beze změny delší dobu.

Křetínský na nákupech

Slovinské státní dráhy Slovenske železnice prodají 49 % své nákladní divize skupině Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského. Jako první z českých médií zprávu přinesl server Zdopravy.cz. Cenu transakce a další detaily dohody, kterou musí ještě schválit orgány holdingu Slovenski Državni, strany prozatím tají. Podle serveru Railway Gazette se cena obchodu neoficiálně odhaduje na 60 až 100 milionů eur.

V tomto týdnu nakupovala také investiční společnost EP Global Commerce, jež také patří Křetínskému. Oznámila, že zvýší podíl v německé firmě Metro na více než 37 ze stávajících 29,99 %. Křetínský společně se svým obchodním partnerem Patrikem Tkáčem vstoupili do německé společnosti Metro v létě 2018. Za tu dobu se opakovaně snažili firmu kompletně převzít. Jejich poslední nabídku v polovině října podnik označila za nedostatečnou a odmítl ji.

PPF v červené

Skupina PPF, za níž stojí nejbohatší Čech Petr Keller, v prvním pololetí letošního roku spadla do ztráty 10,32 mld. Kč. O rok dříve firma vydělala 15,4 mld. Kč. Přestože je činnost PPF oborově i geograficky velmi diverzifikovaná, na hospodaření podniku se silně podepsala současná koronavirová pandemie. Ta zasáhla zejména sektor finančních služeb, v nichž se PPF prostřednictví společnosti Home Credit silně angažuje. A tak profitující oblasti jejího byznysu v podobě telekomunikací a biotechnologií ztráty tlumily jen částečně.

Bezos cashuje

Zakladatel, šéf a největší podílník technologické společnosti Amazon Jeff Bezos prodal tento týden akcie svého podniku za více než tři mld. USD. Využil toho, že se jejich hodnota od začátku roku zvýšila o více než 75 %. Amazon má nyní hodnotu kolem 1,6 bilionu dolarů. Bezos už dříve uvedl, že hodlá každý rok prodat akcie za alespoň miliardu, aby měl peníze na financování své vesmírné společnosti Blue Origin.

Hypotéky trhají rekordy

Trh hypoték by měl letos dosáhnout rekordního výsledku kolem 230 mld. Kč, a mohl by tak překonat i dosavadní nejúspěšnější roky 2016 a 2017. Uvedl to generální ředitel Hypoteční banky Jiří Feix. Na jaře s úderem první vlny pandemie se podle něj trh propadl o pětinu, už před létem ale začal opětovně růst až o 30 %. „Vzhledem k trendu z posledních měsíců a faktu, že zájem o nemovitosti nepolevuje ani přes nástup druhé vlny, předpokládáme, že trh hypoték dosáhne rekordního výsledku,“ uvedl Feix.

Nezaměstnaných navzdory pandemii ubývá

Nezaměstnanost v Česku v říjnu klesla na 3,7 %, v předchozích třech měsících dosahovala 3,8 %. V evidenci úřadů práce v ČR bylo ke konci října necelých 272 tisíc lidí. Zároveň je to podle Úřadu práce ČR nejvyšší říjnová hodnota od roku 2016. Loni v říjnu bylo v Česku bez práce 2,6 % lidí. „Vzhledem k aktuální ekonomické a pandemické situaci jsou nynější čísla velmi dobrá. Jsme stále v Evropě premianti. Je to zásluhou vládních programů, a to zejména programu Antivirus,“ uvedla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dodala také, že poměr dlouhodobě nezaměstnaných vzrostl jen nepatrně, což je podle ní velmi dobré znamení.

GRAF: Vývoj míry nezaměstnanosti v Česku

(Za posledních 12 měsíců, v procentech)



Zdroj: tradingeconomics.com

WhatsApp maže historii

Aplikace WhatsApp, která patří sociální síti Facebook, přichází s novou službou mazání týden starých zpráv. Novinku spustí už tento měsíc. Podobnou možnost nabízejí i jiné platformy jako například Signal. Funkce má posílit pocit většího soukromí pro uživatele, uvedl Facebook v prohlášení.

Křetínský táhne proti Googlu

Český miliardář Daniel Křetínský, který je mimo jiné majitelem francouzské mediální skupiny CMI, vystoupil proti dohodě, kterou Google nabízí Google francouzským tištěným médiím za sdílení jejich obsahu. Křetínský vlastní několik francouzských listů, jako je Elle, Marianne, Télé 7 Jours a další. Dohoda podle něj není spravedlivá, a proto ji nepodepíše. Uvedl to v příspěvku zveřejněném na webu francouzského levicového deníku Libération.

