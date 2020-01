Airbnb začalo nenápadně, ale nyní už proměňuje města. Praha v nabídkách poráží větší Vídeň

Mnohá města si kladou otázku, jak regulovat službu Airbnb, postavenou na sdílení bytů a domů. Turisté využívající internetovou platformu mění podobu center měst. Časy, kdy lidé pronajímali byt na dva týdny v roce, kdy byli pryč, jsou dávno minulostí.

Ve Vídni například nabízí byty k pronájmu skupina „mladých nadšenců v oblasti správy nemovitostí“. Disponují 120 nabídkami nejen v Rakousku, ale také v Kostarice nebo v Záhřebu.

Atraktivní pro turisty

Počet nabídek ubytování na Airbnb v Praze Zdroj: insideairbnb.com

Podobné to je v Praze. Z analýzy dat nezávislého webu Insideairbnb, který poskytuje data o využívání služby v jednotlivých městech a čtvrtích, vyplývá, že hostitel pod názvem Prague For You nabízí v hlavním městě Česka 128 možností ubytování. Další v pořadí je Alex and Kate s 90 nabídkami, třetí je Bohemian Estates 72.

Jen v Praze 1 se k pronájmu nabízí 3 829 bytů, což je 35 procent ze všech pražských nabídek. V Praze 2 to je dalších 2 227 možností ubytování.

Služba samozřejmě vyvolává odpor hoteliérů a dalších pronajímatelů bytů. Hoteliéři, ale i radnice se obávají daňových úniků. Sousedy zase ruší střídající se návštěvy v domech, dlouhodobé nájemce trápí tlak na zvyšování nájmů.

„Airbnb dělá město atraktivnější pro turisty, ale méně atraktivní pro jeho obyvatele,“ napsal německý týdeník Die Zeit.

Nabídkově vede Reykjavík

Negativní vlivy ukazuje na příkladu Vídně, kde se nabízí 13 018 možností ubytování. Což je o několik stovek méně než v Praze, kde portál nabízí 13 591 míst k přespání.

V české metropoli přitom žije asi o půl milionu obyvatel méně než v hlavním městě Rakouska. V přepočtu nabízených bytů na počet obyvatel ovšem převyšuje v Evropě všechny ostatní metropole Reykjavík. V nabídce je přes tři tisíce možností ubytování, přičemž v hlavním městě Islandu žije 130 tisíc obyvatel.

GRAF: Počet ubytování od Airbnb ve vybraných městech Evropy

Data jsou z letošního ledna.

Zdroj: insiderairbnb.com

Odborníci na ubytovací služby nicméně poukazují na to, že statistiky je třeba brát s rezervou. Existuje totiž velký počet nehlášených pronájmů, na druhou stranu přes Airbnb inzerují i klasičtí provozovatelé v rámci nabídky „bed and breakfast“.

„Ve Vídni je většina nabídek koncentrovaná do několika čtvrtí,“ uvedl Leonard Plank z institutu pro územní plánování na Technické univerzitě Vídeň. Nejžádanější jsou samozřejmě bytové domy v centru. Proto by se měla případná debata o regulaci omezit právě na oblasti, kde je bytů nejvíce.

Statistiky Airbnb v Praze Zdroj: insideairbnb.com.

Ukazuje se to i v Praze, kde nabídky pronájmu bytů na území Prahy 1 a 2 činí téměř polovinu všech možností k přespání ve městě.

Turistifikace. V centrech se nedá normálně žít

Internetové platformy přispívají k tomu, čemu odborníci říkají turistifikace měst. Velmi silná je například v okolí pražské Královské cesty, jež vede od Prašné brány přes Staroměstské náměstí, Karlovu ulici, Karlův most až na Pražský hrad.

„S pokračujícím rozvojem městských turistických okrsků jsou funkce spojené s každodenním životem obyvatel postupně vytlačovány a nahrazovány funkcemi turistickými (turistifikace), čímž dochází ke ztrátě původních hodnot těchto oblastí a ke vzniku turistického ghetta,“ napsaly Veronika Dumbrovská a Dana Fialová v roce 2016 z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity.

Bezproblémové začátky

Firma Airbnb začala v roce 2008 nenápadným obchodním modelem, který zprostředkovává pronájem domů a bytů, pokud jsou jejich majitelé například na dovolené.

„To je klasický nápad, který je pro města a domácnosti naprosto bezproblémový,“ zdůraznil odborník na turismus Oliver Fritz z vídeňského institutu pro ekonomický výzkum WIFO.

