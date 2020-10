Chorvatská letní inventura: konec sezony již v srpnu. Hoteliéři hlásí až 75procentní ztráty

Chorvatsko je známé jako letní destinace pro celou řadu turistů z jiných zemí a turismus je nedílným motorem tamní ekonomiky. Nicméně letošní sezonu výrazně omezila pandemie koronaviru.

Již samotný začátek sezony se začal v Chorvatsku jevit jako velmi špatný. V květnové statistice se země ve srovnání s předchozím rokem ocitla na samotném dnu evropského žebříčku turistiky, když Chorvaté zaznamenali až 86procentní pokles (jen pro srovnání, Česko zaznamenalo 20- až 30procentní pokles).

Poslední dostupné dílčí statistiky, a to za srpen, uvádějí, že v tomto měsíci přicestovalo do Chorvatska 2,5 milionu turistů a registrováno bylo 16,7 milionu noclehů. Pandemie covidu-19 se projevila oproti loňskému srpnu 47procentním poklesem turistů, v počtu noclehů to představuje 40procentní propad.

Turistické kanceláře naopak vyzdvihují nárůst domácích turistů, jejichž počet letos v srpnu tvořil 13 procent, což je dvojnásobek oproti loňsku. Pro Chorvaty je však klíčové, aby do země jezdili lidé ze zahraničí.

TABULKA: Chorvatská letní sezona

Přehled za červenec a srpen 2020, v abs. počtech (mil. lidí) a s procentuální změnou proti roku 2019

Zdroj: Turizmoteka.hr

Podíváme-li se na srpnová čísla a na složení zahraničních turistů v počtu noclehů, vedou

Němci, kteří tvoří více než třetinu návštěv. Na dalších místech jsou Poláci, Slovinci a Češi, tyto čtyři první země tvoří bezmála 70 procent všech zahraničních turistů v Chorvatsku.

Dobré ceny

Komentář Siniši Topaloviće z agentury Horwath HTL, zabývající se hotely a turistikou, uvádí pro chorvatský deník Jutarnji list, že počítáme-li prvních osm měsíců letošního roku, tak Chorvatsko dopadlo ze všech evropských zemí nejhůře.

Na druhou stranu Topalović domácí turistické podnikatele chlácholí: „Co se týče výše cen hotelových služeb, ocitli jsme se v konkurenci mezi předními zeměmi. V krátké letní sezoně se nám podařilo udržet dobré ceny, což je úspěch s ohledem na jejich pád po finanční krizi a následném dlouhodobém zdražování služeb.“

Chorvatský expert odhaduje, že celkové letošní ztráty chorvatské turistiky se u různých subjektů pohybují od 25 do 75 procent ztráty zisku proti předchozímu roku.

Podle analýzy agentury Horwath HTL pro celou Evropu zaznamenaly ztráty ubytovací kapacity střední a nižší kvality a stejně tak městské destinace, mořské plavby nebo kongresová turistika.

Hodinová stávka Dalmatinců

Zmíněné ztráty především středních a malých podnikatelů se týkají zejména restaurací a

pohostinství.

Majitelé restauračních provozoven ve Splitu se rozhodli kvůli nedostatečné státní pomoci organizovat hodinovou stávku. K nim se přidala více než tisícovka provozovatelů z celé Dalmácie od Zadaru až po Dubrovník.

Chtěli upozornit na skutečnost, že kvůli pandemii covidu-19 mohou přijít o práci desetitisíce lidí v pohostinství, na kterých jsou dále závislé jejich rodiny. Požadovali zastavení platby DPH do března příštího roku a snížení daně z potravin.

Z ankety mezi pětistovkou podnikatelů v Dalmácii vyplynulo, že 40 procent z nich nevydrží provozovat živnost do příštího roku a osmdesát procent bude muset propouštět

své zaměstnance.

Zajímavé je tvrzení, že tato sezona sice u nich proběhla lépe než v okolních středomořských zemích, ale přesto se cítí v podnikání pandemií ohroženi. „Nepožadujeme žádnou almužnu ani nechceme žít na úkor jiných. Dožadujeme se jen státní půjčky, abychom vydrželi do příští sezony,“ uvádí se v prohlášení, které citují chorvatská média.

Prognózy sezony 2021

Chorvaté jsou optimisté. Jinak si nelze vysvětlit komentář na webu Hrturizam.hr, specializovaném na turistiku, kde jeho autor tvrdí, že „sezona příští rok bude rozhodně

lepší než letošní“.

Autor vychází z úvahy, že si lidé zvyknou i na šibenici, vyrovnají se s existencí koronaviru a budou nadále cestovat. „Během podzimu a zimy lidé přijmou pravidlo, že co je nové, tak se stane normálním a běžným. Lidé budou akceptovat skutečnost, že to s koronavirem musíme nějaký čas vydržet,“ píše komentář webu Hrturizam.hr.

Rozhodně se ale Chorvaté nesmí ve své strategii spoléhat na to, že covid-19 lze zvládnout. Článek dává za příklad Turecko, které se dokázalo okamžitě situaci přizpůsobit a v komunikaci s turisty přetvořilo negativní trend ve správný příběh.

Chorvatsko se také musí představit jako bezpečná destinace s certifikovaným ubytováním, restauracemi, dopravou a cestovními agenturami. „Zkrátka musíme garantovat bezpečnou dovolenou,“ píše web Hrturizam.hr.

Dostupnost nade vše

Analýza dále tvrdí, že výhodou Chorvatska je dostupnost autem nebo autobusem, což zemi upřednostňuje před návratem letecké turistiky.

„V každém případě se musíme soustředit na turisty z Česka, Polska a Slovenska,“ píše zmíněný web. Upozorňuje na to, že za posledních pět let se profil českých a polských turistů značně změnil.

Nyní se ubytovávají také v drahých hotelech a utrácejí více peněz. „Stačí se podívat, s jakými automobily k nám přijíždějí, a hned je vše jasné,“ píše autor článku.

Závěr sezony vše pokazil

Chorvatská média k celému problému nakonec píší, že i při koronaviru turistická sezona ještě dopadla dobře. Podtrhují, že mohla dopadnout lépe, nebýt chování Chorvatů koncem sezony – v září. Lidé si mysleli, že covid-19 zvládli, opak však byl pravdou.

Stalo se tak, že začátek a konec sezony zkazil ještě lepší čísla, kterých se mohla chorvatská turistika dočkat i v době koronaviru.

„Sami jsme si zavřeli dveře. Roušky a mytí rukou jsou více než nutné,“ konstatuje článek zabývající se analýzou letošní turistické sezony a snaží se najít recept pro sezonu příští. Upozorňuje dále na skutečnost, že nebýt podpory vlády turistickému sektoru, mohl by příběh o letošní a také příští turistické sezoně dopadnout všelijak.

Staří Dalmatinci mluvili o tom, že konec letní sezony nastává 15. srpna při svátku Nanebevzetí Panny Marie. Moderní doba a změna klimatu však sezonu stále více prodlužují až do září. Chorvaté se tak v důsledku pandemie vrátili k původnímu konci sezony právě v srpnu.