Komerční bance spadl zisk na polovinu

Komerční bance klesl čistý zisk za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně o 45 % na 6,08 mld. Kč. Celkové výnosy klesly o 8,6 % na 22,35 mld. Kč. Hospodaření bylo silně ovlivněno koronakrizí, kdy banka mimo jiné zaúčtovala opravné položky ve výši 3,41 mld. Kč.

Farmaceutická akvizice za miliardy

Americká farmaceutická společnost Merck & Co koupí soukromé firmy VelosBio za 2,75 mld. USD. Akvizicí chce rozšířit nabídku léků na rakovinu. VelosBio má totiž slibný lék na léčbu hematologické malignity a solidních nádorů. Jeho přípravek je příznivě hodnocen v klinických studiích. VelosBio před několika měsíci získala od investorů v čele s Matrix Capital Management a Surveyor Capital 137 mil. USD. Transakce bude podle agentury Reuters dokončena ještě letos.

Alibaba rules

Tržby čínského internetového obchodu Alibaba ve druhém čtvrtletí finančního roku překonaly odhady. Firma se svezla na vlně zvýšené poptávky po on-line nákupech v době koronavirové pandemie. V období od července do září se tržby zvýšily o 30 % na 155,06 miliardy jüanů (asi 530 mld. Kč). Čistý zisk ale klesl meziročně o 63 % na 26,52 miliardy jüanů (90,8 mld. Kč), což bylo ale dáno hlavně jednorázovým ziskem v minulém roce.

Zalando zpět v černých číslech

Německý internetový obchod s módou Zalando ve třetím čtvrtletí zvýšil tržby o 22 % na 1,8 mld. eur. V době koronavirové pandemie lidé více nakupují on-line, což se projevilo i na výsledcích Zalanda. Díky vyšší poptávce se dostalo zpět do čistého zisku. Ten od června do září činil 58,5 mil. eur. Kromě růstu poptávky těží firma i z partnerských programů, kdy na jejích stránkách prodávají zboží jiní obchodníci.

Koaliční rada se stále nedohodla na výši zdanění po plánovaném zrušení superhrubé mzdy. Jednání budou pokračovat. Změnu formou pozměňovacího poslaneckého návrhu k daňovému balíčku na příští rok navrhl nejen premiér Andrej Babiš (ANO), ale i vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Oba poslanecké návrhy počítají se zrušením superhrubé mzdy, liší se ale ve výši daňových sazeb.

PayPalu pomohl koronavirus

Americká společnost PayPal Holdings, která je globálním zpracovatelem elektronických plateb, ve třetím čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 121 % na 1,02 mld. USD. Hospodaření podpořil prudký růst plateb na internetu od spotřebitelů, kteří se kvůli koronavirové pandemii drželi doma. Firma v daném období zpracovala platby za asi 247 mld. USD, což bylo o 38 % více než loni. Získala také přibližně 15,2 milionu aktivních uživatelů. Výnosy jí vzrostly o čtvrtinu na 5,46 mld. USD.

Zpět v černých číslech je i GM

Největší americká automobilka General Motors je za třetí čtvrtletí zpět v zisku. Vydělala asi 4 mld. USD (90,5 mld. Kč), což je proti stejnému období loni nárůst čistého zisku o 74 %. Za růstem stojí obnovená poptávka po sportovně-užitkových vozech (SUV) a dodávkových automobilech v USA, stejně jako oživení prodeje v Číně. Ve druhém čtvrtletí měla firma kvůli dopadům pandemie ztrátu.

Levná ropa dostala do kolen i Saudi Aramco

Saúdskoarabské ropné firmě Saudi Aramco klesl ve třetím čtvrtletí čistý zisk o téměř 45 % na 44,2 miliardy rijálů (273,9 mld. Kč). Hospodaření ovlivnily nízké ceny ropy, propad poptávky po surovině kvůli pandemii a také nízké marže rafinerií. Tržby se snížily skoro o čtvrtinu na 200 mld. rijálů (1,2 bilionu Kč).

