Konec renomé vysoké kvality života. Vídeň už není městem, kde teroristé neútočí

Vídeň je sídlem řady mezinárodních institucí a je to kosmopolitní metropole se silnými a pestrými náboženskými komunitami, včetně té muslimské či židovské. Podobný útok jako v pondělí večer 2. listopadu v centru města poblíž synagogy (čtyři mrtví, 22 zraněných, z toho sedm vážně, jeden z útočníků byl sympatizantem Islámského státu, stav v úterý večer, pozn. red.) však rakouská metropole nezažila od osmdesátých let.

Není to tedy první zkušenost města s terorismem. Je ale první v tomto rozsahu a v nejmodernější éře Vídně, kdy je město pravidelně na vrcholu celosvětových žebříčků kvality života. Kromě skvělých městských služeb a sociální sítě i díky fungující hromadné dopravě, zeleným plochám a životnímu prostředí obecně.

Vídeň také už sto let formují sociálnědemokratické vlády, díky kterým dnes většina Vídeňanů žije v obecních nebo městem dotovaných nájemních bytech. To vede mimo jiné k rovnoměrnému rozprostření chudších skupin obyvatel po městě. Stručně řečeno, radikalismus Vídeň ve své DNA nemá.

Přítomnost radikálního islámu

I když se ani Vídni v posledních letech nevyhýbají problémy s integrací některých přistěhovalců, ve městě nejsou „no-go“ zóny známé z jiných západoevropských metropolí. I k rakouskému hlavnímu městu ale patří radikální islám a rakouské bezpečnostní složky ho léta sledují.

Jde například o bojovníky Islámského státu, kteří na bojiště v Iráku a Sýrii odjeli v uplynulých letech z Vídně či z jiných částí Rakouska a část se jich mezitím zase vrátila.

Nebo zprávy o radikálních kázáních z některých vídeňských mešit. Či kritika vídeňského mezináboženského Centra krále Abdalláha, které z velké části platí Saúdská Arábie (uzavření centra kvůli porušování lidských práv v Saúdské Arábii sice rakouský parlament schválil už před rokem, centrum je však ve Vídni stále aktivní).

Rakouský islámský terorismus

Rakouská kontrarozvědka ve své zprávě za rok 2018 islámský terorismus hodnotí jako hlavní hrozbu na území Rakouska.

„Sice se vrací méně bojovníků (džihádistů), než se čekalo, přesto je tato skupina potenciálně velmi nebezpečná a nevypočitatelná. Riziko ale hrozí i od radikalizovaných malých skupin či ‚osamělých vlků‘ radikalizovaných přímo v Rakousku,“ píše tajná služba.

Ta dodává, že jejich útoky by mohly být vedeny bez velké přípravy pomocí automobilů, bodných či střelných zbraní. To se také při současném útoku ve Vídni stalo, byť přesné okolnosti útoku a pozadí pachatele či možných spolupachatelů jsou zatím neznámé.

Konec stavu „u nás se nic neděje“

Vraťme se k tomu, co útok znamená pro samotnou Vídeň. Jedním z klíčových parametrů, který z města dělá top destinaci pro život na Zemi, je i pocit bezpečí. Tedy převedeno do časů globálního terorismu – pocit, že „u nás se to neděje“, u nás teroristé neútočí.

Právě o tohle nehmatatelné „cosi“ teď ale rakouská metropole přišla. Sice to téměř s jistotou nezničí poklidnou vídeňskou atmosféru někdejšího centra monarchie, na to má příliš hluboké kořeny, je to ale symbol, o nějž teď teroristé přece jen město připravili.

Článek, jehož autorem je Vojtěch Berger, původně vyšel na serveru HlídacíPes.org.