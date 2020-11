Ve stínu souboje Trump vs. Biden je volební souboj o Kongres

Začíná americký volební týden. Hlasování by formálně mělo skončit v úterý 3. listopadu, ale sčítání hlasů se může protáhnout.

Větší pozornost se tak může soustředit na výsledky senátních voleb a na to, zda se demokratům nepodaří ovládnout celý Kongres.

Pokud by “zmodral” Kongres a demokratický kandidát Joe Biden vyhrál také prezidentské klání, byl by to pro trhy pravděpodobně signál, že poměrně hladce může projít mega stimulační balík v řádu několika bilionů dolarů, po kterém opakovaně volá americký Fed.

To by byla dobrá zpráva pro většinu rizikových aktiv včetně středoevropských měn a koruny. V takovém případě by šly pravděpodobně také vzhůru dlouhé výnosy, a naopak pod tlak by se mohl dostat americký dolar.

VÍCE TÉMATU:

Americké volby se blíží: ovlivnit je mohou faktory jako sociální nerovnost, klimatické změny, pandemie a reakce trhů

Výsledková sezona v USA odstartovala slibně. Zlom mohou přinést prezidentské volby

Je to už bublina? Podle ukazatelů jsou americké akcie nadhodnocené o 50 procent

Nejistota výsledku

Výsledek voleb však není rozhodně jistý. I přesto, že v prezidentském klání Joe Biden konzistentně vede o více než 7procentních bodů, v klíčových státech je to “pouze” o 3procentní body, což je v řádu statistické chyby.

Ta navíc může být letos i kvůli pandemii podle samotných agentur zodpovědných za průzkumy preferencí daleko vyšší.

To platí dvojnásob pro odhady voleb do Senátu, kde výsledek zůstává značně nejistý. A je to pravděpodobně právě Senát, kde se může pro trhy v tomto týdnu lámat chléb.

Pro investory pravděpodobně bude příznivý “jednobarevný” výsledek, kdy Kongres i prezident jednoduše potáhnou za “jeden provaz”. Jakákoliv komplikovanější kombinace nebo protahování sčítání mohou akciím a rizikovým aktivům naopak na nějakou dobu znepříjemnit život.

Zvlášť ve světle druhé vlny pandemie, která naplno startuje i v USA.