Proto rozjezd platformy nikoho neznepokojoval, neuvažovalo se o nutnosti zavedení regulace ani o přijetí zvláštních právních předpisů. Časem ale Airbnb přitáhlo investory, kteří ho začali využívat jako hlavní zdroj příjmů.

Technická univerzita ve Vídni v roce 2017 odhadla, že dvě třetiny příjmů z nájmů v rakouské metropoli skončí u pěti procent pronajímatelů. Tedy těch největších, kteří pronajímají desítky bytů.

Místo obchodů kavárny a bary

„Pokud se v jedné čtvrti soustřeďuje mnoho nabídek, dochází k turistifikaci daného místa,“ tvrdí Eva Riemppová z univerzity v Mohuči, jež se zabývá vlivem Airbnb na města.

Turisty oblíbené čtvrtě se mění, místo běžných obchodů vznikají bary a kavárny. „Vytváří se tím monostrukturální ekonomika zaměřená na krátkodobé návštěvníky,“ dodala.

Cestovatelé využívající Airbnb jsou často mladí a hlučnější, než je bohatší klientela hotelů. A zaplavují centra měst plastovými kufříky na kolečkách.

Různé formy regulace

Nicméně právě fakt, že turisté vytlačují běžné obyvatele z center a ubíjejí tak běžný život, donutila města k regulacím. Přístup k regulaci se však liší, v Berlíně to jsou například vysoké pokuty a možnost pronajímat neomezeně jen jeden byt.

V Salcburku například od 1. ledna platí povinnost majitelů domů, kteří pronajímají přes Airbnb, aby se registrovali na radnici. To má tento druh „podnikání“ učinit méně atraktivním.

V Amsterdamu je počet pronajímaných nocí v bytech omezen na třicet v roce. Další možností je omezení pronájmu přes internetové platformy pouze v některých zónách města. Tento přístup zvolila Vídeň.

Stavební předpisy ve vybraných čtvrtích nebo rezidenčních zónách zakazují krátkodobé komerční pronájmy. Pronájem v obecních domech je také zakázán. Pro krátkodobý pronájem turistům musí vlastník mít souhlas všech majitelů bytů.

Ať to vyřeší Brusel

Praha dokonce navrhuje (společně s Amsterdamem, Barcelonou, Berlínem, Vídní, Paříží, Mnichovem a Bruselem), aby regulaci řešila v rámci celé unie Evropská komise.

O regulaci se snaží také v součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj. Platformy by měly například povinně poskytovat počty pronajímaných bytů.

Klemens Himpele z vídeňského magistrátu ovšem tvrdí, že problémem účinné regulace internetových portálů, jež umožňují pronájem bytů nebo jednotlivých pokojů, je především vymahatelnost práva.

Kdo je zodpovědný za to, že se na Airbnb objeví nabídka bytu ve čtvrti, kde to je zakázáno? „V Evropě máme problém s vymahatelností práva,“ postěžoval si.

Spor o poskytování dat

Platforma, jež má sídlo pro působení v zemích EU v Dublinu, nechce poskytovat radnicím evropských měst potřebná data, vyřízení žádosti trvá několik let.

To pak vede k absurdním situacím, kdy úředníci radnice, například v Berlíně nebo Kolíně nad Rýnem, hlídkují v ulicích a vyhledávají turisty s kufříky na kolečkách, aby odhalili nelegální pronajímatele.

Firma Airbnb má v mnoha případech s městy dohody, že platí daně paušálně. Vídeň se s firmou, která byla založena v roce 2008 v San Francisku, soudí o poskytnutí potřebných dat.

Spor trvá od roku 2017 a dostal se až k Soudnímu dvoru EU. Airbnb se odvolává na ochranu dat svých uživatelů. Soud EU v rozhodnutí z konce roku 2019 považuje nicméně firmu Airbnb spíše za poskytovatele aplikace než za realitního makléře.

Také pozitiva

Riemppová ale tvrdí, že není možné platformu vinit pouze z negativních dopadů na města, která dlouhá desetiletí zanedbávala výstavbu bytů a neinvestovala do infrastruktury pro turisty.

Například v Reykjavíku i chudší majitelé bytů a domů používají výnosy z pronájmu k opravám svých nemovitostí.

Expertka na dopady služby Airbnb tvrdí, že není možné přijít s fungujícím univerzálním řešením pro všechna města v EU.

Každá radnice se musí rozhodnout, jak přísná a drastická opatření zavede. Zejména menší a méně známá města mohou z internetových portálů na sdílení bytů profitovat.