ArcelorMittal umazává ztrátu

Společnost ArcelorMittal, která je největší producent oceli na světě, vykázala ve třetím čtvrtletí tohoto roku čistou ztrátu ve výši 261 milionů USD. Loni byla ve stejném období roku ztráta více než dvojnásobná. Navzdory tomu, že tržby oceláren meziročně klesly o víc než tři miliardy na 13,27 miliardy USD, se tak daří ztráty umazávat. Výsledky by mohly být lepší, nebýt koronavirové pandemie.

Nintendo těží z pandemie

Japonský výrobce herních konzolí a videoher Nintendo v prvním finančním pololetí více než ztrojnásobil provozní zisk na 291,4 mld. jenů (asi 64 miliard Kč). Poptávku po jejích produktech nakopla pandemie, kvůli které lidé více času tráví doma. Tržby vzrostly meziročně o 73 % na 769,5 mld. jenů (168,2 mld. Kč).

Dvě miliardy v minusu

Německá letecká společnost Lufthansa vykázala za třetí čtvrtletí kvůli koronavirové krizi čistou ztrátu dvě miliardy eur, tedy ještě hlubší, než se čekalo. Varovala také před dopadem dalších restrukturalizačních nákladů ve čtvrtém kvartálu. Kvůli stále slabé poptávce bude i v závěrečném čtvrtletí nabízet nanejvýš čtvrtinu letů obvyklých v této části roku.

Home office Lenovu svědčí

Čínská společnost Lenovo Group, která je největším výrobcem osobních počítačů na světě, zvýšila ve druhém finančním čtvrtletí čistý zisk o 53 % na 310 milionů USD. Firma těží z rozmachu práce z domova, který je důsledkem pandemie nemoci covid-19. Tržby vzrostly o 7 % na 14,5 mld. USD.

Ferrari zvýšilo zisk

EBITDA italského výrobce luxusních vozů Ferrari ve třetím čtvrtletí vzrostla o 6,4 % na 330 milionů eur. Firma uvedla, že po přerušení výroby kvůli koronaviru plně obnovila dodávky. Za celý rok očekává hospodářský výsledek v horní části dříve uváděného rozpětí, což znamená upravený zisk kolem 1,125 mld. eur.

Nexi a Nets pospolu?

Největší italská platební společnost Nexi vede exkluzivní jednání o spojení s dánskou skupinou Nets. Hodnota dohody by měla činit 8 mld. USD. Spojení by se uskutečnilo formou výměny akcií.

Řidiči Uberu a Liftu získali nezávislost

Voliči v Kalifornii se vyslovili pro možnost, aby pracující jako řidiči firem Uber či Lyft byli považováni za nezávislé dodavatele a ne za zaměstnance těchto firem. To je významné vítězství pro firmy působící v oblasti takzvané gig ekonomiky. Tak se označují situace, kdy lidé pro tyto firmy obvykle pracují na základě smlouvy nebo jako osoby samostatně výdělečně činné a ne jako zaměstnanci na plný úvazek. Akcie firem Uber i Lyft v reakci na zprávu posílily, napsala agentura Reuters.

Netflix nabídne v Česku předplacené karty

Česko se přidá k téměř čtyřem desítkám zemí, kde Netflix nabízí předplacené karty. Ke vstupu do této americké internetové videotéky tak už nebude nutné provést platbu platební kartou. Karty je možné koupit v hodnotách 400, 1000 nebo 4000 Kč. Brzy mají být v prodeji přibližně na asi 1500 místech v Česku, mimo jiné v prodejnách Billa, Penny, Kaufland, v trafikách Geco nebo v drogeriích DM.

Z Bentley bude „nová Tesla“?

Britský výrobce luxusních automobilů Bentley, který spadá pod koncern Volkswagen, bude od roku 2026 nabízet zákazníkům pouze elektromobily a plug-in hybridy. Od roku 2030 pak chce automobilka vyrábět pouze plnohodnotné elektromobily. Bentley se podobně jako další výrobci aut snaží přizpůsobit zpřísňujícím se emisním limitům.

Zrodila se „nová“ přepravní služba WeDo

Logistický operátor vznikl ze značek In Time a Uloženka. Letos plánuje doručit koncovým zákazníkům kolem sedmi milionů zásilek. V příštím roce by to podle jejího ředitele Daniela Mareše mělo být již přes deset milionů. Firma má asi 300 přepravních dodávek a na tisíc výdejních míst. Na začátku příštího roku chce spustit také výdej prostřednictvím asi stovky automatických výdejních boxů.